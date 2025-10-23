La carta de Matías Toledo al Congreso: quién es Fabrizio Alday, el artista urbano que busca dar el salto de Puente Alto al distrito 12

El alcalde de Puente Alto tiene a un cercano suyo como candidato a la Cámara de Diputados. Se trata de su exdirector de administración en la Municipalidad de Puente Alto, una de sus primeras contrataciones cuando asumió la alcaldía. Alday competirá contra el oficialismo, al ser parte de la lista que conformó Acción Humanista y la Federación Regionalista Verde Social, y su elección se ve compleja en una zona electoral donde todos los actuales parlamentarios van a la reelección.

Antes de que el oficialismo se dividiera en dos listas para disputar el Congreso, en la Municipalidad de Puente Alto dirigida por el alcalde Matías Toledo ya se tenía la noción de que aquello ocurriría.

Lo anterior porque era difícil que todos los partidos alcanzaran sus expectativas electorales en un único pacto parlamentario. O sea, que cada tienda política quedara conforme con los cupos que les serían asignados para cada distrito o circunscripción senatorial.

No solo los partidos tenían interés en instalar sus propios candidatos: también Toledo, quien buscaba que una tienda política tuviera la voluntad de llevar en su nómina de candidatos a un independiente afín al alcalde para el distrito 12.

El partido tuvo la bondad fue Acción Humanista, tienda que junto a la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) conformaron la lista pequeña del oficialismo, y en la que compite por la reelección la diputada Ana María Gazmuri, carta fuerte del partido en la zona y una de las figuras políticas que tiene cercanía con el alcalde Toledo.

Quien resultó beneficiado fue Fabrizio Alday, exdirector de la dirección de administración de la Municipalidad de Puente Alto. A ese cargo llegó en diciembre de 2024, cuando Toledo asumió como alcalde.

Quién es Fabrizio Alday

Alday es ingeniero de ejecución industrial de la Universidad de Santiago. Antes trabajó en la Mutual de Seguridad, en la ACHS y en el instituto profesional Inacap. También se identifica como artista urbano: en sus redes sociales ha compartido fotos de muros que ha intervenido con retratos.

Cuando arribó a la Municipalidad de Puente Alto lo hizo percibiendo un sueldo de más de $3 millones brutos, que luego bordeó los $5 millones.

Ahora como candidato competirá por uno de los siete escaños que otorga el distrito 12. Todos los diputados en la zona, es decir Gazmuri, Pamela Jiles (PDG), Daniela Serrano (PC), Hernán Palma (FRVS), Mónica Arce (ind.-DC), Ximena Ossandón (RN), y Álvaro Carter (republicanos), disputarán la reelección, en donde el éxito de la elección de Alday como diputado, según comentan al interior de Acción Humanista, depende del resultado de Gazmuri y si logra “arrastrarlo”. Gazmuri fue cuarta mayoría en 2021, con 28.401 votos, comicios que fueron de voto voluntario.

No obstante, es la adhesión que pueda recibir por parte de Toledo por donde pasa también la posibilidad de Alday de resultar electo. El alcalde Toledo fue el segundo candidato más votado a nivel nacional en la elección municipal de octubre de 2024: consiguió 172.015 votos y sólo le superó en respaldos el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (Frente Amplio) —quien tiene a su propia delfín en el Congreso: Tatiana Urrutia en el distrito 8—.

Es por lo mismo que Toledo, por ejemplo, ha difundido entrevistas que el exdirector de su municipalidad ha brindado a fin de otorgarle difusión, aunque también ha sido más explícito con respaldos. Uno de ellos fue a través de un almuerzo que compartió con Alday y que se difundió en redes sociales por este último.

“Almorzando en el plato único con nuestro compañero alcalde @matiastoledoh”, escribió en la imagen en la que se le ve a ambos compartiendo mesa.

También alojó un comentario en una publicación de campaña de Alday, cuando publicitó su candidatura a finales de agosto. “A disposición”, escribió el jefe comunal de Puente Alto. En una entrevista a El Ciudadano, Alday dijo ser “el candidato de Matías Toledo”.