Los orígenes, quiebres y ambiciones de los candidatos a La Moneda: The Clinic estrena la serie documental sonora Retrato Presidencial

The Clinic estrenó el podcast Retrato Presidencial, serie documental sonora que reconstruye los momentos que marcaron la vida y la trayectoria de los ocho candidatos, mediante material de archivo, entrevistas exclusivas e investigación periodística.

The Clinic estrenó Retrato Presidencial, una serie documental sonora producida por el equipo de periodistas del medio.

El proyecto reconstruye los momentos que marcaron la vida y trayectoria de los candidatos a la presidencia de Chile, con el objetivo de entender quiénes son, de dónde vienen y qué decisiones los llevaron a aspirar a La Moneda.

Cada capítulo del podcast Retrato Presidencial combina entrevistas exclusivas, material de archivo e investigación periodística para trazar un retrato íntimo y narrativo de los protagonistas de la próxima elección. La serie aborda tres etapas en cada historia: el origen, el punto de quiebre y la consolidación de sus liderazgos.

Hoy se estrenaron cuatro capítulos: el de Jeannette Jara, Franco Parisi, Harold Mayne-Nicholls y Johannes Kaiser.

Mientras que el próximo martes 4 de noviembre se estrenarán los de José Antonio Kast, Evelyn Matthei, Eduardo Artés y Marco Enríquez-Ominami.

Jeannette Jara, la historia de la abanderada comunista y de su infancia en una mediagua en Conchalí al Ministerio del Trabajo

En el caso de la candidata comunista, el capítulo reconstruye su vida desde su infancia, en una mediagua en Conchalí, hasta su llegada al Ministerio del Trabajo.

El relato continúa con sus años de dirigente estudiantil en la Usach, el duelo que marcó su juventud y su ascenso político dentro del Partido Comunista.

A partir de entrevistas exclusivas, archivos y voces de quienes la acompañaron, el episodio muestra el recorrido de una mujer que convirtió la pérdida, el trabajo sindical y la perseverancia en su carta de presentación para La Moneda.

Johannes Kaiser: de su formación en Alemania y su tránsito de YouTube a la creación del Partido Nacional Libertario

En este episodio, el podcast aborda la historia de Kaiser desde su formación en Alemania, su vínculo con el mundo digital y su tránsito desde el análisis político en YouTube hasta la creación del Partido Nacional Libertario.

Entre archivos y testimonios, el capítulo de Retrato Presidencial revela cómo Kaiser, figura mediática y polémica que representa la corriente más libertaria y radical del espectro político nacional, construyó una identidad que mezcla provocación, ideología y estrategia mediática.

Franco Parisi, el economista Bad Boy de la política que irrumpió con un discurso antiélite

La historia cuenta los inicios de figura del líder del PDG, Franco Parisi, quien busca por tercera vez llegar a La Moneda.

La elección pasada, el economista irrumpió como fenómeno electoral sin pisar Chile. A través de archivos y testimonios, el relato repasa su salto desde la televisión a la política, su discurso antiélite y su conexión con votantes desencantados.

El capítulo muestra cómo su estilo disruptivo, su uso de las redes sociales y sus controversias personales han moldeado a un candidato que desafía las reglas tradicionales de la política chilena.

Harold Mayne-Nicholls, el exdirigente deportivo que sorprendió con su candidatura presidencial

El cierre de la serie está dedicado a Harold Mayne-Nicholls, el exdirigente deportivo que sorprendió al anunciar su candidatura presidencial, asegurando que es una alternativa a la política tradicional.

El episodio de Retrato Presidencial revisa su infancia en Antofagasta, su paso por la ANFP, la llegada de Marcelo Bielsa a La Roja y su rol clave en los Juegos Panamericanos de 2023. A partir de testimonios y material de archivo, el capítulo explora cómo un hombre del deporte busca ahora “devolverle el alma a Chile” desde la política.