Defensa del legado de Boric y mostrar nueva cara del partido: el nuevo diseño que estrenó el Frente Amplio en la franja electoral

Si bien el espacio televisivo tiene como tarea mostrar los rostros de los candidatos que competirán por un escaño en el Parlamento, el partido del mandatario optó por resaltar, además, las políticas públicas implementadas por este Gobierno. Un cambio respecto a las elecciones primarias en donde, dicen militantes, "primó un estilo similar al orígen del partido". Ahora, en cambio, se pretende dar cuenta de la experiencia de administrar el Estado y no perder el ánimo transformador en el intento.

Compartir

Marcela, junto a su hijo de pocos meses, comenta en el living de su casa que gracias al Copago Cero pudo dar a luz sin pagar. María Angélica, también desde el living de su hogar, relata la tranquilidad que le trajo a ella y a su marido el aumento de la pensión gracias a la PGU. Ambas escenas forman parte de la franja electoral del Frente Amplio, donde se destacan medidas impulsadas por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Con estas piezas audiovisuales —y también a través de la campaña— el partido del mandatario busca apuntalar a sus candidatos y reforzar las políticas emblemáticas de esta administración. El eslogan, de hecho, es directo: “Cuidemos lo bueno, cambiemos lo injusto”.

Hasta ahora se han publicado solo dos relatos breves, pero desde la tienda aseguran que se estrenará al menos un video por cada medida destacada del Gobierno, entre ellas, la reducción de la jornada laboral a 40 horas, el pago efectivo de deudores de pensiones alimenticias, el royalty minero y el sistema nacional de cuidados.

La idea detrás, explican en el Frente Amplio, es que la audiencia conecte con políticas concretas y, a través de ellas, con el Gobierno. Más allá de la valoración del partido o del propio Presidente Boric, el objetivo es relevar el rol del Estado. Esto, en un contexto en que la oposición y sus candidatos proponen reducir el gasto fiscal, lo que —temen en el oficialismo— podría traducirse en recortes a programas que benefician directamente a la ciudadanía.

Tomás Vodanovic: rostro en seguridad

Hasta ahora, en las franjas del Frente Amplio han aparecido figuras como el candidato a senador por Valparaíso, Diego Ibáñez; el excandidato presidencial y actual aspirante a diputado, Gonzalo Winter; y la candidata al Senado por el Maule, Beatriz Sánchez.

Sin embargo, una aparición que se prepara con especial cuidado es la del alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, quien tendrá un rol protagónico en una pieza centrada en la seguridad y en los avances que —según el FA— ha logrado el Gobierno del Presidente Boric en esa materia.

Y es que el alcalde, además de ser la autoridad municipal más votada en la historia de Chile, ha tomado una línea protagónica en materia de seguridad, incluso cuando eso ha implicado ir a contracorriente de las posturas del propio Gobierno. Un ejemplo de ello fue su propuesta de incorporar a las Fuerzas Armadas en tareas de resguardo del orden público, medida frente a la cual su partido había mostrado resistencia.

“Así como las Fuerzas Armadas cumplen un rol en los procesos electorales o en situaciones de emergencia, como incendios o terremotos, podemos conversar democráticamente y, en términos razonables, ver qué rol pueden cumplir para colaborar con la seguridad interna del país”, sostuvo en esa oportunidad.

La nueva cara del FA

La aparición de Vodanovic en la franja, hablando sobre seguridad, coincide con las reflexiones que se han dado al interior del Frente Amplio tras la reciente campaña de elecciones primarias. Voces dentro de la tienda reconocen que la estrategia de Gonzalo Winter se centró en las críticas a la ex Concertación y en un discurso más parecido al del Frente Amplio en sus orígenes.

Sin embargo, dirigentes del bloque consideran que ese enfoque no resultó el más provechoso, pues invisibilizó el proceso de maduración política que el Frente Amplio ha experimentado tanto en el Gobierno central como en sus municipios.

De hecho, el propio Vodanovic lo planteó en entrevista con The Clinica principios de ocubre: “Me parece que el proceso de transición que ha vivido el Frente Amplio es valioso e interesante, y que debió haber sido quizá el principal atributo a mostrar en una campaña. Creo que eso no ocurrió por distintas definiciones estratégicas que, legítimamente, se pudieron haber tomado”.

Es en esa línea, entonces, que los aprendizajes de las primarias habrían rendido frutos y se habría consensuado un mensaje enfocado en la consolidación de los proyectos impulsados por este Gobierno, el del Presidente Gabriel Boric, y, por extensión, por el Frente Amplio.

Un mensaje que, según advierten militantes, busca afirmar un legado sin perder el espíritu transformador que dio origen al bloque. De ahí nace el eslogan que hoy guía su campaña: “Cuidemos lo bueno, cambiemos lo injusto“.