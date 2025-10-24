Política24 de Octubre de 2025
Exministros de la Concertación y antiguas autoridades ligadas con la centroizquierda: quiénes firmaron la carta de apoyo a Evelyn Matthei
La candidata presidencial de Chile Vamos recibió un respaldo explícito de más de un centenar de personas que tuvieron un vínculo con la coalición de izquierda en el pasado. "Votar por ella no significa renunciar a nuestros principios; no es un cheque en blanco. Seguiremos siendo críticos y comprometidos con nuestras causas", sostuvieron los firmantes, entre los que se cuenta el exjefe de gabinete de Ricardo Lagos, y el hijo de Carlos Altamirano —exministro de Salvador Allende—, entre otros.
“La mejor opción para liderar un Chile que recupere la confianza en sí mismo, en su democracia y en un futuro compartido”. Así fue como denominó un grupo de más de 100 dirigentes de lo que fue la Concertación —y exintegrantes de partidos de centroizquierda— la candidatura presidencial de Evelyn Matthei (UDI), abanderada de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos.
Se trató de una carta de apoyo hacia la opción de la exalcaldesa de Providencia, quien, justamente, ha afinado un discurso y una estrategia en la que se convoque a mundos que provengan del centro e, incluso, quienes hace unos meses adhirieron a la candidatura de Carolina Tohá (PPD), la candidata de la centroizquierda en la primaria oficialista de junio.
“Nuestra opción por Chile“, se tituló la misiva de respaldo en la que aparecen como firmantes, por ejemplo, Ximena Rincón, presidenta de Demócratas pero también exmilitante de la Democracia Cristiana (DC) y exministra del gabinete de la expresidenta Michelle Bachelet. Con este último criterio cumplen también los firmantes Isidro Solís y René Cortázar, ambos quienes desde hace unos meses colaboran y tienen presencia en el comando presidencial de Matthei, posiciones que han sido receladas por adherentes de la coalición de Chile Vamos.
También figuran en la carta las firmas de Mariana Aylwin y de Jaime Ravinet, quienes también fueron secretarios de Estado, aunque con el expresidente Ricardo Lagos.
Así, también se contó a Sebastián Edwards, economista que en entrevista con The Clinic clarificó su postura sobre la presidencial y dio su apoyo a Matthei.
En el escrito se postula que “votar por ella no significa renunciar a nuestros principios; no es un cheque en blanco. Seguiremos siendo críticos y comprometidos con nuestras causas, pero es tiempo de tender puentes y salir del dogma para apostar por un liderazgo capaz de generar los amplios acuerdos que las tareas urgentes de Chile demandan”.
Además, añaden de que es necesario en el país “un gobierno que una, no que divida; que reconstruya confianzas y ofrezca una conducción sobria y con sentido de Estado. La izquierda democrática y el centro no pueden ser rehenes de los extremos ni de lecturas ideologizadas“.
Quiénes son algunos de los firmantes de la carta de apoyo a Matthei
1. Sebastián Edwards, economista.
2. Oscar Guillermo Garretón, exsubsecretario del gobierno de Salvador Allende.
3. Marco Colodro, excolaborador de Ricardo Lagos.
4. Fernando Bustamante, expresidente de Metro con Ricardo Lagos.
5. Vivianne Blanlot, exministra de Defensa de Michelle Bachelet.
6. Andrés Jouannet, diputado, ex DC.
7. Ximena Rincón, senadora, ex DC y exministra de Bachelet.
8. Matías Walker, senador y ex DC.
9. Mariana Aylwin, exministra de Lagos.
10. María Alicia Ruiz-Tagle, hermana de una de las víctimas de la Caravana de la Muerte.
11. René Cortázar, exministro de Transportes con Bachelet.
12. Isidro Solís, exministro de Justicia de Bachelet.
13. Álvaro Briones, exsubsecretario del expresidente Patricio Aylwin.
