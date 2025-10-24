Felipe Fierro, la leyenda del fisicoculturismo chileno que clasificó por segunda vez al Mr. Olympia: “Me retiraré en el evento más grande del mundo”

El atleta aseguró su cupo por segunda vez al prestigioso evento de fisicoculturismo, tras ganar la categoría 212 Bodybuilding en el Phar Labs México Pro/Am. A sus 39 años, el ícono nacional prepara su retiro en lo más alto del fisicoculturismo mundial. "Son muchos sentimientos encontrados. Es mucho trabajo para haber logrado esto. Me siento muy feliz, muy orgulloso, de darme cuenta de lo que soy capaz con perseverancia, con insistir, con trabajar duro, con nunca aflojar", destaca "Felifly".

“Las sensaciones están a flor de piel”, dice Felipe Fierro, a menos de una semana de su triunfo en el Phar Labs México Pro/Am, donde se quedó con el título de la categoría 212 Bodybuilding. Y no es para menos. Con su victoria en Ciudad de México, el deportista chileno clasificó por segunda vez al Mr. Olympia, el evento de fisicoculturismo más grande del mundo.

Ya había hecho historia en 2023, al convertirse en el primer chileno en llegar a la prestigiosa instancia. Pero esta segunda clasificación tiene un sabor especial: el Mr Olympia de Las Vegas 2026 será su última competencia en su extensa trayectoria en el deporte.

“Felifly“, como es conocido en el mundo del culturismo, había tenido una buena temporada 2025: quedó Top 6 en el Tampa Pro a principios de agosto, y una semana obtuvo el quinto lugar en el Texas Pro. Ambas competencias entregaban cupos para el Mr Olympia y compiten los mejores del mundo en busca de un lugar en el escenario más codiciado del deporte.

El last dance de “Felifly”

A sus 39 años, Fierro sabía que su last dance estaba cerca. Pero faltaba una última contienda antes del retiro. Después de la última competencia en Estados Unidos, Fierro pidió feedback a los jueces, evaluó las fechas y decidió que su última competencia sería en México, que entregaba un pasaje al escenario de Las Vegas.

“O me retiro en México o me retiro en gloria y majestad en el Mr. Olympia. Y Dios es muy grande. Los tiempos de Dios son perfectos y hizo que pudiera clasificar al Mr. Olympia. Me retiraré en el próximo año en el evento más grande del mundo. Clasificar dos veces es algo histórico. Es muy difícil que a corto plazo un atleta chileno lo logre“, destaca.

“Son muchos sentimientos encontrados. Es mucho trabajo para haber logrado esto. Me siento muy feliz, muy orgulloso, de darme cuenta de lo que soy capaz con perseverancia, con insistir, con trabajar duro, con nunca aflojar. Es algo que va a quedar para toda la historia de Chile. Eso me enorgullece aún más: poder contarle a mis hijos quién fui yo, cuando me pregunten quién era ‘Felifly‘”, agrega Felipe Fierro, sobre su notable clasificación al Mr. Olympia del próximo año.

Según el destacado atleta nacional, esos minutos arriba del escenario mano a mano con los demás atletas son únicos. “Lo disfruto a ‘concho’. Son minutos que te subes al escenario y son emociones a flor de piel. Te preparaste dos años para mostrarte cinco minutos. Trato de hacer un buen rol arriba del escenario y obviamente toda la preparación tratar de disfrutarla. Creo que esta preparación la disfruté mucho. Esto es lo que me gusta. Pero eso lo puedes hacer cuando ya llevas bastante tiempo compitiendo, porque cuando partes es una locura. No disfrutas nada. Eso es madurez del tiempo y prepararse mentalmente”.

“Todos somos energía. Si tenemos nuestra energía sólida y consistente, vamos a dar un buen rol y vamos a transmitir seguridad y felicidad”, subraya.

Sus primeros pasos en el culturismo

Felipe Fierro es oriundo de Temuco y conoció el culturismo en 2010, cuando un amigo, Arturo Lagos lo llevó a un gimnasio en Los Ángeles llamado Iron Body. “Arturo me presentó a Rodrigo Jorquera (uno de los pioneros del fisicoculturismo en Chile). Él me mira las piernas y me dice: “Tú tienes que competir en culturismo, tus piernas no son normales. Ahí partió todo“, dice.

