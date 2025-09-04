Conmebol eliminó a Independiente de la Copa Sudamericana y Universidad de Chile avanzó a cuartos de final tras incidentes en Avellaneda

Independiente quedó eliminado de la Sudamericana y recibirá millonarias sanciones por los disturbios en Avellaneda. Por otro lado, La U clasificó a cuartos de final y el club argentino deberá jugar 14 partidos sin público.

La Comisión Disciplinaria de la Conmebol decidió eliminar al Club Atlético Independiente de la Copa Sudamericana mientras que Universidad de Chile avanzó hasta cuartos de final tras los graves incidentes ocurridos durante el encuentro en Avellaneda.

Al castigo interpuesto a CAI, se suma la obligación de jugar a puerta cerrada sus siguientes siete partidos en condición de local en competiciones Conmebol y otros siete como visitantes. También se les aplicará una multa de 100 mil dólares. “El monto de esta multa será debitado automáticamente del importe a recibir por el Club de la Conmebol en concepto de derechos de Televisión o Patrocinio”, especificaron desde Conmebol.

Conmebol también decidió sancionar a la Universidad de Chile con siete partidos, en condición de visitante, sin público además de dos multas que suman 270 mil dólares. Junto con eso, ambos clubes deberán exhibir un cartel en su próximo partido con la frase “Basta de racismo, discriminación y violencia”, cuyas características de diseño y medidas serán informadas a los involucrados por la Dirección de Marketing de la Conmebol.

Sumado a lo anterior, los equipos también deberán publicar en sus respectivas redes sociales una campaña comunicacional con la frase “Basta de racismo, discriminación y violencia”, durante los tres días previos a su próximo partido. Ambos sancionados tienen un plazo de siete días corridos, desde la decisión de Conmebol, para presentar una apelación de las sanciones.

Los incidentes condenados por Conmebol

Los hechos ocurrieron la noche del 21 de agosto, cuando ambos equipos se enfrentaban en el Estadio Libertadores de América en Buenos Aires, Argentina. Todo comenzó al inicio del segundo tiempo del partido, cuando hinchas de Universidad de Chile fueron salvajemente golpeados por los fanáticos de Independiente, dejando a al menos tres hinchas con lesiones de carácter grave.

Esa misma noche, el Presidente de la República, Gabriel Boric, aseveró que “lo sucedido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización”.

“La justicia deberá determinar los responsables. Ahora nuestra prioridad como Gobierno es conocer el estado de nuestros compatriotas que han sido agredidos, asegurar su atención médica inmediata y que a quienes están detenidos se les respeten sus garantías. Para ello estamos trabajando con Embajada, Consulado, Cancillería y Ministerio del Interior”, recalcó. Junto con eso, añadió que “nada justifica un linchamiento. Nada”, cerró el Mandatario en dicha oportunidad.