Nuevo dolor de cabeza para Universidad de Chile: UC denuncia a Lucas Assadi por escupitajo en el clásico y arriesga suspensión de seis hasta 15 juegos

El futbolista de 21 años fue captado realizando gestos provocadores y escupiendo a hinchas de la Franja mientras se retiraba de la cancha. Aunque el árbitro del encuentro no registró el incidente en su informe, Cruzados anunció que denunciaron a Assadi ante el Tribunal de Penalidades de la ANFP por su comportamiento una vez terminado el partido en el Claro Arena.

Universidad Católica tomó cartas en el asunto tras la viralización de un registro que muestra a Lucas Assadi escupiendo hacia hinchas locales durante el clásico universitario del pasado domingo en el Claro Arena. A su vez, el futbolista de 21 años también fue captado realizando gestos provocadores mientras se retiraba de la cancha.

A pesar que el árbitro del encuentro, Juan Lara, no incluyó el incidente en su informe, Assadi podría enfrentar una severa sanción después de conocerse la denuncia de los Cruzados al Tribunal de Penalidades de la ANFP por su comportamiento una vez terminado el partido.

Cabe recalcar que el jugador de Universidad de Chile -que sufrió una lesión musculotendinosa de isquiotibiales, con compromiso del tendón conjunto semitendinoso/biceps femoral-, no podrá estar presente en el partido de vuelta por las semifinales de Copa Sudamericana frente a Lanús.

La denuncia de Cruzados contra Lucas Assadi

Cruzados informó a través de un comunicado de prensa que este martes “presentó una denuncia en contra del jugador Lucas Assadi ante el Honorable Tribunal de Penalidades de la ANFP, en base al Artículo 63, letra E, número 1, del Código de Penalidades, que sanciona con suspensión de 6 a 15 juegos a aquel jugador que escupa a un rival o a cualquier persona“.

Y agregan: “La denuncia se formula luego de constatar la omisión de estos hechos en el informe arbitral, pese a que los mismos habían sido informados a las entidades correspondientes”.

Por último, Cruzados reiteró su condena ante cualquier hecho que incite a la violencia en su renovado estadio. Es más, durante esta jornada, el club informó que cinco hinchas tendrán derecho de admisión después de ser detectados por los mecanismos de seguridad dentro del estadio. Las sanciones llegan hasta seis años de castigo por lanzar objetos, intento de agresión a jugadores y mal uso de acreditación.



