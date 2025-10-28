Johannes Kaiser: la reunión clave con Kast para su ingreso en la política, el relato íntimo de su infancia y la apuesta de su esposa de una nueva postulación

En el estreno de Retrato presidencial, el nuevo podcast original de The Clinic, se cuentan los momentos clave de la historia del candidato presidencial del Partido Nacional Libertario. Desde el relato de su infancia, por parte de su hermana Vanessa Kaiser, hasta una cita clave con José Antonio Kast en 2017 en la que se evaluó que lo mejor era que compitiera por el distrito 10, al tener un perfil similar a Teresa Marinovic. Acá también su esposa, Ivette Avaria, sostiene que Kaiser podría volver a postular a La Moneda en caso de que en estos comicios no pase al balotaje.

Una conversación clave con José Antonio Kast y uno de sus mayores amigos en La Araucanía que definió el futuro de Johannes Kaiser en 2017, un íntimo relato de su hermana Vanessa sobre su dura infancia, y las expectativas de su esposa, Ivette Avaria, de que vuelva a postular a La Moneda en caso de no ganar en los comicios de este 16 de noviembre.

Esas son algunas de las revelaciones que incluye Retrato Presidencial, el nuevo podcast original de The Clinic que apuesta relatar las historias detrás de los ocho candidatos presidenciales y que se estrena con los detalles que marcaron el ascenso político del líder del Partido Nacional Libertario.

El origen del candidato

La infancia y adolescencia de Johannes Kaiser estuvieron marcadas por un constante movimiento entre ciudades, la ausencia de su padre y el deterioro de la salud mental de su madre.

En su entorno cuentan que el joven Johannes se aisló en los libros, sobre todo en la literatura y en la historia, al punto que varios lo describían como un niño genio, debido a su capacidad de memoria.

“Johannes siempre estuvo interesado por la historia, por la política. Leía vorazmente desde niño. De hecho, nos burlábamos de él, y por eso es que le cantábamos la canción del Esqueleto”, cuenta su hermana Vanessa Kaiser, quien hoy es candidata a senadora por la Región de La Araucanía, en representación de los nacional libertario.

“Estábamos en verano, nos íbamos todos al río o al tranque, y él se quedaba leyendo, y era tan blanco y tan flaco que por eso le cantábamos la canción ‘Mira como baila el esqueleto'”, recuerda la filósofa.

Pero Kaiser también buscó un refugio en la política, como una forma de autoprotección. Así, siguió los pasos de su papá al militar en las juventudes de la UDI y a los 16 años ingresó a la Escuela Militar, porque consideraba que alguien que estaba inserto en la política debía pasar por la formación castrense.

¿Pero siempre quiso ser candidato presidencial? Vanessa Kaiser dice que en las conversaciones familiares ninca asomó la idea de que alguno quisiera tener un futuro como político.

“No se habló nunca del sueño de una familia que quiere que el hijo sea presidente, no, esa cuestión no existía en mi casa. De hecho, nosotros venimos de una situación de infancia en que no hay un hogar constituido como tal”, dice la también periodista.

Kaiser finalmente optó por dejar el mundo militar y entró a estudiar derecho en la Universidad Finis Terrae. A pesar de que no le gustaba la carrera, era una oportunidad para formar su propia plataforma política. Pero al convertirse en papá por primera vez, abandonó sus estudios y volvió al sur de Chile. Allí, su padre le consiguió un trabajo en Innsbruck, Austria, lavando platos. Y partió al extranjero.

Reunión clave con Kast y el factor Marinovic que influyó en que compitiera como diputado en el distrito 10

Kaiser estudió distintas carreras en Europa, aunque no finalizó ninguna. En paralelo, trabajó como garzón, vendedor de cigarros, guía de turismo y recepcionista nocturno en un hotel. En sus tiempos libres veía videos de libertarios estadounidenses.

Pero estallido social de 2019 produjo un cambio en su vida. Durante ese tiempo ya lideraba un canal de YouTube en el que daba sus opiniones políticas. En ese espacio, los usuarios lo conminaron a actuar y no solo hablar.

