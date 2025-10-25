Ministro Muñoz y la posibilidad de implementar patentes para bicicletas: “Creo que sería una carga administrativa adicional”

Luego de que se viralizara un video de ciclistas conduciendo en contra del tránsito en Avenida Grecia, el ministro Juan Carlos Muñoz repudió la acción y reconoció lo difícil que es fiscalizar a quienes se movilizan en bicicleta. En ese sentido, abordó la posibilidad de implementar patentes para este medio de transporte, como también la opción de licencias de conducir para ciclistas. "Tal vez sería una burocracia que quizá algunos considerarían excesiva", fue parte de lo que dijo.

Durante la semana se viralizó en redes sociales un video en el que un grupo de ciclistas aparece conduciendo contra el tránsito, en la intersección de Avenida Grecia con Pedro de Valdivia, en la comuna de Nuñoa.

La irresponsable maniobra generó un amplio rechazo, incluido el que manifestó el propio ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz. “¡No debemos tolerar esta práctica en nuestras calles! No sólo es tremendamente peligroso para ellos mismos, sino que pone en riesgo a muchos otros usuarios de las vías que se enfrentan con este tipo de conducta irresponsable, temeraria y egoísta”, escribió el secretario de Estado en su cuenta en X, al comentar el video viral.

Y este sábado, en conversación con T13, el ministro Muñoz abordó posibles modificaciones legales para el uso de bicicletas en el transporte público, con el fin de contar con mayores herramientas para fiscalizar a ciclistas.

“Es difícil de fiscalizar porque exige estar en una persona en ese lugar en ese momento. Los ciclistas en Chile no tienen patentes. También es más difícil de identificar la persona o el vehículo. Sin embargo, en nuestra ley de convivencia vial esta es una conducta que se considera una falta grave y que tiene una multa de hasta 60 mil pesos por, por ejemplo, conducir contra el tránsito”, partió explicando Muñoz.

Posteriormente, el ministro planteó que “hay algunos países que han avanzado en una medida que nosotros no hemos decidido, que es ponerle patentes a las bicicletas. Nosotros no hemos hecho eso, tal vez sería una burocracia que quizá algunos considerarían excesiva”.

En ese sentido, el propio Muñoz dijo considerar algo excesivo una posible implementación de patentes para bicicletas. “Yo creo que es innecesario”, apuntó. “Creo que sería una carga administrativa adicional que me parece que está innecesaria para un foco que está en un número bastante menor de personas”, añadió.

En cuanto a la opción de licencias de conducir para ciclistas, el titular de Transportes comentó que “es algo que podemos discutir. Yo creo que hay un pro y un contra para eso. Sería una carga administrativa aún mayor, más burocracia, en un país que más bien lo que está trabajando es en reducir los permisos, hacer todo un poco más ágil”.

“Me parece que es un poquito innecesario, pero la verdad que las imágenes que estamos viendo que yo creo que no son la norma. La mayoría de los ciclistas nos portamos bien”, agregó.

Eso sí, reconoció que “en este tipo de casos, claro, uno quisiera poder identificar a esas personas con mayor facilidad”.