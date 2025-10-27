La defensa de Flor de Rap tras ser detenida en auto con encargo por robo: “La artista desconocía completamente dicha situación”

La artista nacional compartió un comunicado en el que aseguró haber actuado de buena fe y desconocer que el vehículo en el que viajaba, junto a sus hijos, mantenía encargo por robo vigente.

La cantante urbana Flor de Rap compartió un comunicado en su cuenta de Instagram refiriéndose a la situación vivida durante el fin de semana, cuando fue trasladada a declarar tras encontrarse como copiloto en un vehículo que mantenía encargo por robo vigente.

El comunicado sostiene que “queremos dejar en claro que la artista desconocía completamente dicha situación y que colaboró en todo momento con las autoridades para esclarecer los hechos”.

Según se explica, durante los últimos años la artista “ha sido usuaria legítima del vehículo, pagando en mutuo acuerdo las cuotas de este, pese a que el vehículo se encontraba inscrito a nombre de otra persona (C.A.P.C.)”.

Su equipo atribuye la denuncia a esa persona —quien originalmente inscribió el vehículo— “la que realizó la denuncia de encargo por robo recientemente, lo que nunca pensamos que sería capaz de provocar dicha situación, la cual originó el procedimiento policial”.

Además, aclararon que esta persona “no corresponde a ninguna ex pareja de Flor de Rap”.

Asimismo, el comunicado señala que “Flor de Rap actuó siempre de buena fe, confiando en la legalidad del bien adquirido. La artista jamás habría abordado un vehículo con encargo por robo sabiendo que sus hijos estaban con ella”.

“Actualmente, Flor de Rap se encuentra en su hogar, acompañada de su familia y sus hijos, en buen estado, y agradece profundamente las muestras de apoyo, respeto y cariño recibidas en estas horas”, sigue el comunicado.

“Reafirmamos nuestra plena confianza en la justicia y en que los hechos serán aclarados conforme a la verdad”, cierra el comunicado compartido por el equipo de Flor de Rap.