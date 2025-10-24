Transportes sumará 60 cámaras de fiscalización de pistas Sólo Buses en Gran Avenida durante 2026

Existen 180 puntos de fiscalización con cámaras en la capital, y ahora se sumarán 60 más para evitar el mal uso de las pistas Sólo Buses, los que estarán instalados en postes físicos a lo largo de Gran Avenida. Según el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, este tipo de medidas "permite que los buses aumenten mucho su velocidad y esa mayor velocidad no solamente tiene un reflejo en los tiempos de viaje de los usuarios, sino que además permite que los buses que tenemos puedan dar más vueltas por hora aumentando la frecuencia, aumentando la capacidad de transporte y de esa manera reduciendo tiempos de espera y mejorando el confort".

Compartir

Hace algunos días, en La Cisterna se inició un proceso de cierre de estacionamientos regulados en el eje de Gran Avenida, para así priorizar el paso del transporte público.

En apoyo a esa medida, además, se sumarán en el mismo eje 60 nuevos puntos de monitoreo con cámara para apoyar la fiscalización del mal uso de la vía, los que entrarán en operación durante 2026, los que contarán con infraestructura física instalada como postes e interpostes con cámaras montadas.

“Actualmente falta conexión con servicio eléctrico para posteriormente entrar a fase de protocolo de pruebas (conectividad, capturas, etc.). Luego de eso se recibe y va a aprobación de órdenes de compra y se entra en fase de operación generalmente en marcha blanca”, comunicó el Ministerio de Transportes.

La relevancia de la fiscalización a particulares y del despeje de las pistas Sólo Buses

Esas 60 cámaras se sumarán a los 180 puntos de fiscalización que actualmente monitorean las zonas priorizadas para micros en toda la capital.

Y es que en el mismo espacio vial que utilizan tres vehículos particulares, un bus del transporte público puede transportar más de 20 veces esa cantidad de gente, aseguran desde el ministerio.

“Los buses necesitan una vía despejada para poder ofrecer un buen servicio, para ser atractivos en comparación al uso del automóvil, y para eso es clave que la infraestructura que hemos destinado para ellos se use de buena forma“, dijo el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz.

En esa línea, el secretario de Estado enfatizó que este tipo de vías y la restricción del uso de las vías Solo Buses permiten mejorar la calidad de viaje en las micros para los usuarios: “Permite que los buses aumenten mucho su velocidad y esa mayor velocidad no solamente tiene un reflejo en los tiempos de viaje de los usuarios, sino que además permite que los buses que tenemos puedan dar más vueltas por hora aumentando la frecuencia, aumentando la capacidad de transporte y de esa manera reduciendo tiempos de espera y mejorando el confort“, dijo Muñoz.