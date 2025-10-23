Triunfo del NAU: centroizquierda vuelve a la FEUC y vence a movimiento que reunía al PC, PS y Frente Amplio

La Nueva Acción Universitaria (NAU), que en sus orígenes fue el colectivo de Revolución Democrática —hoy Frente Amplio—, se impuso sobre la lista Amanecer en la segunda vuelta de las elecciones de la FEUC y, además, en los comicios para elegir al consejero superior. Así, el grupo retorna al control de la federación tras haber perdido el año pasado con la derecha social de Solidaridad.

13.179 votos fueron los que se emitieron en las recientes elecciones internas de la Universidad Católica —de acuerdo al último reporte de Radio UC— para elegir a la federación de estudiantes de dicha casa de estudios (FEUC), comicios en los que se dio como ganadores a Nueva Acción Universitaria (NAU) frente a Amanecer, colectivo que reúnes a las juventudes del Partido Comunista (PC), del Partido Socialista (PS) y del Frente Amplio.

Según se contabilizó en el medio citado, el NAU, considerado de centroizquierda y con adherentes independientes, obtuvo 6.865 votos frente a los 5.402 respaldos que consiguió Amanecer.

Así, quien pasará a presidir la FEUC tras el término del mandato de Solidaridad (movimiento de centroderecha fundado por el diputado RN Diego Schalper), en manos de Jean Bertrand Joublan, será Martina Matus, estudiante de College en Ciencias Naturales de la UC, lo que significará el retorno del NAU a la FEUC tras su caída en 2024, luego de haber liderado por siete años consecutivos la federación.

Pero la consejería superior también quedará en manos del NAU, luego de que en tales comicios se reiterara el resultado a favor del movimiento que fue fundado por Giorgio Jackson y Miguel Crispi, militantes del Frente Amplio.

En la consejería superior el NAU se impuso con 7.065 votos ante Amanecer, que alcanzó los 5.079 respaldos. Así, electa para ese cargo quedó Exy Garay, alumna de Ingeniería Civil estructural.

Solidaridad pierde la cabeza de la FEUC

Hace un año, Solidaridad, el colectivo de centroderecha, logró la hazaña de arrebatarle la FEUC al NAU, tras siete consecutivos de estos últimos al mando de la federación de estudiantes.

El resultado, de hecho, fue llamativo, dado que el NAU no logró pasar a segunda vuelta en esa oportunidad. Quien sí lo hizo fue Amanecer, quien obtuvo, incluso, la mayoría de los votos en primera vuelta, pero que no sirvieron para mantener a la izquierda a cargo de la FEUC. En ese entonces, Amanecer representaba a las juventudes del PS, del PC, del Frente Amplio y al colectivo Surgencia, de índole feminista, mientras que Solidaridad estaba asociada a la derecha social.

El cambio de mando ocurrirá en el mes de noviembre.