Ignacio Achurra (FA), candidato al distrito 14: “Me siento muy orgulloso de haber participado en la Convención Constitucional”

El actor y exconvencional aborda en esta entrevista su paso por el proceso constituyente y el aprendizaje que este significó. Si bien reconoce que su sector cometió “errores”, sostiene que aún están vigentes muchas de las demandas que se expresaron en ese momento. Sin restarle importancia a la agenda de seguridad y al costo de la vida, hace un llamado a la izquierda: “No podemos dejar de tener como horizonte permanente la justicia social”.

Esta es la segunda vez que Ignacio Achurra (Frente Amplio) se enfrenta a una contienda electoral. Antes, resultó electo por el Distrito 14 —el mismo por el que compite hoy— para representar a su zona en la Convención Constitucional. El frenteamplista, si bien reconoce errores en ese proceso, sostiene que las demandas que se expresaron entonces siguen plenamente vigentes.

Tras el cierre del proceso constitucional, Achurra aterrizó en La Moneda como encargado de la División de Organizaciones Sociales (DOS), organismo que depende del Ministerio Secretaría General de Gobierno, liderado por la ministra Camila Vallejo.

El actor renunció a ese cargo en julio recién pasado para poder postular al Congreso. “Desde la DOS, con su equipo y junto a las dirigencias sociales, logramos impulsar e implementar iniciativas relevantes para el desarrollo de las organizaciones sociales. Agradezco también a la ministra Vallejo y a la subsecretaria Cardoch por su apoyo y visión. ¡A seguir avanzando!”, declaró en el marco de su salida.

En entrevista con The Clinic, Achurra repasa los principales ejes de su campaña, reflexiona sobre el presente del Frente Amplio y advierte que las demandas del estallido social —del cual se cumplieron seis años el sábado recién pasado— siguen vigentes, sin que ello implique restarle prioridad a las exigencias ciudadanas en materia de seguridad, dice.

—¿Qué tan diferente es esta campaña? ¿Siente que es complejo presentarse al Congreso como un exconstituyente, estar asociado al fracaso constitucional?

—No lo he sentido en lo más mínimo. Por el contrario, la gente sabe que yo participé de ese proceso y yo siempre he dicho que yo me siento muy orgulloso de haber participado en la Convención Constitucional, un espacio de muchísimo aprendizaje en el que sin duda se cometimos errores como progresismo. También quedó la sensación de que acá vivimos una campaña de desinformación muy importante de parte de la derecha, pero eso no puede relegar el hecho de que los mayores errores y las mayores responsabilidades del resultado son precisamente de quien teníamos la mayor fuerza política la izquierda y la centroizquierda.

Sin embargo, en la campaña no lo he visto como un flanco porque no hay que olvidarse de que cuatro de cada diez chilenos prácticamente votaron apruebo. Además, hoy la derecha trata de instalar y cambiar el recuerdo que la gente tiene de su propia experiencia y querer decir que todo lo que pasó el 18 de octubre en adelante fue un estallido delictual, pero ese proceso acogió una participación ciudadana muy importante y acogió la visión, las propuestas y miradas de mundos que estaban muy relegados.

—Y con eso, ¿en donde se centran su ejes de campaña?

—Nosotros tenemos ejes locales y ejes a nivel nacional. A nivel local, uno de los temas que hemos trabajado como prioritario es el problema del transporte y la conectividad. El distrito 14 es parte de la Región Metropolitana y sin embargo tiene un sistema de transporte propio de los años noventa o dos mil. En las provincias de Melipilla y Talagante la gente todavía se sube a micro en las que le cortan el boleto y eso con un sistema muy deficitario, con mal trato a los usuarios y con déficit en la frecuencia. No puede ser que una persona que viene de Paine, que forman parte de la Región Metropolitana, tenga que pagar un colectivo, un tren y después llegar a Santiago y además pagar un metro y hacer conexión con un bus. Tenemos que avanzar hacia la tarjeta Bip e integrar el sistema Red.

