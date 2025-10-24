Presentan querella criminal por maltrato animal contra Jumbo por exposición de langostas vivas: empresa asegura respetar la normativa vigente

La Fundación Derecho y Defensa Animal presentó una querella contra la cadena de supermercados por maltrato animal, refiriéndose al trato que tienen las langostas en las diferentes sucursales, en el que están en pequeños acuarios expuestas. En Jumbo tomaron conocimiento de la acción judicial, pero anticiparon que están actuando conforme a las normas.

Este jueves la Fundación Derecho y Defensa Animal anunció que presentaron una querella criminal contra la cadena de supermercados Jumbo, por maltrato animal, relacionado principalmente a la exhibición de langostas vivas en la sección de mariscos de las diferentes sucursales de la empresa a lo largo de Chile.

“Presentamos una querella criminal contra Jumbo por maltrato animal, tras constatar la exhibición de langostas vivas en condiciones deplorables en distintas sucursales del país. La acción ya fue admitida a tramitación”, resaltó la organización a través de sus redes sociales.

En un comunicado reclamaron que “según los registros, las langostas son mantenidas en acuarios muy pequeños, sucios y sin alimento. Además, testigos afirman que son hervidas vivas al ser seleccionadas por clientes, práctica que les causa un sufrimiento extremo”.

Derecho y Defensa Animal también presentó registros de cómo viven las langostas en estas condiciones. Según especificaron, seguidores de sus redes sociales les compartieron registros, que evidencia el trato a los crustáceos.

Respuesta de Jumbo

Consultados respecto a la querella, en Jumbo afirman que están al tanto de la acción judicial, pero que de todas formas, están respetando las normas vigentes.

“Respecto de la querella presentada, Jumbo informa que está en conocimiento de la acción judicial y se encuentra revisando los antecedentes. En relación con los procedimientos de manipulación señalados, la compañía garantiza que estos se realizan conforme a la normativa vigente, asegurando los más altos estándares de calidad y seguridad alimentaria“, aclaran desde la empresa.

Junto con esto, enfatizan que “Jumbo reafirma su compromiso con la excelencia y la calidad de sus productos y servicios en todo momento. Como parte de su estrategia de sostenibilidad, impulsa la pesca responsable a través del programa Sello Azul, presente en todos sus supermercados a nivel nacional”.