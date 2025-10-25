Diseñado y construido con ingeniería 100% chilena: así es el Magellan Discoverer, el primer crucero de lujo híbrido-eléctrico de América

Este viernes se produjo un hito para la ingeniería naval de nuestro país, con la botadura (lanzamiento al agua) y bautizo del Magellan Discoverer, el primer crucero de lujo híbrido-eléctrico de América. La ceremonia se llevó a cabo en Valdivia, en el Río Calle Calle. Esta embarcación, con capacidad para trasladar hasta 163 personas, busca promover el turismo sostenible en el territorio más austral del continente, como también en la Antártica.

En las aguas del Río Calle Calle, en la comuna de Valdivia, la ingeniería naval chilena vivió un importante hito: la botadura (lanzamiento al agua) del Magellan Discoverer, el primer el primer crucero de lujo híbrido-eléctrico de América con un 100% de ingeniería chilena.

Fruto de una alianza entre las empresas nacionales ASENAV y Antarctica21, y después de varios meses de trabajo, esta embarcación fue puesta a flote en el agua en una ceremonia en la que participaron distintas autoridades nacionales y locales.

“Después de muchos meses de trabajo, celebramos la botadura del Magellan Discoverer, un hito que es resultado del talento y la colaboración de dos empresas del sur de nuestro país. Esta embarcación marca un salto en ingeniería sostenible, posicionando a ASENAV como un astillero de referencia en la industria marítima local, situando a Chile a la vanguardia mundial en innovación y diseño de naves de este tipo”, declaró Fernando Rodríguez, gerente general de ASENAV.

Mientras tanto Jaime Vásquez, presidente de Antarctica21, comentó que “este es un momento profundamente simbólico para nosotros. Con el lanzamiento del Magellan Discoverer, reafirmamos nuestro compromiso por un turismo antártico sostenible y nuestro compromiso con la innovación desde el sur de Chile. Este nuevo barco no solo representa un salto tecnológico en sostenibilidad, sino también un reflejo del talento nacional y de lo que somos capaces de lograr cuando apostamos por la excelencia”.

Las características del Magellan Discoverer

El Magellan Discoverer contará con una avanzada tecnología de navegación impulsada por un sistema diésel-eléctrico de carácter híbrido, lo que le permitirá disminuir sus emisiones de CO2, reducir el ruido submarino y navegar con una autonomía de 60 días sin necesidad de reabastecimiento,

Dichas características refuerzan su apuesta por un turismo sostenible en el sur del continente, como también en la Antártica. Además, la nave estará certificada bajo la norma de emisiones IMO Tier III, la más exigente en Europa, Estados Unidos y Canadá.

Por otro lado, cabe destacar que el Magellan Discoverer tiene dimensiones de 94 metros de eslora, 17 metros de manga y 30 metros de altura. En cuanto a capacidad, podrá trasladar hasta 163 personas (96 pasajeros y 67 tripulantes).

Eso sí, es preciso consignar que en los aero-cruceros, experiencia turística que ofrece Antarctica21 y bajo la cual operará este barco, está diseñada para un máximo de 76 pasajeros.

Esta embarcación 100% chilena tuvo su corte de plancha en febrero de 2024 en el astillero valdiviano de ASENAV. Tras 624 días, en los que se involucraron más de 500 trabajadores, se logró completar el 90% de la estructura total.

Luego de este hito de la botadura, el Magellan Discoverer entrará a la fase final de su construcción.