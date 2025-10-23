Las redes de Mazal, la productora que ganó el premio más grande del CNTV: una exejecutiva que participó en el proyecto trabaja en el Consejo y director de contenidos es pareja de la ministra Arredondo

“Prat, el hombre detrás del héroe”, producido por Mazal Producciones, se llevó el mayor monto del Fondo del Consejo Nacional de Televisión 2025 y fue la primera vez que la compañía obtuvo un fondo de ese tipo. El director de contenidos de esa productora es Ronald Heim, pareja de la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo. Además, Magdalena Tocornal, quien se desempeñó en un alto cargo en Mazal hasta 2024, hoy trabaja como Directora del departamento de Fomento del CNTV. Por otra parte, otra funcionaria de Mazal viajó a un mercado a Francia, financiada por un programa del Ministerio de las Culturas. Es decir, la cartera que encabeza Arredondo le otorgó recursos al lugar de trabajo de su pareja para un proyecto en el que participa.

Por Felipe Betancour, Sebastián Palma e Isabel Plant

A comienzos de octubre, el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) dio a conocer los 17 proyectos ganadores del Fondo CNTV 2025, que en total repartió más de $5 mil millones destinados al desarrollo de nuevas producciones audiovisuales. Tres de ellas superaron los $600 millones, siendo la de mayor financiamiento “Prat, el hombre detrás del héroe”, una miniserie histórica de seis capítulos centrada en la vida del héroe del Combate Naval de Iquique.

El proyecto fue presentado por Mazal Producciones, con dirección de Sebastián Araya, guion de Víctor Carrasco y producción de Andrea Undurraga. Obtuvo $603.873.249, el monto más alto de la convocatoria, y contó con el patrocinio de la Corporación Patrimonio Marítimo de Chile, además del apoyo institucional de la Armada.

El líder de Mazal es Pablo Ávila, conocido por su larga trayectoria en teleseries de TVN, Mega y Canal 13, entre otros.

Por otro lado, el director de contenidos de Mazal Producciones, es Ronald Heim (trabaja a honorarios en la productora), quien es la pareja de la actual ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo (no está en su declaración de intereses porque no están casados pero sí figura una sociedad que ambos están liquidando).

Heim no ha trabajado directamente como guionista en Prat, pero sí ha trabajado en el proyecto, asesorado a Ávila y participado de reuniones vinculadas.

Desde el CNTV respondieron a The Clinic que “en la carpeta de postulación enviada por la productora Mazal no se hace mención a dicho nombre (Ronald Heim)”.

Este vínculo no constituye un vicio administrativo, ya que los recursos del Fondo CNTV son asignados por un jurado externo, elegidos por concurso (además de que el organismo es autónomo).

“El Consejo Nacional de Televisión es un órgano autónomo de rango constitucional y se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio Secretaría General de Gobierno. No existe vínculo del CNTV con ningún otro Ministerio y, respecto al Ministerio de las Culturas y las Artes, cabe señalar que desde el año 2021 en la Ley de Presupuestos del Sector Público se consideran los recursos del Fondo del Consejo como transferencia consolidable desde dicha cartera, transferencia que se realiza a principio de año por medio de una resolución que autoriza su traspaso, sin tener dicho Ministerio ninguna injerencia respecto al funcionamiento del consejo”, escribieron desde el CNTV.

Aún así, ese sistema de financiamiento vuelve a estar bajo la lupa. Tal como informó The Clinic, el Presupuesto 2026 ha puesto en revisión la entrega de estos fondos tras la Evaluación de Programas Gubernamentales elaborada por la Dipres, en parte subrayando que “la decisión final respecto de qué financiar recae exclusivamente en el Consejo”, enfatiza el informe sobre su discrecionalidad.

Además del fondo otorgado por el CNTV, el proyecto -a través de la Corporación Patrimonio Marítimo de Chile- recibió más de $200 millones mediante la Ley de Donaciones Culturales, un mecanismo que permite a empresas privadas aportar a proyectos culturales con beneficios tributarios, bajo la supervisión del propio Ministerio de las Culturas, encabezado por Arredondo. En este caso, el dinero fue destinado —de manera legal y pública— exclusivamente a la elaboración de un teaser de la miniserie.

Un viaje a Francia pagado por el Ministerio de las Culturas

El aporte del CNTV no es el único fondo estatal que ha recibido la serie ganadora del fondo. En agosto de 2025, Mazal se adjudicó el “Programa de apoyo para la participación en mercados internacionales”, que entrega el Ministerio de las Culturas, específicamente para la edición de ese año del Mercado MIPCOM/MIPCOM JR, que se realizó entre el 13 y el 16 de octubre de 2025 en Cannes. Es decir, la cartera que encabeza Arredondo le otorgó recursos al lugar de trabajo de Heim para un proyecto en el que participa.

