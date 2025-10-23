Tecnología, usuarios y robots: la apuesta estratégica que Omoda y Jaecoo muestran en su cumbre 2025

Compartir

La Cumbre Omoda Jaecoo 2025 sobre movilidad inteligente abrió la agenda global de la industria con una mezcla de vehículos electrificados, robots y ecosistemas digitales que buscan mejorar la relación entre usuario y automóvil. En Wuhu, China, la Cumbre Internacional de Usuarios Omoda | Jaecoo 2025 presentó el Omoda C4 con diseño Cyber Mecha, el robot humanoide AiMOGA y plataformas de co-creación que permiten a los usuarios modificar y personalizar vehículos a través de Born Unique, mostrando una apuesta por la experiencia más que por el producto aislado.

Cumbre Omoda Jaecoo 2025 movilidad inteligente: Un evento pensado como laboratorio de experiencia

La Cumbre Omoda | Jaecoo se estructuró como una experiencia inmersiva: la “X Exploration Base” al aire libre funcionó como un laboratorio donde se probaron soluciones de conectividad, interacción y servicios robotizados. El debut del Omoda C4 confirmó la deriva estética hacia lo que la marca llama Cyber Mecha —líneas angulosas, trazos mecánicos visibles y una estética inspirada en los mechas japoneses— acompañada de un interior orientado al mundo gaming y la personalización digital. La presentación no se limitó a modelos: mostró un ecosistema que integra modificaciones, ideas de uso (campings integrados, cafeteras en el vehículo) y un robot que funciona como anfitrión y guía de producto.

Tecnología y servicio: AiMOGA y la automatización del showroom

AiMOGA, el robot humanoide exhibido, actúa como una interfaz de servicio que realiza presentaciones, navega de forma autónoma y aprende de la interacción con usuarios. Su papel simboliza la intención de Omoda | Jaecoo de trasladar automatización y experiencia digital fuera del programa del vehículo hacia el espacio físico de venta y servicio. El documento base describe además sistemas de estacionamiento automático y remoto y la combinación de híbridos SHS-H con autonomías cercanas a mil kilómetros, detalles que la marca enfatizó como prueba de que la oferta es técnica y de servicio al mismo tiempo.

Personalización como estrategia comercial

La plataforma Born Unique y el Ecosistema de Modificación son el núcleo comercial de la cumbre: permiten que ideas de usuarios —desde configuraciones estéticas hasta usos prácticos— se transformen en ofertas concretas. Esta estrategia sitúa al usuario como coautor del producto y abre un nuevo canal de monetización basado en microvariantes y servicios digitales. La llegada del Omoda C4 a mercados como Chile fue indicada para 2026, pero el precio, la gama completa de motorizaciones y la fecha exacta de lanzamiento regional no fueron especificados.