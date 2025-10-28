Parque Las Ermitas, el ambicioso proyecto de Lo Barnechea: más de seis hectáreas de áreas verdes que buscan transformarse en el nuevo Bicentenario

En el parque ubicado en la ribera sur del río Mapocho, al norte del Puente La Dehesa, se busca incorporar plazas de juegos infantiles, zonas deportivas, caniles, un anfiteatro, miradores y el tramo final de la ciclovía Mapocho 42 K, que unirá once comunas de la Región Metropolitana.

En la ribera sur del río Mapocho, al norte del Puente La Dehesa, donde se ubica el Parque Río Mapocho, el municipio de Lo Barnechea busca llevar a cabo un ambicioso proyecto, mejorando el actual Parque Las Ermitas al punto de que pueda ser algo similar a lo que es actualmente el Parque Bicentenario, comentan desde el municipio.

Y es que en la misma zona, el municipio ya erradicó estacionamientos ilegales de habitantes que se habían instalado ilegalmente en la ribera del río, en un intento general por mejorar el sector.

Con una superficie total de 6,7 hectáreas y una longitud de 1,5 kilómetros, el objetivo es integrar el parque a nivel de calle para garantizar acceso universal —eliminando el desnivel actual de 6,5 metros— y mejor control visual desde viviendas y espacio público.

Así también consolidar la red de parques del río Mapocho, siendo su remate oriente.

Estacionamientos, plazas de juegos, zonas deportivas, caniles, multicanchas y pista de patinaje: qué tendrá el nuevo parque

La propuesta del municipio para el parque es que hayan cinco plazas de juegos infantiles, cinco zonas deportivas, dos caniles, cuatro multicanchas, una cancha de patinaje, un anfiteatro natural, ocho miradores al río, dos zonas naturales y una zona para feria libre.

Además, se plantarán más de mil árboles nuevos, y se trabajará porque llegue el tramo final de la Ciclovía del Mapocho 42K que busca conectar once comunas, desde Pudahuel a Lo Barnechea.

“Este proyecto refleja la ciudad que queremos construir: más integrada, sustentable y con espacios públicos de calidad para todos. Con el Nuevo Parque Las Ermitas estamos cerrando el anillo del Parque Río Mapocho y dejando una huella para las futuras generaciones, recuperando un borde natural que por años estuvo subutilizado”, comenta el alcalde de la comuna, Felipe Alessandri.

La iniciativa está a la espera del compromiso financiero del Ministerio de Vivienda para la ejecución, ya que ha actuado como socio estratégico del proyecto que será cofinanciado por Lo Barnechea pero ejecutada por el Serviu. También busca financiamiento del Gobierno Regional para apoyar en el total estimado de unos $20.795.000.000 pesos.

Luego de ello se espera su ingreso al Ministerio de Desarrollo Social para su evaluación y su eventual resolución satisfactoria por parte de la cartera, lo que el municipio prevé que ocurrirá este segundo semestre.

Ello permitiría que la licitación se lance prontamente y las obras comiencen el primer semestre de 2026, estima la municipalidad.