El propio Ministerio de las Culturas destacó la participación de la productora junto a Marmota Studio y Afro Films. En el evento participó Andrea Undurraga, productora ejecutiva de Mazal -quien según fuentes de la productora fue quien trajo a Ronald Heim a trabajar ahí-.

Según la nota de prensa del Ministerio, Mazal presentó una serie de drama bélico en una instancia que busca conectar industrias culturales de distintas partes del mundo para potenciar producciones audiovisuales.

El programa del Ministerio financia un pasaje de avión de un integrante del proyecto, además del hospedaje para una persona durante los días de asistencia al mercado.

Más allá de los montos adjudicados a “Prat, el hombre detrás del héroe”, este año Heim también viajó a La Mancha, España, junto a otros representantes del sector audiovisual chileno, para participar en la novena edición de Conecta Fiction & Entertainment 2025, uno de los principales mercados internacionales de televisión, en esta ocasión sin el programa de apoyo a la participación en mercados internacionales. En este caso, sin fondos públicos.

En la sección Pitch Copro Series —espacio donde productores presentan proyectos en desarrollo para atraer socios o financistas—, Heim presentó “Divinas Jubiladas”, serie creada por él que narra la historia de cuatro amigas inseparables que compran una casa para jubilarse y envejecer juntas, pero cuyo plan se transforma en pesadilla cuando, por accidente, matan a un joven camarero contratado para servir cócteles junto a la piscina.

Una exproductora de Mazal en el CNTV

Mazal Producciones fue fundada en 2011 y se ha consolidado como un referente en la creación de contenidos televisivos en Chile. En su trayectoria ha estrenado más de 20 producciones, incluyendo teleseries que actualmente están al aire en Mega, como “Aguas de Oro” y “El Jardín de Olivia”, siendo uno de los principales socios del área dramática del canal.

Su CEO y productor ejecutivo es Ávila, quien cuenta con amplia experiencia en teleseries nacionales e internacionales como “Pampa Ilusión”, “Amores de Mercado” y “El Circo de las Montini”.

Un dato relevantes es que por las oficinas de la productora también pasó Magdalena Tocornal, quien entre 2020 y septiembre de 2024 se desempeñó como productora ejecutiva de Mazal Producciones, según publicó en su página de LinkedIN.

Además, en su perfil de LinkedIn menciona que desde 2004 es evaluadora del Fondo Audiovisual del Ministerio de las Culturas. Tras dejar su puesto en Mazal, pasó directamente al Consejo Nacional de Televisión (CNTV), donde actualmente se desempeña como directora del Departamento de Fomento.

“La Directora de Fomento asumió su cargo en el CNTV a fines del mes de septiembre de 2024”, respondieron desde el CNTV.

Pero antes de llegar al CNTV, cuando estaba en Mazal, Tocornal trabajó en el proyecto Prat, según fuentes de la productora.

Por lo mismo, para el último concurso, Magdalena Tocornal se abstuvo de la votación de los consejeros del CNTV, que en la línea de series históricas o documentales históricos tuvo la máxima votación junto a Guardianes del Pasado.

Sobre si existió un conflicto de interes desde el CNTV respondieron lo siguiente: “En absoluto. Su vínculo con Mazal -y con cualquier otra productora-, no tuvo ningún tipo de influencia en la definición de los proyectos postulantes ni ganadores, no sólo porque ella se inhabilitó formalmente en el proceso, -justamente, para evitar cualquier posible conflicto de interés-, sino que porque no participó en ninguna de las etapas del concurso del año 2025. Finalmente, es importante agregar que son evaluadores externos quiénes revisan los proyectos y realizan una propuesta consolidada a los integrantes del Consejo como cuerpo colegiado, quienes son los que definen los proyectos ganadores de acuerdo a las evaluaciones y consideraciones previamente realizadas por expertos”.

Mientras que del Ministerio aseguraron: “Los fondos del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio se asignan a través de convocatorias públicas, con criterios técnicos establecidos en bases de convocatorias en cuya elaboración la autoridad no tiene participación. La selección de los proyectos adjudicados se enmarca en procesos transparentes, mediante un comité de evaluadores especialistas externos y sin participación de la autoridad en tales decisiones. Todo se realiza conforme a la normativa y estándares de probidad”.

En Mazal no quisieron dar una respuesta formal pero descartaron cualquier vicio o conflicto de interés en el proceso.

Ronald Heim tampoco respondió a las consultas de The Clinic.