El atleta sostiene que sumergirse en el gimnasio fue una forma de canalizar la pérdida de su padre. Unos años más tarde, con más experiencia y desarrollo muscular, lo contactó Geraldine Morgan, que es chilena y vive en California. “Ella dice que me vaya a Estados Unidos, que me estaba perdiendo en Chile. Le pedí lucas a mi mamá porque la preparación y la entrenadora era carísima. Ella me apañó. Ahí llegué a Ohio, que se hace uno de los eventos más importantes junto con el Olympia. Quedé cuarto y fue un buen resultado”. En 2017, ganó su carnet profesional de la IFFB Pro, lo que marcó un hito en su carrera.

“En Estados Unidos di cuenta de la realidad del culturismo. Allá es otra cosa. Pero ahí estamos entre los mejores del mundo“, comenta orgulloso.

Un estilo de vida

El culturismo es parte del día a día de Felipe Fierro. Y así lo muestra todos los días en su Instagram, que tiene más de 70 mil seguidores. Cardio, comida, gimnasio y descanso; una rutina que mantiene, incluso, de vacaciones. Hoy en día está en Cancún, disfrutando con su señora después de ganar en Ciudad de México. “Estoy en la escaladora”, comenta a The Clinic durante la entrevista. “Es un estilo de vida, por eso es llevadero. Sino es una masacre“, asegura.

Y como bien dice “Felifly”, el fisicoculturismo no es para cualquiera. “Estás compitiendo con los mejores del mundo, por ende hay que estar a la altura de ello. Todos los atletas de afuera tienen sus preparadores profesionales y un equipo médico. Yo estoy con uno de los mejores preparadores del mundo, que se llama Francisco Espín, que es español, y mi entrenador Vicente Ortiz, que es del mismo equipo”.

Sobre su preparación para el Mr Olympia, Fierro señala que lo vivirá “a tope. Como siempre lo he hecho toda mi vida; hacer las cosas bien, las cosas con tiempo. Tengo un equipo detrás mio, un equipo médico y ya estoy trabajando en ello“.

Eso sí, aterriza sus expectativas para la competencia. “Hay unos cabros de 24 años que son de otro nivel. Hay que ser realistas y visionarios. Tener una calidad de vida y no seguir compitiendo contra chicos que están como nuevos y tienen un futuro por delante. Y se dedican 100% a esto, les pegan sueldos, entrenan y comen todos los días”.

Siempre ligado al culturismo

Además de su carrera deportiva, Felipe Fierro es dueño de su propio gimnasio: Felipe Fierro Experience, que está ad portas de abrir su segunda sucursal en Temuco. A su vez, es el promotor de la NPC Chile, la liga chilena profesional de fisicoculturismo. “Yo tengo mis negocios, tengo mis cosas por fuera porque el culturismo es un deporte carísimo. Veo a niños que quieren profesionales y no tienen idea a lo que se están metiendo. Me gasto una millonada en una temporada”.

Y recalca: “Gracias a Dios tengo mis negocios y me puedo solventar todo lo que yo quiera. Pero también llega un punto que quiero enfocarme en mis negocios y en las inversiones que tengo. Ya con llegar allá por primera vez me di por pagado. Ahora llego (al Mr Olympia) más maduro, con una consistencia mental mucho más sólida. Creo que voy a hacer un buen papel sobre todo si me voy a retirar“.

Según Fierro, su familia lo apoya, pero siente que es el momento de bajar el telón. “¿Cuándo para? ¿Cuándo dejas de competir? Hay más vida además del culturismo, por lo menos para mí. Tengo a mi familia, a mi señora, mis negocios. Hago muchas otras cosas más que solo dedicarme al culturismo. Por eso decidí retirarme a los 40 años y hacerlo en lo máximo de mi carrera deportiva. Ya para poder disfrutar de todo lo que he construido en todos estos años”.

A pesar de su inminente retiro, “Felifly” siempre seguirá ligado al deporte, entregando conocimiento y siendo un pilar indiscutido en el desarrollo del deporte en Chile: “Hay nuevas generaciones, categorías naturales. De eso me voy a encargar yo. No me voy a retirar al 100% del culturismo. Voy a seguir siendo parte de NPC y subir los estándares de los eventos en Chile. Yo lo veo con gran proyección hacia un buen futuro. Y eso se trata de que los más viejos motiven a los más chicos“.