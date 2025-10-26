Beatriz Sánchez (FA): “Muchos están diciéndole a la candidata Jara las cosas que tiene que hacer, sobre todo hombres. Yo jamás le diría qué hacer”

La excandidata presidencial del Frente Amplio busca volver a la primera línea de la política al competir por un escaño en el Senado, representando a la Región del Maule. Aquí da sus razones para trasladarse a la zona y aborda los aprendizajes de su partido estando en el poder. "Esta experiencia de gobierno va a ser increíble para el FA", sostiene. La exembajadora en México, asimismo, responde a quienes han propuesto que la candidata presidencial Jeannette Jara deje su militancia en el PC: "Ha demostrado ser una mujer competente y hábil, como para tomar sus propias decisiones". También dice imaginarse al Presidente Boric de regreso en La Moneda en unos años más.

26 de Octubre de 2025

Compartir

Beatriz Sánchez llega al café Delicias de Pucará, en la comuna de Ñuñoa, en su auto rojo para sostener esta entrevista con The Clinic. Se estaciona y deja las ventanas un poco abiertas. El calor “es mucho”, comenta sonriendo.

Es un lunes ajetreado, ya que también planea asistir a grabaciones de la franja electoral y ver a su familia. Se trata del único día de la semana que la exembajadora de Chile en México aprovecha de estar en la capital luego de que decidiera competir por un escaño en el Senado para representar a la Región del Maule.

Para esto último arrendó un deparamento a un costado de la PlazaLas Heras, al centro de Talca. Explica que su postulación se dio luego de que la directiva regional del Frente Amplio se lo pidiera. “La verdad es que no tenía tan pensado ir a una elección porque tenía ganas de hacer algo comunicacional y no estar al frente”, sincera.

Será la tercera vez que la periodista postule a un cargo de elección popular. Primero representó al partido en las elecciones presidenciales de 2017, en los que resultó tercera con un 20% de los votos, solo dos puntos menos que Alejandro Guillier. Luego fue elegida convencional constituyente por el distrito 12 (Puente Alto), proceso que terminó con una estrepitosa derrota para la izquierda

Beatriz Sánchez llegó en agosto a Talca, a un departamento en la Plaza Las Heras.

—¿Cómo se siente volver a ser candidata?

—Bien. Es raro porque pensé que me iba a costar más tomar el ritmo, pero me gusta mucho hacer campaña. Me gusta mucho la conversa con la gente, creo que lo traigo desde el periodismo que se parece mucho la política, a las comunicaciones: es intentar hacer una lectura de lo que pasa en la sociedad, es acercarse a las personas, es buscar establecer conversación, es buscar entender lo que pasa, es generar nexos y generar puentes.

—¿Y qué no le gusta de ser candidata?

—Es algo a lo que me he tenido que acostumbrar de a poco. Quizás es como volver a la exposición pública, a dar entrevistas, por ejemplo (ríe). No… son bromas. Pero la exposición pública mayor, eso no me gusta. También las expectativas que genera todo el ambiente electoral, de competencia.

—¿Cómo la ha recibido la Región del Maule? Es una zona donde la derecha podría tener mayoría.

—Ha sido una campaña bonita y ha sido buena en varios sentidos. Lo primero es que la recepción de las personas ha sido una muy bonita, la gente en Maule todavía es muy amable, es muy cálida en su recepción y agradezco eso. Eso no quiere decir que esté de acuerdo contigo todo el rato, pero sí se abre rápidamente a hablar y a conocerte y eso lo agradezco infinitamente.

—¿Cuál es su vínculo con la región?

—Conocí el Maule por varias razones, fui muchas veces por razones de amistad, tengo muchos amigos y amigas que vienen al Maule y también por razones periodísticas, por trabajo. Pero el nexo con el Frente Amplio se abrió para mi candidatura presidencial, que hizo una presencia importante en el Maule y el Frente Amplio se afianzó ahí. Después me tocó ir acompañando a varios candidatos y candidatas a través del tiempo y eso fue generando un nexo y un cariño recíproco. En el momento de definir la posibilidad de una candidatura, surge esta invitación.

—¿No es esto turismo electoral?

—Por eso para mí fue un tema que tenía que pensarlo y por eso me instalé en el Maule. Además, le digo a todo el mundo que la actividad senatorial se divide en dos días más o menos en Valparaíso, dos días en Santiago porque las comisiones en el Senado funcionan ahí y dos días o tres días obligatoriamente en el Maule. Por eso, si es que me llega a ir bien en la elección, significa un cambio de vida.

Ahora, creo que el término de turismo electoral, tiene más que ver con lo que ha pasado en la región históricamente, porque me lo comentan, y con bastante pesar, de que hay parlamentarios, no todos, pero llegan a la región y efectivamente no se les ve más.

