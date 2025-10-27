Videos Habrá compensación por alzas de la luz: $2 mil mensuales durante seis meses anuncia ministro García 27 de Octubre de 2025 Por Edo Woo

El biministro de Energía y Economía, Álvaro García, informó este lunes al Presidente Gabriel Boric sobre el acuerdo alcanzado con las generadoras y transmisoras eléctricas para una compensación por los cobros en exceso registrados en las cuentas de la luz. Desde enero a junio de 2026, los hogares recibirán una devolución de cerca de $2.000 mensuales, monto que será acreditado directamente en cada cuenta.

Suscríbete al newsletter