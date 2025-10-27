Camila Vallejo abre la billetera y realiza donación de $1.500.000 a campaña de Jeannette Jara

La vocera de Gobierno depositó $500 mil a la cuenta electoral de la candidata oficialista, transformándose en la primera ministra en abrir la billetera en apoyo hacia la abanderada del sector. Más de $1.800 millones son los que acumula Jara en aportes.

Compartir

Varias novedades registró en la última semana la cuenta de aportes de campaña de la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC). Pero hubo una que fue la más llamativa de todas: el 24 de octubre, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC), realizó una transferencia a la campaña de quien fue correligionaria en La Moneda, estrenándose como aportante para los comicios del 16 de noviembre.

Fueron $1.500.000 los que depositó la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob) a la cuenta de candidata de Jara ($500.000 de ellos fueron reportados en el Servel), mientras que el subsecretario de la cartera, Erwin Díaz (PS), aporto $500.000 por lo que $2 millón provino en la última semana desde autoridades de la Segegob en la última actualización de aportes de campaña del Servicio Electoral (Servel).

Otra autoridad que ha aportado a la candidatura de Jara es la subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete, quien depositó $400 mil el 15 de octubre y $100 mil el 8 de septiembre.

Así, Jara registra exactamente 1001 aportes directos hacia su campaña presidencial, totalizando la suma de $1.870.289.873. La transferencia más alta provino de un crédito contra reembolso que solicitó Jara, el que fue de $1.760.000.000. En cambio, entre los abonos de personas naturales más altos figuran uno de Eduardo Enríquez, de $1.662.150, otro de Claudio Rodríguez, pareja de Jara, por $1.200.000.

Vallejo y Jara en el hemiciclo del Senado durante la legislación de la Ley de 40 Horas. Foto: Agencia UNO.

El estrecho vínculo entre Jara y Vallejo

La relación cercana que tiene la ministra vocera con la exsecretaria de Estado no es un secreto. Ambas fueron, en su momento, las únicas representantes del PC en el gabinete presidencial y en el comité político del Presidente Gabriel Boric.

Además, tuvieron especial sintonía con la promulgación de la Ley de 40 Horas, proyecto que inició en el Congreso cuando Vallejo era diputada y que terminó de concretarse con Jara como ministra del Trabajo.

Asimismo, dentro del propio PC es sabida la sintonía de Vallejo con Jara. Ambas forman parte de un grupo que se ha denominado como la “nueva generación” al interior del partido, en el que se representan figuras como ellas, además de la del senador Daniel Núñez, la diputada Karol Cariola, la exalcaldesa Irací Hassler, entre otros, quienes, además, estuvieron por apoyar a Jara como la abanderada del PC por sobre Daniel Jadue, exalcalde de Recoleta.

Este último es asociado a un grupo interno del partido que tiene mayor criticismo con el Gobierno y hacia Jara. Dentro de ese grupo se ha apuntado al timonel de la tienda, Lautaro Carmona, y a Juan Andrés Lagos, integrante de la comisión política del PC.

Es con Carmona y con Jadue con quien la candidata oficialista ha dicho que ha habido una “falta de fraternidad” con ella, ante la sucesión de eventos en los cuales topaban con visiones de la candidata sobre determinados temas, ya sea la situación judicial de Jadue o el desempeño del exministro de Hacienda Mario Marcel como titular de la cartera.