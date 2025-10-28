Gabriel Castellón anticipa la semifinal de la Copa Sudamericana: “Sabemos que la vuelta a Argentina va a ser un tema, la situación va a ser hostil”

Universidad de Chile deja atrás la derrota frente a la UC para enfocarse en uno de los partidos más importantes del año: la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana frente a Lanús. Los azules viajarán mañana a Argentina para disputar el crucial encuentro el jueves a partir de las 19:00 horas. En conferencia de prensa, Gabriel Castellón afirmó que el ambiente en el estadio de Lanús "va a ser hostil, va a ser difícil, como han sido todas las llaves; como cuando fuimos a Perú, que también fue hostil. Pero lo hemos sacado bien. Hay que enfocarnos nosotros en lo que tenemos que hacer, estar juntos como equipo", recalcó.

Luego de la caída frente a Universidad Católica por el Campeonato Nacional, Universidad de Chile da vuelta la página para enfocarse en uno de los partidos más importantes del año: la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana frente a Lanús. Los azules viajarán mañana a Argentina para disputar el crucial encuentro el jueves a partir de las 19:00 horas.

Las opciones del cuadro universitario están abiertas después del agónico empate 2-2 frente al cuadro granate la semana pasada en el Estadio Nacional. Pero el escenario será distinto en el Estadio Ciudad de Lanús: se espera un lleno total, a diferencia del partido de ida que se jugó sin público por la sanción de la Conmebol en el marco de la barbarie en Avellaneda en agosto de este año.

En conferencia de prensa durante este mediodía, el arquero de la U, Gabriel Castellón, abordó la previa de la llave de la Copa Sudamericana y se refirió a la vuelta al país trasandino después del oscuro episodio en el estadio de Independiente. Sabemos que la vuelta a Argentina va a ser un tema, la situación va a ser hostil. Primero por lo que pasó con Independiente y lo que pasó acá en el Mundial, que perdieron la final. Se ha generado mucho una rivalidad“.

Y agregó: “Siempre estoy en contra de cualquier agresión, o algo que le pueda pasar a los clubes. Lanús también sufrió un accidente cuando vino acá a Chile. También estar en contra de eso. El fútbol es lo más lindo que hay y se tiene que definir en cancha. No se puede definir por alguna agresión”.

Castellón afirmó que el ambiente en el estadio de Lanús “va a ser hostil, va a ser difícil, como han sido todas las llaves; como cuando fuimos a Perú, que también fue hostil. Pero lo hemos sacado bien. Hay que enfocarnos nosotros en lo que tenemos que hacer, estar juntos como equipo. Lo que pase afuera de la cancha queda a resguardo de la gente que tiene que estar”.

“Sabemos que la llave todavía está abierta: empatamos un partido que se nos veía lejano con un 2-0 abajo. Creo que estamos trabajando para llegar bien al partido del jueves“, subrayó el arquero de Universidad de Chile.

Los azules dejaron atrás la caída ante la UC pero lamentan la lesión de Lucas Assadi

Tras la caída de los azules frente a la UC el pasado domingo, el portero recalcó que ya dieron vuelta la página y están enfocados en el duelo copero. “Las sensaciones siempre han sido positivas. El mensaje que nos ha entregado el profe es que no podemos bajar la cabeza, termina un partido y tenemos que pensar en el otro. Estamos jugando cada tres días. Sí hay que sacar las evaluaciones y lo que hicimos en el partido para no cometer esos errores en el partido que viene”.

Consultado por la baja de Lucas Assadi -que sufrió una lesión musculotendinosa de isquiotibiales, con compromiso del tendón conjunto semitendinoso/biceps femoral-, Castellón lamentó que el ariete no esté presente en el partido del jueves.

“El profe sabe quién puede suplir por las características de Lucas. Para nosotros es una baja muy sensible. Lucas está teniendo un buen rendimiento, es un jugador determinante para nosotros. Obviamente vamos a sentir esa baja, pero cada uno de mis compañeros nos estamos preparando de buena manera para tener nuestra oportunidad. Lamentablemente esas oportunidades se abren con la lesión de algún compañero. Pero estamos preparados, motivados, y muy contentos de jugar esta fase”, aseguró el arquero de los azules previo al viaje a Argentina.