“Una cosa es la primera vuelta y otra cosa completamente distinta va a ser la segunda”

Si bien los expertos electorales proyectan un escenario desfavorable para la izquierda en la Región del Maule -se habla de un 4 a 1-, Sánchez confía en que su sector se quede con dos miembros.

“Tiendo a pensar que la derecha ha instalado ciertas verdades que no son y las pongo en duda. Ellos partieron con la premisa de que era muy probable que en la presidencial pasaran a segunda vuelta los dos candidatos de derecha. Incluso decían que la gente izquierda iba a votar por Matthei. Hoy día uno mira cualquier tipo de estudio y no hay ni una posibilidad que eso pase”, dice.

Y añade: “Con eso dicho, creo que nadie puede afirmar que es seguro que se va a dar este escenario que describes. Lo que sí está en disputa, más que la cantidad, es quién va a liderar la derecha. Si es Chile Vamos, si es republicanos o libertarios”.

—¿Y cómo se diferencia usted de las otras candidaturas progresistas? Está la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, el diputado Jaime Naranjo…

—La principal diferencia que tenemos es de las trayectorias vitales, es lo que somos. Tenemos liderazgos que se manifiestan distintos, que son las propias historias. Vengo desde el periodismo, no vengo de una familia política y mi trayectoria tiene que ver con mi trabajo político también. La gente me conoce y me asocia rápidamente con la radio o me veía en la tele o cuando fui candidata presidencial.

—¿Y en la presidencial le preocupa la dificultad de Jara de imponerse en una segunda vuelta, como muestran las encuestas?

—Prefiero dejarle esa lectura a los analistas electorales, pero también hay algunos análisis que dicen que depende de lo que saquen en la primera vuelta, en fin. Porque no sé si Jeannette Jara representa un número y todos los otros, otro número. No sé si la composición hoy día es como tan blanco y negro o tan lineal.

—¿A qué se refiere?

—Me da la impresión, es una impresión, no soy experta en estos temas electorales, de que no podemos hacer una línea tan absoluta de que la gente es absolutamente de derecha o de izquierda. Las elecciones tienen momentos propios. Una cosa es la primera vuelta y otra cosa completamente distinta va a ser la segunda. Además, creo que hay muchas cosas que vamos a saber solo el día de la elección.

—La candidata cuenta con un 30% de respaldo ciudadano. ¿Qué tiene que hacer para convocar a un electorado que le haga obtener mayoría?

—Sin ánimo de mandarle un recado ni nada por el estilo, porque jamás lo haría, diría que ella tiene dos ventajas respecto al resto de los candidatos. La primera es su trayectoria de vida: una mujer que le ha tocado pasar por muchas cosas en su vida y eso templa un carácter y que puede identificarse con la vida de esfuerzo y la vida de muchas otras mujeres en Chile. Un poco parecido a lo que pasa con la expresidenta Bachelet. Lo segundo, veo que es la única que se instala en una propuesta, un camino. Eso nos hace bien y no estar todo el rato con la odiosidad dando vueltas.

—¿Cree que la renuncia al Partido Comunista es una buena señal para la segunda vuelta, como planteó el exsenador PPD Guido Girardi?

—¿Sabes lo que me pasa? Muchos están diciéndole a la candidata Jara las cosas que tiene que hacer, sobre todo hombres. Yo jamás le diría qué hacer. Además la candidata ha demostrado ser una mujer impresionantemente fuerte, competente, hábil, clara, como para saber tomar sus propias decisiones. Así que jamás le diría o le sugeriría lo que tiene que hacer respecto de su militancia.

“Esta experiencia de gobierno va a ser increíble para el Frente Amplio”

Sánchez fue parte del equipo que diseñó la campaña de elecciones primarias de Gonzalo Winter. Por eso prefiere no hacer públicos los reparos que tiene de esa campaña, que salió tercera entre tres competidores. El resultado abrió una crisis en el partido con serios cuestionamientos a la directiva de Constanza Martínez.

—¿Tiene alguna autocrítica de lo que fue esa campaña?

—Tengo mis lecturas de cómo se hizo, pero esas las voy a mantener dentro del partido. Me gusta ser coherente en eso. Además, yo participé de esa campaña. Lo único que tengo es una gratitud con Gonzalo, que hizo algo muy valiente en un momento complejo: ponerse al frente de la candidatura con otras dos figuras que eran ministras y llevaban tiempo en el pole position.

—Alberto Mayol, quien compitió contra usted en las primarias del Frente Amplio cuando fue candidata presidencial, dijo que el FA “no logró instalar cuadros técnicos en cargos relevantes, más allá del Tribunal Constitucional”, y que dejarán el gobierno sin haber construido una base institucional. A diferencia del PS, dice, el FA no supo gobernar ni formar cuadros técnicos. ¿Cómo toma esa crítica?