14. Ricardo Escobar, exdirector del Servicio de Impuestos Internos con Bachelet.
15. Zarko Luksic, exsubsecretario de Bachelet.
16. Ricardo Brodsky, exdirector ejecutivo del Museo de la Memoria.
17. Matías De la Fuente, exjefe de gabinete de Lagos.
18. Sergio Solís, cercano a Lagos.
19. José Luis del Río, parte de los “Empresarios por el No”, en contra de Augusto Pinochet en 1988.
20. Gonzalo Rojas-May O.,, hijo del poeta Gonzalo Rojas.
21. José Pablo Arellano, exministro de Educación del expresidente Eduardo Frei.
22. Sol Serrano, historiadora.
23. Mario Waissbluth, exmiembro del directorio de Codelco.
24. Gonzalo Contreras F., escritor.
25. Iris Boeninger, exembajadora del expresidente Sebastián Piñera.
26. Juan Carlos Altamirano Celis, hijo de Carlos Altamirano, exministro de Allende.
27. Patricio Silva Rojas, exsubsecretario de Salud de Frei.
28. Jorge Rodríguez Grossi, exministro de Economía de Bachelet.
29. Pedro García Aspillaga, exministro de Salud de Lagos.
30. Manuel Inostroza, exsuperintendente de Salud con Bachelet.
31. Paz Suárez, exmilitante PPD.
32. Bernardita Soto, prosecretaria de Amarillos.
33. María José Bunster, extrabajadora del Museo de la Memoria.
34. Samuel Donoso Boassi, abogado representante de Andrés Chadwick.
35. Clemente Pérez, expresidente de Metro.
36. Ernesto Tironi, exembajador de Naciones Unidas y de la WTO con Aylwin.
37. Darío Calderón, exintegrante de Chile 21, fundación de Lagos.
38. Jaime Ravinet, exministro de Lagos.
39. Hardy Knittel, exintendente de Valparaíso y ex PS.
40. Sergio Muñoz Riveros, columnista y ex PC.
El resto del listado:
41. María Victoria Carvajal
42. Constanza Imperatore
43. Gabriel Peralta Martínez
44. Gerson Volenski
45. Jaime Abedrapo
46. Isabel Rodríguez
47. Alejandro Jara Puga
48. Gabriela Riutort
49. Rodrigo Valenzuela Cori
50. Cristián Mallol Comandari
51. Ramón Montes
52. Enrique Morales Mery
53. Odette Morales
54. Carlos Tudela Aroca
55. Patricio Corominas
56. Álvaro Clarke
57. Oscar Barra
58. Rodrigo Antilef Giacaman
59. Fernando Tala
60. Germán Guerrero
61. Luis Felipe Cristi
62. Marcela Espinoza
63. Hernán Urrutia
64. Tonci Tomic
65. Freddy Antilef Leiva
66. Claudio Martínez
67. Hernán Garfias
68. Cristóbal Palisson
69. Francisca Vergara
70. Raúl Villagra
71. Waldo Chacón
72. Carlos Bellei
73. Jorge Vives Dibarrat
74. Adolfo Alvial
75. Juan Pablo Miquel Izurieta
76. Gonzalo Cubillos Prieto
77. Andrés del Río
78. Rosa Benavides
79. Santiago Venegas
80. Gustavo Giglio
81. Felipe del Río
82. Jorge de la Carrera
83. Jorge Frei
84. Carlos Marholz Oróstegui
85. Marcos Farías
86. Enrique Méndez
87. Miguel Ángel Mendoza
88. Juan Carlos Latorre Díaz
89. Ricardo Israel
90. Jaime Castillo
91. Rodrigo Rivera A.
92. René Funes M.
93. Laura Lahsen
94. Tomás Aylwin
95. Ricardo González Middleton
96. Flavio Briones R.
97. Juan José Santa Cruz
98. Luis Lizama
99. Eugenio Yunis
100. Rafael Asenjo
101. Fernando Gipoulou
102. Moisés Jáuregui
103. Mirtha Chacana