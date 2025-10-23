Alcalde de Antofagasta en medio de la polémica tras filtración de chat: trató a senadora Paulina Núñez de “rata”

El alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, quedó en el centro de la polémica tras filtrarse un chat donde calificó de “rata” a la senadora Paulina Núñez. El mensaje fue enviado en un grupo de WhatsApp vinculado a una campaña parlamentaria.

Se trata de un grupo de WhatsApp llamado “Yantiel 2025”, correspondiente a la campaña para la elección parlamentaria de Yantiel Calderón (Evópoli) y que está integrado por varias personalidades del partido, entre ellos, el actual alcalde de Antofagasta.

En dicho espacio se coordinan distintas actividades de campaña y en ese contexto se compartió una entrevista de The Clinic a la senadora Núñez. “No sé si esta entrevista caerá muy bien, pero en fin!!”, publicaron en el espacio. A lo que el alcalde citó ese mensaje y escribió: “rata”.

Los dichos de Paulina Núñez

En la entrevista con The Clinic, Núñez afirmó no entender por qué Matthei no ha dicho que apoyará a Kast si él pasa a segunda vuelta. “La campaña está muy plana. Para que tú salgas en primer lugar, entendiendo que dos pasan a segunda vuelta, tienes que mover el tablero y arriesgar. El arriesgar significa para quien pretende presidir el país entregar propuestas distintas, ir más allá de los límites. Además, se nota que en esta candidatura hay equipo, experiencia”, afirmó la senadora.

“Nosotros no tenemos ninguna duda de que en segunda vuelta, si es Jara contra cualquier otro candidato, obviamente que revisando programas y llegando a acuerdos, vamos a apoyar a quien pase a segunda vuelta. Distinto es si vamos a gobernar o no con Kast si es que termina pasando a segunda vuelta. Esa va a ser una decisión que no tomaré yo, ni el presidente de un partido, ni Evelyn Matthei; será una decisión que la va a tomar, en el caso de RN, el consejo general del partido“, agregó.