Los primeros cinco sancionados del Claro Arena: hasta seis años de castigo por lanzar objetos, intento de agresión a jugadores y mal uso de acreditación

A través de sus redes sociales, el club comunicó que los casos identificados en el partido frente a Universidad de Chile "fueron detectados por los sistemas de control y monitoreo que posee el nuevo estadio de la UC". Se aplicó Derecho de Admisión a todos ellos.

El pasado fin de semana, los hinchas de Universidad Católica colmaron las graderías del Claro Arena y presenciaron la primera victoria de los Cruzados en un clásico en el renovado estadio de la precordillera.

La Franja venció por la cuenta mínima a Universidad de Chile por la fecha 25 del Campeonato Nacional, lo que deja a los dirigidos por Daniel Garnero con la primera opción de quedarse con el Chile 2, que entrega un cupo a la Copa Libertadores 2026.

A pesar del buen ambiente en el clásico universitario, Cruzados informó que identificó a cinco personas que “incurrieron en conductas sujetas a sanción y por tanto se procedió a aplicarles el Derecho de Admisión”.

Cabe recordar que Universidad Católica ya había comunicado hace unas semanas las medidas que tomarán en caso de mala conducta de sus hinchas al interior del Claro Arena, que van desde dos años sin entrar al recinto por intentar burlar (o burlar) el derecho de admisión, hasta 10 años por portar, accionar, activar, detonar o manipular elementos pirotécnicos.

Los primeros cinco sancionados por mala conducta en el Claro Arena

Y agregaron: “Reiteramos a nuestros hinchas la importancia de un correcto y permanente buen comportamiento que nos permita cuidar la localía y que no exponga a nuestros seguidores a castigos de este tipo”.

Los cinco casos que informó Universidad Católica fueron sancionados por: lanzar objetos al interior del campo, intento de agresión a jugadores y mal uso de acreditación. El detalle a continuación.

Iniciales: T.A.M.P.

Rut: 22.352.xxx-x

Conducta Tipificada: Lanzar objetos al interior del campo de juego.

Sanción: 6 años

Iniciales: G.A.R.G.

Rut:19.969.xxx-x

Conducta Tipificada: Intento de agresión a jugadores.

Sanción: 6 años

Iniciales: V.A.F.F.

Rut: 22.490.xxx-x

Conducta Tipificada: Mal uso de acreditación.

Sanción: 4 años

Iniciales: G.A.F.R.

Rut: 23.347.xxx-x

Conducta Tipificada: Mal uso de acreditación.

Sanción: 4 años

Iniciales: B.I.G.V.

Rut:22.148.xxx-x

Conducta Tipificada: Mal uso de acreditación.

Sanción: 4 años