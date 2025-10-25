Chile alcanza un Récord Guinness con el “intercambio de ropa más grande del mundo”: “Demostramos que es posible apostar por la economía circular para los textiles”

En el evento que se realizó este sábado en el Centro Cultural La Moneda, organizado por el colectivo The Ropantic Show y patrocinado por el Ministerio del Medio Ambiente, se logró superar los 2 mil intercambios de ropa, meta fijada previamente por la organización. La ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, celebró el récord conseguido y avisó que "apoyaremos iniciativas como esta que nos permitan combatir el sobreconsumo textil para cuidar nuestra naturaleza".

Chile alcanzó un Récord Guinness este sábado 25 de octubre, gracias al evento denominado como el “intercambio de ropa más grande del mundo”.

Se trató de una actividad que se desarrolló en el Centro Cultural La Moneda, entre las 11:00 y 19:00 y en la que se ejecutaron más de 2 mil intercambios de prendas.

El evento, organizado por el colectivo The Ropantic Show y patrocinado por el Ministerio de Medio Ambiente, tenía como meta justamente superar esos 2 mil intercambios.

Al no existir un récord previo en esta materia, la propia organización fijó el desafío en superar la barrera de los 2 mil intercambios en un rango de 8 horas.

Así, la obtención de este récord fue auditado por la autoridad internacional “Guinness World Records”, ante la que previamente se había formalizado la postulación.

Ministra Rojas: “Es posible apostar por la economía circular para los textiles”

Una vez alcanzado el objetivo, la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas -quien también participó del intercambio-, celebró lo sucedido en el Centro Cultural La Moneda y avisó que apoyarán nuevas iniciativas que vayan en esta línea.

“Estamos muy contentos de que Chile consiguiera este Récord Guiness. Gracias al apoyo de todas y todos demostramos que es posible apostar por la economía circular para los textiles”, expresó la secretaria de Estado.

“Desde el Ministerio del Medio Ambiente avanzamos a través de una Estrategia de Economía Circular para Textiles y la inclusión de estos en la ley de Responsabilidad Extendida del Productor y, sin duda, apoyaremos iniciativas como esta que nos permitan combatir el sobreconsumo textil para cuidar nuestra naturaleza”, complementó.

Cabe destacar que esta iniciativa liderada por María José Gómez, fundadora del colectivo The Ropantic Show, tiene como objetivo promover el consumo responsable de ropa a través de la moda circular, como también generar un compromiso con nuevos hábitos de consumo.