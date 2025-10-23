AUTO TEST23 de Octubre de 2025
Tecnología, usuarios y robots: la apuesta estratégica que Omoda y Jaecoo muestran en su cumbre 2025
Compartir
Suscríbete al newsletter
La Cumbre Omoda Jaecoo 2025 sobre movilidad inteligente abrió la agenda global de la industria con una mezcla de vehículos electrificados, robots y ecosistemas digitales que buscan mejorar la relación entre usuario y automóvil. En Wuhu, China, la Cumbre Internacional de Usuarios Omoda | Jaecoo 2025 presentó el Omoda C4 con diseño Cyber Mecha, el robot humanoide AiMOGA y plataformas de co-creación que permiten a los usuarios modificar y personalizar vehículos a través de Born Unique, mostrando una apuesta por la experiencia más que por el producto aislado.
Cumbre Omoda Jaecoo 2025 movilidad inteligente: Un evento pensado como laboratorio de experiencia
La Cumbre Omoda | Jaecoo se estructuró como una experiencia inmersiva: la “X Exploration Base” al aire libre funcionó como un laboratorio donde se probaron soluciones de conectividad, interacción y servicios robotizados. El debut del Omoda C4 confirmó la deriva estética hacia lo que la marca llama Cyber Mecha —líneas angulosas, trazos mecánicos visibles y una estética inspirada en los mechas japoneses— acompañada de un interior orientado al mundo gaming y la personalización digital. La presentación no se limitó a modelos: mostró un ecosistema que integra modificaciones, ideas de uso (campings integrados, cafeteras en el vehículo) y un robot que funciona como anfitrión y guía de producto.
Tecnología y servicio: AiMOGA y la automatización del showroom
AiMOGA, el robot humanoide exhibido, actúa como una interfaz de servicio que realiza presentaciones, navega de forma autónoma y aprende de la interacción con usuarios. Su papel simboliza la intención de Omoda | Jaecoo de trasladar automatización y experiencia digital fuera del programa del vehículo hacia el espacio físico de venta y servicio. El documento base describe además sistemas de estacionamiento automático y remoto y la combinación de híbridos SHS-H con autonomías cercanas a mil kilómetros, detalles que la marca enfatizó como prueba de que la oferta es técnica y de servicio al mismo tiempo.
Personalización como estrategia comercial
La plataforma Born Unique y el Ecosistema de Modificación son el núcleo comercial de la cumbre: permiten que ideas de usuarios —desde configuraciones estéticas hasta usos prácticos— se transformen en ofertas concretas. Esta estrategia sitúa al usuario como coautor del producto y abre un nuevo canal de monetización basado en microvariantes y servicios digitales. La llegada del Omoda C4 a mercados como Chile fue indicada para 2026, pero el precio, la gama completa de motorizaciones y la fecha exacta de lanzamiento regional no fueron especificados.