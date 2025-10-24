Exministros de la Concertación y antiguas autoridades ligadas con la centroizquierda: quiénes firmaron la carta de apoyo a Evelyn Matthei

La candidata presidencial de Chile Vamos recibió un respaldo explícito de más de un centenar de personas que tuvieron un vínculo con la coalición de izquierda en el pasado. "Votar por ella no significa renunciar a nuestros principios; no es un cheque en blanco. Seguiremos siendo críticos y comprometidos con nuestras causas", sostuvieron los firmantes, entre los que se cuenta el exjefe de gabinete de Ricardo Lagos, y el hijo de Carlos Altamirano —exministro de Salvador Allende—, entre otros.

“La mejor opción para liderar un Chile que recupere la confianza en sí mismo, en su democracia y en un futuro compartido”. Así fue como denominó un grupo de más de 100 dirigentes de lo que fue la Concertación —y exintegrantes de partidos de centroizquierda— la candidatura presidencial de Evelyn Matthei (UDI), abanderada de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos.

Se trató de una carta de apoyo hacia la opción de la exalcaldesa de Providencia, quien, justamente, ha afinado un discurso y una estrategia en la que se convoque a mundos que provengan del centro e, incluso, quienes hace unos meses adhirieron a la candidatura de Carolina Tohá (PPD), la candidata de la centroizquierda en la primaria oficialista de junio.

“Nuestra opción por Chile“, se tituló la misiva de respaldo en la que aparecen como firmantes, por ejemplo, Ximena Rincón, presidenta de Demócratas pero también exmilitante de la Democracia Cristiana (DC) y exministra del gabinete de la expresidenta Michelle Bachelet. Con este último criterio cumplen también los firmantes Isidro Solís y René Cortázar, ambos quienes desde hace unos meses colaboran y tienen presencia en el comando presidencial de Matthei, posiciones que han sido receladas por adherentes de la coalición de Chile Vamos.

También figuran en la carta las firmas de Mariana Aylwin y de Jaime Ravinet, quienes también fueron secretarios de Estado, aunque con el expresidente Ricardo Lagos.

Así, también se contó a Sebastián Edwards, economista que en entrevista con The Clinic clarificó su postura sobre la presidencial y dio su apoyo a Matthei.

En el escrito se postula que “votar por ella no significa renunciar a nuestros principios; no es un cheque en blanco. Seguiremos siendo críticos y comprometidos con nuestras causas, pero es tiempo de tender puentes y salir del dogma para apostar por un liderazgo capaz de generar los amplios acuerdos que las tareas urgentes de Chile demandan”.

Además, añaden de que es necesario en el país “un gobierno que una, no que divida; que reconstruya confianzas y ofrezca una conducción sobria y con sentido de Estado. La izquierda democrática y el centro no pueden ser rehenes de los extremos ni de lecturas ideologizadas“.

Quiénes son algunos de los firmantes de la carta de apoyo a Matthei

1. Sebastián Edwards, economista.

2. Oscar Guillermo Garretón, exsubsecretario del gobierno de Salvador Allende.

3. Marco Colodro, excolaborador de Ricardo Lagos.

4. Fernando Bustamante, expresidente de Metro con Ricardo Lagos.

5. Vivianne Blanlot, exministra de Defensa de Michelle Bachelet.

6. Andrés Jouannet, diputado, ex DC.

7. Ximena Rincón, senadora, ex DC y exministra de Bachelet.

8. Matías Walker, senador y ex DC.

9. Mariana Aylwin, exministra de Lagos.

10. María Alicia Ruiz-Tagle, hermana de una de las víctimas de la Caravana de la Muerte.

11. René Cortázar, exministro de Transportes con Bachelet.

12. Isidro Solís, exministro de Justicia de Bachelet.

13. Álvaro Briones, exsubsecretario del expresidente Patricio Aylwin.

