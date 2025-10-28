Miguel Littin recuerda los inicios de Héctor Noguera en el cine con “El Chacal de Nahueltoro”: “Fue una persona comprometida profundamente con su oficio”

El actor chileno Héctor "Tito" Noguera, una pieza fundamental del teatro, cine y televisión nacional, falleció este 28 de octubre. Miguel Littin, director de El Chacal de Nahueltoro, destaca su profundo compromiso con el oficio y la dedicación para encarnar personajes con autenticidad.

Este martes 28 de octubre se confirmó el fallecimiento del actor chileno Héctor “Tito” Noguera, figura fundamental del teatro, el cine y la televisión. El director de cine, Miguel Littin, quien lo dirigió en la mítica pelicula El Chacal de Nahueltoro (1969), lo recuerda como “una persona comprometida profundamente con su oficio. Fue una experiencia muy grata y profunda trabajar con él”.

“En ‘El Chacal de Nahueltoro’ tuvimos una jornada de trabajo muy intensa y muy comprometida con el hecho humano que significaba hacer una película sobre ese hombre que fue condenado a muerte”, recuerda el cineasta.

Tito Noguera interpretó a Eloy Parra, el sacerdote católico que fue guía espiritual del Chacal de Nahueltoro. Para preparar el papel, el actor viajó hasta Chillán para conocer a Parra, con quien sostuvo largas conversaciones. Así, Noguera “pudo profundizar en la psicología y en el perfil del personaje, dándole esa calidez humana de verdad profunda que el personaje tiene en la película”, afirma Littin.

Sobre ese proceso, el cineasta agrega: “Ese compromiso tan profundo lo llevó a conocer personalmente al personaje y a interpretarlo con la sobriedad con que realizó su trabajo”.

Miguel Littin también destacó la “vitalidad” del actor y lamentó su fallecimiento: “Es una gran pérdida para el teatro, para la televisión y el cine chileno”.