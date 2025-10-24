Nicolás Jarry pone fin a su 2025 por una lesión en su codo: defendía 50 puntos hasta fin de año y tendrá que jugar la qualy del Australian Open

Después de los retiros en el ATP 250 de Almaty y en el Challenger de Brest, Nicolás Jarry le puso punto final a su temporada para recuperarse de una incómoda lesión en el codo. "Con mi equipo tomamos la decisión de ponerle fin a este año 2025 para poder recuperar bien, descansar y hacer una buena pretemporada para el próximo año", informó Jarry.

Nicolás Jarry (114° de la ATP) le puso fin anticipadamente a su temporada 2025 debido a una lesión en el codo que lo aquejaba hace unas semanas y que no le permitió disputar el ATP 250 de Almaty y el Challenger de Brest, en Francia.

El “Príncipe” defendía 50 puntos en Paris Bercy en la recta final del calendario, por lo que caerá cerca del puesto 130° del ranking para final de año, lo que esfuma sus posibilidades de clasificar directamente al Abierto de Australia 2026. Tendrá que jugar la qualy para entrar al cuadro principal del primer Grand Slam del año.

La lesión que puso fin a la temporada de Nicolás Jarry

El tenista nacional comunicó la noticia a través de su Instagram. “Después de un par de revisiones con todo el equipo de Alemana Sport encontramos una pequeña fractura en mi codo derecho, que me viene molestando hace un par de semanas”.

Jarry informó que la recuperación le tomará entre cuatro a seis semanas. “Con mi equipo tomamos la decisión de ponerle fin a este año 2025 para poder recuperar bien, descansar y hacer una buena pretemporada para el próximo año”.

Y agregó: “Lejos de la forma en que me hubiera gustado terminar esta temporada pero creo que todo pasa por algo, hay que encontrarle la razón. Me queda recuperar y sé que este tiempo me va a ayudar en otros aspectos de mi vida. Así que sigo con toda la energía para volver donde estuve en un minuto. Quería agradecerle a todos por el apoyo para la recuperación. Nos vemos pronto”.

Esta temporada de Nicolás Jarry fue de dulce y agraz: logró superar la lesión en el oído que arrastraba desde el año pasado y alcanzó los octavos de final de Wimbledon viniendo desde la qualy. Pero solo acumuló 16 triunfos en 38 encuentros, lejos de su mejor año.