Resultado histórico en elecciones FEUC: Amanecer y NAU pasan a segunda vuelta y por primera vez la derecha queda fuera del balotaje

Hacia las 4:00 de la madrugada, la tendencia en el conteo de votos para la elección de la Federación de Estudiantes ya era irreversible. Las listas de Amanecer (Juventud Socialista, Juventudes Comunistas y Frente Amplio) y Nueva Acción Universitaria (NAU), ahora de centroizquierda, concentraban el 30% y el 25% de las preferencias, respectivamente. El actual presidente de la FEUC, dirigente del movimiento Solidaridad, no ocultó el sabor amargo del resultado: “Es un momento de reflexión (…) No nos resulta para nada cómodo. No nos hace sentido una candidatura de izquierda. Es algo completamente contrario a nosotros”.

Como ya es costumbre, el conteo de votos para la elección de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC) concluyó a altas horas de la madrugada. Antes de la medianoche, los equipos de los distintos movimientos universitarios comenzaron a reunirse en los pasillos de la Facultad de Ciencias Sociales para conocer, en primer lugar, si se alcanzaría el quórum necesario para validar la elección. Un factor preocupante durante la primera jornada de votación, generando incertidumbre entre varios integrantes de las listas en competencia.

Nicolás Pozo, presidente del TRICEL, informó pasada la medianoche que se había alcanzado un 52,7% de participación, suficiente para validar el proceso electoral. A partir de ese momento comenzó el conteo, y hacia las 4:00 de la madrugada el gremialismo —la única lista de derecha con posibilidades— aún aspiraba a entrar en segunda vuelta.

Sin embargo, poco más de una hora después se selló un hito histórico: ninguna lista de derecha logró pasar a segunda vuelta en la Universidad Católica.

Amanecer, movimiento representado principalmente por el Partido Comunista y sectores del Frente Amplio, obtuvo la primera mayoría con un 30% de las preferencias.

Nueva Acción Universitaria (NAU) —considerada históricamente la cuna de Revolución Democrática, pero actualmente con liderazgo del socialismo democrático— se posicionó en segundo lugar con el 25% de los votos.

Este fenómeno no se limitó a la elección de la directiva de la Federación. También se reflejó en la votación para la Consejería Superior, donde Amanecer y NAU se encuentran en una reñida disputa: 29,4% para los herederos de Apruebo Dignidad, y 29,13% para quienes hoy se presentan como representantes del socialismo democrático, según han señalado algunos dirigentes.

La baja convocatoria hacia los sectores de derecha ha dejado un sabor amargo en ese sector. Si bien el Movimiento Gremial fue el que más cerca estuvo de competir, posicionándose como el único capaz de hacer “contrapeso a la extrema izquierda”, según su propio discurso, finalmente no logró un rendimiento electoral significativo.

De hecho, sumando los votos del Movimiento Gremial, Solidaridad —actualmente al mando de la Federación— y Avanzar, que se autodefine como un movimiento de centro, no lograron superar el 50% de los votos en conjunto.

Jean Joublan, presidente saliente de la FEUC y militante de Solidaridad, declaró a Radio UC tras conocerse los resultados: “Es un momento de reflexión (…) No nos resulta para nada cómodo. No nos hace sentido una candidatura de izquierda. Es algo completamente contrario a nosotros”.