14. Ricardo Escobar, exdirector del Servicio de Impuestos Internos con Bachelet.

15. Zarko Luksic, exsubsecretario de Bachelet.

16. Ricardo Brodsky, exdirector ejecutivo del Museo de la Memoria.

17. Matías De la Fuente, exjefe de gabinete de Lagos.

18. Sergio Solís, cercano a Lagos.

19. José Luis del Río, parte de los “Empresarios por el No”, en contra de Augusto Pinochet en 1988.

20. Gonzalo Rojas-May O.,, hijo del poeta Gonzalo Rojas.

21. José Pablo Arellano, exministro de Educación del expresidente Eduardo Frei.

22. Sol Serrano, historiadora.

23. Mario Waissbluth, exmiembro del directorio de Codelco.

24. Gonzalo Contreras F., escritor.

25. Iris Boeninger, exembajadora del expresidente Sebastián Piñera.

26. Juan Carlos Altamirano Celis, hijo de Carlos Altamirano, exministro de Allende.

27. Patricio Silva Rojas, exsubsecretario de Salud de Frei.

28. Jorge Rodríguez Grossi, exministro de Economía de Bachelet.

29. Pedro García Aspillaga, exministro de Salud de Lagos.

30. Manuel Inostroza, exsuperintendente de Salud con Bachelet.

31. Paz Suárez, exmilitante PPD.

32. Bernardita Soto, prosecretaria de Amarillos.

33. María José Bunster, extrabajadora del Museo de la Memoria.

34. Samuel Donoso Boassi, abogado representante de Andrés Chadwick.

35. Clemente Pérez, expresidente de Metro.

36. Ernesto Tironi, exembajador de Naciones Unidas y de la WTO con Aylwin.

37. Darío Calderón, exintegrante de Chile 21, fundación de Lagos.

38. Jaime Ravinet, exministro de Lagos.

39. Hardy Knittel, exintendente de Valparaíso y ex PS.

40. Sergio Muñoz Riveros, columnista y ex PC.

El resto del listado:

41. María Victoria Carvajal

42. Constanza Imperatore

43. Gabriel Peralta Martínez

44. Gerson Volenski

45. Jaime Abedrapo

46. Isabel Rodríguez

47. Alejandro Jara Puga

48. Gabriela Riutort

49. Rodrigo Valenzuela Cori

50. Cristián Mallol Comandari

51. Ramón Montes

52. Enrique Morales Mery

53. Odette Morales

54. Carlos Tudela Aroca

55. Patricio Corominas

56. Álvaro Clarke

57. Oscar Barra

58. Rodrigo Antilef Giacaman

59. Fernando Tala

60. Germán Guerrero

61. Luis Felipe Cristi

62. Marcela Espinoza

63. Hernán Urrutia

64. Tonci Tomic

65. Freddy Antilef Leiva

66. Claudio Martínez

67. Hernán Garfias

68. Cristóbal Palisson

69. Francisca Vergara

70. Raúl Villagra

71. Waldo Chacón

72. Carlos Bellei

73. Jorge Vives Dibarrat

74. Adolfo Alvial

75. Juan Pablo Miquel Izurieta

76. Gonzalo Cubillos Prieto

77. Andrés del Río

78. Rosa Benavides

79. Santiago Venegas

80. Gustavo Giglio

81. Felipe del Río

82. Jorge de la Carrera

83. Jorge Frei

84. Carlos Marholz Oróstegui

85. Marcos Farías

86. Enrique Méndez

87. Miguel Ángel Mendoza

88. Juan Carlos Latorre Díaz

89. Ricardo Israel

90. Jaime Castillo

91. Rodrigo Rivera A.

92. René Funes M.

93. Laura Lahsen

94. Tomás Aylwin

95. Ricardo González Middleton

96. Flavio Briones R.

97. Juan José Santa Cruz

98. Luis Lizama

99. Eugenio Yunis

100. Rafael Asenjo

101. Fernando Gipoulou

102. Moisés Jáuregui

103. Mirtha Chacana

Revise el documento completo