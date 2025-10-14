Lo Barnechea ordena demoler construcciones ilegales con la que vecinos se tomaron estacionamientos públicos frente al Parque Río Mapocho

La Municipalidad de Lo Barnechea demolerá techos y rejas que vecinos del sector Las Ermitas han instalado sin autorización en 153 estacionamientos frente al Parque Río Mapocho. “Estamos recuperando espacios públicos que con los años se habían ido privatizando de forma ilegal. Hay rejas, techumbres y maquinarias que nunca debieron instalarse ahí" explica el alcalde la comuna, Felipe Alessandri.

La Municipalidad de Lo Barnechea ordenó demoler los techos y rejas que algunos vecinos del sector Las Ermitas han emplazado en 153 estacionamientos de uso público, ubicados frente al Parque Río Mapocho. Además, han instalado camiones y maquinarias de forma permanente en el lugar. La decisión de la municipalidad, “con el objetivo de dar cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones del Plan Regulador Comunal y las ordenanzas municipales vigentes”, explica el alcalde de la comuna, Felipe Alessandri.

“Estamos recuperando espacios públicos que con los años se habían ido privatizando de forma ilegal. Hay rejas, techumbres y maquinarias que nunca debieron instalarse ahí, porque son bienes nacionales de uso público. Nuestro deber como municipio es hacer cumplir la ley, ordenar el territorio y garantizar que todos los vecinos puedan usar estos espacios de manera segura y equitativa”, señala el alcalde.

El plan contempla una primera etapa de retiro de todas las estructuras irregulares, seguida por la limpieza y demarcación adecuada de los estacionamientos. Además, se habilitarán espacios reservados para personas con discapacidad y nuevas señaléticas que enfaticen el correcto uso de la vía pública. “Queremos que este parque y sus alrededores vuelvan a ser espacios bien mantenidos, accesibles y ordenados”, enfatiza Alessandri.

Municipalidad de Lo Barnechea: “No vamos a permitir el copamiento ilegal de bienes públicos”

El municipio anunció un reforzamiento a la fiscalización de este tipo de casos, siendo sancionados conforme a lo que estipula la ley. “No vamos a permitir el copamiento ilegal de bienes públicos. El uso indebido de estos terrenos con rejas, camiones o talleres improvisados no solo deteriora el entorno, sino que afecta la convivencia y la seguridad”, asegura el alcalde Alessandri.

“En Lo Barnechea estamos comprometidos con una comuna ordenada, moderna y respetuosa del espacio común”, sentencia el alcalde.