—No creo que sea acertada. Es un poco difícil comparar las tradiciones y las historias. El Partido Socialista es un partido que tiene 100 años de tradición y de historia en Chile y nosotros somos un partido que tiene ocho años. Entonces me parece que es un poquito injusta la comparación. Ahora, en estos cuatro años, tomamos una experiencia gigante en ser parte del Estado y haber tomado un gobierno en una condición bien difícil. Esta experiencia de gobierno para el Frente Amplio va a ser increíble, y por supuesto que vamos a tener cuadros que se han ido preparando, personas que pasando por el Estado van a ir conociendo más de cerca y no solamente en la teoría lo que significa estar en el Estado.

—Tomás Vodanovic dijo que el partido tiene una gran capacidad de diagnóstico, pero ahora había que mostrar su capacidad de gestión en el Estado…

—Tomás hace una buena reflexión en el sentido de que no habíamos llegado nunca al gobierno y por lo mismo éramos superbuenos diagnosticadores, pero que cuando nos toca llegar al gobierno hay que gestionar y ejecutar. En esa línea, algo que destaco del Presidente es que nosotros llegamos con una propuesta bien transformadora, pero hubo procesos constitucionales fallidos, una pandemia y una crisis en seguridad. Ahí el Presidente tuvo la cintura para decir que había que cambiar las prioridades que teníamos y toma una agenda, pero al mismo tiempo sin soltar otras agendas como la de pensiones, las 40 horas y el salario mínimo. Esa flexibilidad que tuvo el Presidente para adaptar las promesas del Frente Amplio, junto con cumplir parte de la agenda, creo que es algo que a mí me parece que es algo bueno.

Lo mismo con la gestión de los municipios, como el de Tomás que es el más grande de Chile. Nosotros, como izquierda, lo que buscamos es estar en el gobierno, también en los municipios, porque buscamos que el Estado funcione bien, que todo sea más equitativo y que todo se reparta mejor para que todos vivamos mejor. Eso es, en la práctica, gestión para transformar, para que la gente viva mejor.

—¿Pero eso no habla más de un error de diagnóstico? Por ejemplo, caer en cuenta tarde de que el respaldo que tuvo el Presidente Boric en la elección de 2021 pudo ser más bien un voto en contra de José Antonio Kast….

—No lo sé, no lo tengo tan claro y creo que fue una mezcla de cosas. Todos veíamos que había un apoyo bien conciso al Presidente y también había gente que había votado por él para que no llegara a Kast. Más allá de eso, es interesante ver la flexibilidad que tuvo el Presidente para poder enfrentar el gobierno. Por supuesto que hay muchos aprendizajes que se sacan a propósito de eso, de que efectivamente tú puedes llegar con un programa, pero también tienes que ver lo que pasa en la realidad para poder enfrentar lo que se hace.

Sánchez y el estallido social: “Lo hemos dicho con todas sus letras: no fuimos cómplices de la violencia”

—La semana pasada se cumplieron seis años del estallido social y la oposición ha acusado a miembros de la izquierda de haber avalado la violencia. ¿Qué responde a eso?

—Lo primero es que no. Lo hemos dicho con todas las letras: claramente no fuimos cómplices de la violencia, pero también creo que hay una ceguera en intentar ver el 18 de octubre como solo un estallido de violencia, porque fue muchísimo más que solo un estallido de violencia. El 18 de octubre fue una manifestación muy grande en todo Chile de inconformidad por desigualdades y con carteles que estaban claritos: por pensiones, salud, educación, salario. Este sigue siendo un país desigual, aunque sí se ha ido avanzando en cosas, pero sigue siendo un país desigual.

—¿Cree que puede haber otro estallido en caso de que no se hagan los cambios sociales que se exigieron en esa oportunidad?

—No lo sé. Pensar que puede haber un estallido muy pronto es difícil de pensar porque estos fenómenos no son a cada rato ni como que pasen muy seguido. Me acuerdo que había gente que pensaba hacia atrás cuándo había pasado la última vez que hubo un estallido y había sido como en el 1900 también por el aumento de los 30 pesos en el pasaje de micro. Uno podría hacer esa referencia histórica, pero no lo sé, son fenómenos muy excepcionales.

—El columnista Daniel Mansuy dijo que había una incapacidad para la izquierda definir lo que era el 18 de octubre. ¿Tiene usted alguna aproximación?

—Para mí, la gente se va de tesis muy rápido con el 18 de octubre y creo que hay que mirarlo con mucha más distancia para tener algo muchísimo más claro y, en general, coincido poco con las tesis de Mansuy. Bastante poco.