—¿Y cuál vendría a ser el enfoque más nacional?

—Aquí comparto una pequeña reflexión. Desde que se produjo la crisis social de octubre de 2019 y luego la pandemia, se instalaron dos temas muy prioritarios en Chile: la seguridad a propósito del ingreso y la instalación de un tipo de criminalidad organizada que nosotros no habíamos visto y, fruto de la pandemia, un alza del costo de la vida muy significativo.

Es perfectamente comprensible que la seguridad sea el tema prioritario de las personas. Si tú no tienes la certeza de que vas a llegar vivo a tu casa después de trabajar, no hay nada que pueda ser más importante. Sin embargo, muchas de las demandas de la ciudadanía y particularmente del movimiento social parecieran que quedaron subsumidas a esos problemas, pero cuando uno va conversar con la vecina con la vecina del territorio, se da cuenta que siguen plenamente vigentes. Estoy pensando en salud, pensiones, en educación y en transportes. Ahí yo recojo la bandera de la justicia social y de la equidad territorial y quienes nos situamos en el progresismo, en la izquierda, no podemos dejar de tener como horizonte permanente la justicia social.

—¿La urgencia de la seguridad acaparó las demás agendas ciudadanas que aún están latentes?

—Plenamente vigentes. Buena parte de las demandas de estallido por mejores servicios sociales, por una agenda contra el abuso del Estado y también de la empresa privada, de la gran empresa privada, siguen estando vigentes. Me parece que es absolutamente legítimo que las prioridades hoy día sean seguridad y el costo de la vida, pero no podemos olvidar que como país seguimos teniendo, y como progresismo, un horizonte y una deuda importante en materia de derechos sociales.

—Actualmente no existe ningún representante del distrito 14 y del Frente Amplio. ¿Qué expectativa tiene de la elección?

—El Frente Amplio tiene un electorado importante en el Distrito 14 y creo que si hacemos las cosas fieles vamos a recuperar un representante del Frente Amplio.

—Tras las primarias del oficialismo surgieron ciertas reflexiones al interior del Frente Amplio. Por un lado Hay reflexiones que apuntan a que faltó socializar las ideas del partido con la ciudadanía y otros que dicen que faltó mostrar la capacidad de gobernar del Frente Amplio ¿A cuál análisis se acerca usted?

—Lo diría de este modo: el Frente Amplio debe tomar como bandera principal la justicia social y en esa perspectiva creemos que el Estado cumple un rol fundamental en la redistribución de los recursos y por eso tenemos que poner mucho énfasis en el buen funcionamiento del Estado y de los sistemas públicos.

Es innegable que el Frente Amplio ha aprendido y ha crecido en la administración del Estado. Estoy seguro que cuando nos toque, si es en este ciclo o en uno más adelante, volver a administrar el Estado, vamos a tener muchas más experiencias y capacidades. Pero pese a todo eso, yo soy de quienes se sienten orgullosos de lo que ha hecho este gobierno y que creo que evidentemente el Frente Amplio del 2025, sin desconocer nuestra propia historia, reconociendo nuestra historia, es un Frente Amplio que ha crecido y ha evolucionado respecto a sus orígenes.

—Si la izquierda no logra mayoría en el Congreso y no logra la Presidencia de la República, ¿espera que haya una reflexión profunda respecto al proyecto de progresista en Chile?

—Confío en que Jeannette Jara va a ser la próxima presidenta de Chile. Si eso no sucede, a mí me preocupa que la derecha que llegue al poder sea una derecha radical, extrema, o esté tironeada por una derecha extrema y radical. Y en ese sentido, el progresismo, como nunca, va a tener que hacer un ejercicio de unidad. Primero, para reconstruir una mayoría social y política y, en segundo, para encontrar alianzas con los sectores más moderados, más de centro-derecha, que permitan constituir desde el Parlamento un dique de contención por el nefasto camino que está recorriendo, por ejemplo, la Argentina de Javier Milei.