Encuesta CEP: Jara y Kast lideran carrera presidencial y candidato republicano se impondría en segunda vuelta

La representante del oficialismo y el abanderado del Partido Republicano son quienes aparecen mejor aspectados para los comicios del 16 de noviembre, mientras que en el balotaje el escenario se ve desfavorable para la carta del oficialismo. La aprobación del gobierno del Presidente Gabriel Boric, en tanto, quedó en un 28%.

El Centro de Estudios Públicos (CEP) liberó durante la mañana de este lunes su encuesta CEP N°95, en la que otorgó datos sobre la carrera presidencial.

El sondeo simuló la votación de primera vuelta, y entregó que la candidata oficialista, Jeannette Jara, lideró con un 25%, siendo seguida por José Antonio Kast, abanderado republicano, con un 23%, y más atrás ubicada la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI) con un 12%.

Detrás de la exalcaldesa de Providencia figuraron Franco Parisi con un 9%, Johannes Kaiser con 6%, Harold Mayne-Nicholls con un 2%, mismo número que Marco Enríquez-Ominami, mientras que Eduardo Artés anotó un 1%. Un 12% se inclinó por la opción de votar nulo o en blanco, mientras que otro 9% marcó la opción “no vota”.

En un escenario de segunda vuelta entre Jara y Kast, en tanto, el estudio arrojó que Kast se impuso a Jara con un 41%, mientras que la candidata oficialista obtuvo un 33% de apoyo hacia su candidatura. Por la opción de votar nulo o en blanco se inclinó un 16% de los entrevistados, mientras que un 11% marcó que no votaría.

Jara tampoco anotó un resultado favorable al ser medida con Matthei en un eventual escenario de segunda vuelta. La candidata de Chile Vamos consiguió un 37% y Jara el mismo 33%, elección hipotética en la que los nulos y blancos, según la encuesta, fueron de un 19% y quienes se inclinaron por no votar fueron un 11%.

Por otro lado, un 37% de los encuestados creyeron que el próximo presidente de Chile sería Kast. Un 29%, en tanto, contestó que Jara sería la próxima mandataria, mientras que un 8% creyó que sería Matthei.

Los encuestados al ser requeridos sobre cuál candidato promovería el crecimiento económico, un 30% se inclinó por Kast. Respecto a los temas de salud y educación, en tanto, fue Jara quien se impuso, con un 28% y un 27%, respectivamente. Eso sí, el republicano reapareció cuando a los entrevistados se les preguntó sobre quién lo haría mejor en el combate a la delincuencia, con un 35% de las menciones.

El estudio consistió en entrevistas a 1.217 personas entre el 22 de septiembre y el 17 de octubre de este año.

Los ocho candidatos presidenciales ayer en el debate que alojó Canal 13. Foto: The Clinic.

Evaluación de personajes políticos: Vodanovic sigue líder y Kast se estrena en el podio

La encuesta CEP también otorgó una actualización de su medición sobre la evaluación de personajes políticos. Allí volvió a aparecer en primer lugar el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (Frente Amplio), con un 39% de aprobación, mientras que un 29% rechazaba su figura.

Tras él se ubicó Kast, quien apareció por primera vez en el podio con un 38% de aprobación hacia su figura, aunque con un 39% de desaprobación. En el tercer lugar se ubicó Matthei, con un 37% de aprobación y un 32% de desaprobación hacia su figura.

En tanto, la candidata Jara apareció en el cuarto puesto, con un 32% de aprobación y un 44% de desaprobación.

Y respecto a la aprobación presidencial, el Presidente Gabriel Boric anotó un 28% de aprobación y un 62% de desaprobación. a su mandato. Como personaje político, por otra parte, su figura también tiene un 28% de aprobación y un 50% de desaprobación.

Sandra Quijada, investigadora del CEP y quien presentó el estudio, diferenció la encuesta otorgada por el think tank a las que desarrollan el resto de encuestadoras. “Tenemos una diferencia fundamental con otras encuestas, nosotros hacemos un trabajo presencial”, sostuvo, a la vez que señaló en su encuesta no se captura un triple empate, como sí lo han registrado otros estudios. En todo caso, dijo que “nada impide que eso se pueda dar en los próximos días”.