Fue el primer paso para su entrada en la política. Ya que su respuesta fue competir en las elecciones parlamentarias de 2021 por el distrito 23, en la región de La Araucanía, bajo el alero del Partido Republicano.

Para ello, Kaiser debutó en un programa de una radio de Villarrica para familiarizarlo con sus votantes. Sin embargo, no lograba conectar con las personas.

Así lo recuerda el dueño de la radio y uno de los mayores amigos del ahora candidato presidencial, Alejandro Martini. “Yo le había puesto la radio a disposición para que él siguiera con su programa y como que hiciera su preestreno político en la Araucanía. Sobre todo en Villarrica, Pucón, que es su localidad de donde somos. Pero yo sentía que no estaba prendiendo porque su discurso era muy… como era él, youtuber, y ese youtuber en la Araucanía, en Villarrica, Pucón, en la novena región en Cautín, no pegaba, no estaba pegando. Yo sentía que se iba a perder. (…) Entonces yo voy y le digo, puta gringo, ¿sabes qué? Yo creo que nos estamos perdiendo (…). Entonces me dice: ‘´Pero cómo no, si esta es mi zona’!.

Martini entrega un dato clave para que finalmente Kaiser cambiara su postulación al distrito 10 (Santiago): “Le dije, sí, perro, sí, tu zona y todo. Pero nadie es profeta en su tierra, ¿cachái? Y creo que tu discurso se asimila más al de Tere Marinovich en el distrito 10”.

Teresa Marinovic había sido convencional constituyente en ese mismo distrito, siendo impulsada por los republicanos. Aquello fue algo que también consideró la tienda de José Antonio Kast.

Así, a regañadientes, Johannes partió a probar suerte en esa zona, tal como le aconsejó Alejandro Martini. Para ello, acordó una reunión con el propio José Antonio Kast, que entonces incursionaba en su segunda candidatura presidencial.

“Y nos sentamos con José Antonio en la mesa. Y José Antonio en el fondo le dijo lo mismo, ¿cachái? Le dijo, pues ya sabís que yo creo que tu discurso se asimila mucho más al de la Tere, acá en Santiago Centro, que en La Araucanía, donde quizás te puedes perder y tienes un tremendo liderazgo y vas a ser un tremendo aporte. Sería una lata que te pierdas teniendo tanto que aportar”.

Así, finalmente Kaiser compitió por un cupo por ese distrito. Tras una campaña que tuvo un fuerte énfasis digital, y en el que impulsó lemas antiinmigración como “el que no aporta, se deporta”, logró su objetivo.

¿Y si no gana en esta ocasión? Su mujer dice que podría volver a postular a La Moneda

Kaiser finalmente logró ser elegido diputado en los comicios de 2017. Su entrada a la política, eso sí, fue problemática, ya que se le reflotaron videos suyos en los que cuestionaba el voto femenino, aunque él ha defendido que se trataba e una broma.

Fue a fines de 2023, después de que el Partido Republicano y Kast apostaran por una nueva Constitución, cuando Kaiser decidió abandonar la colectividad y formar su propio movimiento.

Algunos dicen que ese desafío era tan grande que solo se justificaba si además él decidía ser candidato presidencial. Si bien coqueteó con Chile Vamos y los republicanos para ser parte de una primaria, aquello nunca tuvo piso. Una vez conformado su partido, el diputado decidió inscribir su postulación.

Hoy Kaiser atraviesa un buen momento en las encuestas, que ya lo posicionan en el tercer lugar, arrebatándole ese podio a Evelyn Matthei y subiendo a costa de Kast. La posición es expectante, aunque aún en el sector creen que es difícil que dé la sorpresa.

¿Y si Kaiser no llega a La Moneda esta vez? Su esposa, Ivette Avaria, que se ha convertido en un rostro de su campaña, al menos cree que podría volver a postular a futuro. “Si es que no llega a La Moneda ahora, lógicamente es un liderazgo que va a seguir creciendo, va a seguir siendo conocido, y va a llegar hasta los últimos rincones de Chile, para llevarlo a La Moneda más adelante”, dice.