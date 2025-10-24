Fondos CNTV: Congreso citará a presidente del Consejo tras otorgarse recursos a productora en la que trabaja la pareja de la ministra de Culturas

La asignación de más de $600 millones a un proyecto de la productora Mazal, en la que participa Ronald Heim, con quien la secretaria de Estado tiene una relación sentimental, levantó una alerta en la oposición. El diputado de la UDI, Gustavo Benavente, señaló a The Clinic que espera que la ministra "nos aclare el vínculo sentimental y constate esta inhabilidad fáctica y que tanto ha desprestigiado a esta administración".

Compartir

Mazal es el nombre de la productora que a comienzos de octubre ganó uno de los Fondos CNTV, a través del proyecto “Prat, el hombre detrás del héroe“, que en total repartió más de $5 mil millones entre 17 postulaciones. Se adjudicaron $603.873.249, el monto más alto obtenido en la convocatoria. Sin embargo, no pasó desapercibido un vínculo que hay entre un funcionario de Mazal y una autoridad del Gobierno, y que reveló The Clinic. Se trata de Ronald Heim, trabajador a honorarios en la productora, y quien es pareja de la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo.

A pesar que desde el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) argumentaron que el nombre de Heim no figuraba entre los enviados para el proyecto “Prat, el hombre detrás del héroe”, Heim sí ha trabajado en él, a través de asesorías a Pablo Ávila, el líder de Mazal, y también con participación de reuniones vinculadas a la propuesta.

Y aunque el CTNV es un “órgano autónomo de rango constitucional” que se relaciona con la Presidencia de la República a través de la Secretaría General de Gobierno (Segegob) —cartera liderada por la ministra Camila Vallejo (PC)—, en el Congreso no pasó desapercibido el suceso y ya comenzaron a optar por tomar opciones.

Así lo señala a este medio el diputado Gustavo Benavente (UDI), integrante de la comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones de la Cámara de Diputados. El parlamentario dijo que se actuaría por dos vías, a raíz de la entrega del fondo. “

Una será a través de la ley de Presupuesto”, señaló, como advertencia de no aprobar los fondos que el Gobierno quiera disponer en la materia a través del erario fiscal, “para que la ministra nos aclare el vínculo sentimental con Ronald Heim y constatar esta inhabilidad fáctica y que tanto ha desprestigiado a esta administración, que se creía superiormente moral al resto”.

La segunda medida será a través de una cita al presidente del CNTV, Mauricio Muñoz —exasesor de la expresidenta Michelle Bachelet—, a una sesión de la comisión de Cultura para que “explique los elementos técnicos para adjudicar estos fondos, que tienen sin duda un pecado de origen y que crea una duda razonable sobre si estos fueron otorgados en igualdad de condiciones entre los participantes”.

El diputado de la UDI, Gustavo Benavente. Foto: Agencia UNO.

El CNTV señaló en el artículo en el que se expuso la relación entre Heim y Arredondo —y la posibilidad de que aquello hubiera influido en el otorgamiento de los fondos— que “no existe vínculo del CNTV con ningún otro ministerio” que no sea la Segegob, y que el Ministerio de las Culturas no tiene “ninguna injerencia respecto al funcionamiento del consejo”.

Al respecto, la Segegob señaló a este medio que “el CNTV es un organismo autónomo, su gestión y decisiones son completamente independientes. Por lo tanto, nuestro Ministerio no tiene ninguna injerencia en la labor que cumplen”

Bancada RN acude a Contraloría para investigar conflictos de interés

A la acción comunicada por el diputado Benavente también se sumó una arremetida de la bancada de Renovación Nacional (RN) en la Cámara.

Los diputados Frank Sauerbaum, Carla Morales, Eduardo Durán y Jorge Durán —estos dos últimos integrantes de la comisión de Cultura— envaron un oficio a la Contraloría General de la República para que se pronunciase sobre lo que denominaron “eventuales infracciones a los principios de probidad administrativa y conflictos de interés en adjudicación de fondos del Consejo Nacional de Televisión (CNTV), en particular, respecto a los recursos asignados a la productora Mazal Producciones”.

También solicitaron determinar responsabilidades administrativas de los funcionarios que fueron parte del proceso o que debieron de advertir de una eventual irregularidad.

Exproductora de Mazal hoy trabaja en el CNTV

En todo caso, la situación de Heim y Arredondo no es la única que levantó sospechas en el mundo artístico al otorgarse los fondos del CNTV.

También se puso una lupa sobre Magdalena Tocornal, quien hoy es directora del Departamento de Fomento del CNTV, puesto al que arribó en septiembre de 2024. Pero antes de ese cambio, Tocornal trabajó en Mazal por casi cuatro años.

En ese tiempo Tocornal, señaló gente vinculada a la productora, trabajó en el proyecto “Prat, el hombre detrás del héroe“, que recibió más de $600 millones por parte del CNTV. Sin embargo, en el concurso Tocornal de se abstuvo de la votación que hicieron los consejeros del CNTV para asignar recursos.

Sobre si hubo un conflicto de interés, desde el consejo señalaron que “en lo absoluto. Su vínculo con Mazal no tuvo ningún tipo de influencia en la definición de los proyectos postulantes ni ganadores, no sólo porque ella se inhabilitó formalmente en el proceso, sino porque no participó en ninguna de las etapas del concurso del año 2025”.

“Es importante agregar que son evaluadores externos quiénes revisan los proyectos y realizan una propuesta consolidada a los integrantes del Consejo como cuerpo colegiado, quienes son los que definen los proyectos ganadores de acuerdo a las evaluaciones y consideraciones previamente realizadas por expertos”, sumaron.