—En el Frente Amplio hay un proceso de evaluación y hay quienes afirman que durante este ciclo de administración faltó dar las disputa de las ideas, mientras que otros afirman que es hora de mostrar la capacidad de gestión y maduración del partido. ¿Dónde se sitúa usted?

—Soy de las que creen que no son excluyentes: tienes que mostrar buena gestión, pero también tienes que aclarar directamente con tus palabras y no solamente con los hechos, porque no necesariamente solo con gestión tú dices lo que quieres comunicar. ¿Por qué creemos en una buena gestión del Estado? ¿Solo por hacer una buena gestión y demostrar que nosotros administramos bien? No. ¿Por qué creemos en el Estado? Porque creemos que la salud no es de mercado. ¿Por qué creemos en fortalecer el Estado, pero además que el Estado lo haga bien? Porque el Estado tiene un rol fundamental, porque si no está el mercado, lo que hace es dejar al Maule sin especialistas. Y eso no es solo gestión, eso también tiene que ver con cuál es nuestra mirada respecto a la salud, a las pensiones, a la vivienda, a la educación, que creemos que ahí el mercado no tiene un rol.

Sánchez y un posible segundo gobierno de Boric: “¿Qué quieres que te diga? Todo el rato”

La semana pasada el Frente Amplio volvió a vivir días tensos luego de que Diego Pardow, un militante de sus filas, debiera dejar su cargo como ministro de Energía una vez que estallara el escándalo por los errores de cálculos que implicaron alzas en las cuentas de la luz. El partido resintió por esos días que fuera la propia candidata Jeannette Jara la que dejara caer al abogado al manifestar que ella le habría pedido la renuncia. Hoy Pardow enfrenta una acusación constitucional impulsada por la oposición.

—¿Qué opinión tiene de la salida de Diego Pardow?

—Yo creo que este caso es terrible por lo que significa para la gente que le suba saber que pagó de más desde el 2017. Pero creo que el Presidente actuó bien y comparto lo dijo también la candidata Jeannette Jara: aquí hay responsabilidades políticas y creo que el ministro Pardow se tenía que ir.

—¿Le sorprendió que la candidata Jara se adelantara?

—No hago una polémica de eso porque creo que lo que yo he visto, por lo menos del Presidente, es que en general las responsabilidades políticas en el gobierno se han puesto sobre la mesa rápidamente y creo que es lo que hay que hacer.

—¿Cree que el Frente Amplio ha pagado más costos que otros partidos de gobierno cuando ocurren ciertas crisis?

—No diría en términos de quién paga uno más o uno menos. En un gobierno como el que tenemos ahora, en que estamos como Frente Amplio, el Presidente es frenteamplista y estamos con el Partido Socialista, el PPD, el PC, etc. Cuando pasa algo, nos afecta a todos. No le afecta solamente a la persona del color político.

—Pero se generan reacciones tras los cambios, el presidente del Senado, Manuel José Ossandón, dijo que cada vez que sale un ministro del Frente Amplio, llega otro del Socialismo Democrático a poner la cuota de experiencia…

—No, no estoy de acuerdo con eso y tampoco nos van a hacer pelear con eso de quién pone la experiencia. He escuchado harto esa discusión, de que uno pone los votos, otro pone la experiencia y no voy a entrar a esas discusiones. Hoy día nuestro rival está al otro lado y ellos tienen hoy esa rivalidad superdura. El Presidente hizo algo muy notable: hacer un gobierno de coalición con los partidos y la mejor expresión de ese logro es que hoy día tengamos una sola candidata y vayamos todos en una misma lista. Y hay tensiones, por supuesto, porque somos partidos distintos.

—¿Pero no cree que hay una debilidad de la directiva del Frente Amplio al no lograr sostener a sus ministros en el Gobierno?

—Son decisiones que toma el Presidente y conoce muy bien al Frente Amplio, es como el fundador del Frente Amplio. Él toma las decisiones mirando el bienestar de la coalición y también este paraguas del progresismo que se armó para la candidatura de Jeannette Jara. A la directiva, además, la apoyo totalmente porque toma al partido por primera vez, un partido que cumplió recién su primer año así que yo solo tengo palabras de buena onda.

—Pero si esta coalición es producto del Presidente Boric y se puso tras la candidata ¿no cree que Jara es continuidad del Gobierno?

—Yo prefiero no ser de los que se pone como en línea para decirle a la candidata lo que tiene que decir. Así que creo que ella tiene que hacer la mejor campaña posible y lo está haciendo.

—¿Se imagina al Presidente Boric nuevamente como presidente de Chile?

—¿Qué querés que te diga? Todo el rato.