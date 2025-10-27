Diputado Alessandri (UDI) se desmarca de idea de Matthei de no negociar con los BRICS: “Chile no puede darse el lujo de cortar relaciones comerciales”

El parlamentario sostuvo que había que tener en cuenta que "Chile es un país pobre, pequeño y lejano" y que debía sostener relaciones comerciales "con todos, especialmente con los grandes", mostrándose con una postura contraria a la de la abanderada de Chile Vamos, que habló de no tener ningún tipo de relación con los BRICS.

“Con el BRICS ningún tipo de relación, está claro. Y con Estados Unidos, todas las que sean necesarias y que le convengan a Chile”. Esa fue la definición que tomó ayer domingo en el debate presidencial que alojó Canal 13 la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), al momento de ser consultada por el candidato independiente Eduardo Artés sobre qué relaciones comerciales tendría con Estados Unidos, al considerar este último al país del norte como una potencia en “decadencia”.

La afirmación de la abanderada llamó la atención entre los comandos, incluso en el de José Antonio Kast (Partido Republicano), por la severidad con que sostuvo respecto a la organización internacional que conforman Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, entre otros.

Por un lado, porque el grupo ha tomado peso en la discusión internacional y se posiciona como una contraparte del G7, que reúne a las economías más influyentes del globo, y además porque el Presidente Gabriel Boric ha estrechado las relaciones con los países que son parte de los BRICS —como Brasil, India y China— a través de visitas de Estado durante su actual administración con fines estratégicos y comerciales.

Asimismo, en julio pasado, el mandatario participó en la reunión anual que sostienen los países integrantes del grupo, luego de que Chile fuera invitado por Brasil a participar del encuentro.

“Hay que tener en cuenta que Chile es un país un país pobre, pequeño y lejano”, señaló esta mañana el diputado Jorge Alessandri (UDI) —en Radio Infinita— al comentar la posición de Matthei.

Evelyn Matthei en el debate presidencial de Canal 13. Foto: The Clinic.

Para el parlamentario, que fue uno de los que visitó la India en abril pasado como parte de la comitiva del Presidente en esa visita de Estado, “tenemos que tener comercio con todos, especialmente con los grandes, como India. Y tenemos que tener, por supuesto, afinidad política”.

“Chile no puede darse el lujo de cortar relaciones comerciales”, aseveró, y ante el comentario de Matthei de que con “Estados Unidos” todas las relaciones que sean necesarias, Alessandri sostuvo que “a mí me encantan las ideas de la libertad de Estados Unidos, pero jamás pondría en riesgo el comercio con China.

Por último, el diputado selló con que incentivaría más el comercio con la India dada la densidad de su población —7 veces más que Estados Unidos— y puntualizó que “en un mundo globalizado, interconectado, abramos más el comercio. Y tengamos, por supuesto, las discusiones ideológicas en un canal paralelo”.