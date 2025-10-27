Boric interrumpe actividad para visitar a Héctor Noguera, quien atraviesa un delicado estado de salud: “Tengo que despedir a una persona que está próxima a partir”

Durante la tarde de este lunes, el Presidente Gabriel Boric interrumpió una actividad oficial para "despedir a una persona que está próxima a partir". Fuentes cercanas a La Moneda confirmaron a The Clinic que el Presidente visitó a Héctor Noguera en su domicilio, debido a su delicado estado de salud.

El Presidente Gabriel Boric abandonó este lunes anticipadamente una actividad pública debido a un “imponderable”, ya que, según explicó, debía despedirse de “alguien que está a punto de partir”. Según pudo confirmar The Clinic, el mandatario se trasladó para reunirse con Héctor Noguera, quien atraviesa un delicado estado de salud.

El Mandatario participaba en la Cuenta Pública 2025 del Consejo Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, cuando tuvo que retirarse antes de que concluyera la instancia.

“Disculpen que tenga que partir un poquito antes, tengo que despedir a una persona que está próxima a partir. Es un imponderable, si no, me hubiese quedado todo el tiempo que sea necesario”, señaló el Presidente durante la actividad.

Según fuentes de La Moneda, el Presidente visitó al actor Héctor Noguera en su domicilio debido a su delicado estado de salud. Desde su entorno familiar también confirmaron a The Clinic que el intérprete atraviesa un momento complejo, lo que había generado preocupación en medio de su activa vida laboral.

Noguera se encuentra grabando la teleserie vespertina de Mega, “Aguas de Oro”, además de mantener su trabajo teatral con producciones como “La pérgola de las flores” y su propia obra “Caballo de feria”, la cual escribió, dirigió y protagonizó.

La puesta en escena, una producción de Teatro Camino junto a Ignacio Massa, explora la convivencia intergeneracional entre dos personajes.