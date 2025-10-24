Dr. Martens pisa fuerte en su regreso a Chile y concreta apertura de su segunda tienda en Parque Arauco

Luego de un par de años fuera del país, Dr. Martens volvió al ruedo con una tienda en el Drugstore, en Providencia. Y ahora la marca sumó una nueva sucursal en Parque Arauco. "La tienda que más flujo grande que abrimos cuando Dr. Martens estuvo en Chile hace un par de años fue en Parque Arauco, entonces para nosotros siempre estuvo el plan de volver porque, más que volver a abrir una tienda, es nuevamente conectar con la comunidad que nos estaba esperando hace mucho tiempo", dice Joaquín Gotlib, CEO de Crosby, holding responsable de liderar la marca en América Latina.

La icónica marca británica Dr. Martens sigue consolidando su regreso a Chile, esta vez con la apertura de una nueva tienda en Parque Arauco, uno de los centros comerciales más relevantes del país.

Según plantean desde la marca, con este nuevo punto de venta busca reforzar su plan de expansión y consolida su presencia en el mercado, luego de su retorno oficial en 2024, con la apertura de su primera tienda en el Drugstore, en Providencia.

El nuevo espacio de 65 m2 —que se encuentra a nivel calle por la entrada Rosario Norte— mantiene la estética característica de Dr. Martens: industrial, moderna y auténtica, evocando su herencia inglesa y su espíritu rebelde. Con esta apertura, la marca busca recibir a un público diverso, que valora la moda, la autoexpresión, la durabilidad y el diseño atemporal de sus productos.

Joaquín Gotlib, CEO de Crosby —holding responsable de liderar la marca en Latinoamérica—, comenta que “Chile es un mercado clave en nuestra expansión en la región, con una comunidad que conecta profundamente con los valores de autenticidad y expresión que representa Dr. Martens y volvimos donde todo comenzó”.

“Cuando Dr. Martens estuvo en Chile hace unos años, la apertura en Parque Arauco marcó un momento muy importante para nosotros. Volver siempre fue parte del plan, no solo para abrir nuevamente una tienda, sino para reencontrarnos con la comunidad que nos había estado esperando”, añade.

Desde su regreso al país, Dr. Martens ha reforzado su presencia no solo con dos tiendas propias, sino también a través de retailers autorizados como Falabella, Antihuman, Snobby, Palihouse y Magma. Actualmente, la marca no cuenta con tienda online, por lo que sus productos pueden encontrarse exclusivamente en estos puntos de venta oficiales.

La estrategia apunta a combinar el valor patrimonial de la marca con una visión de crecimiento sostenido en el mercado chileno y latinoamericano, ampliando su cobertura a través de nuevas aperturas planificadas para los próximos años en toda la región. Más allá del calzado, Dr. Martens representa una forma de vida: una mezcla entre estilo, autenticidad y actitud. Y con esta nueva apertura, reafirma que la marca no solo volvió a Chile, sino que llegó para quedarse.