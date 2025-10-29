Kia Carens: Llega actualización que refuerza su rol familiar con tecnologías ADAS

La Nueva Kia Carens estrena su facelift en Chile, combinando la amplitud y versatilidad de sus siete plazas con un diseño audaz bajo el concepto Opposites United. El SUV familiar incorpora de serie un completo paquete de sistemas avanzados de asistencia al conductor y ofrece opciones de motorización eficientes, incluida una turbo de 158 hp.

El nuevo Kia Carens se lanza oficialmente en Chile, marcando la actualización de media vida de la cuarta generación de este reconocido SUV familiar. Este facelift no solo refina su estética bajo el concepto de diseño global Opposites United, sino que también lo consolida como una de las opciones más seguras del segmento al incorporar nuevas tecnologías de asistencia a la conducción. El modelo, que llega desde India, mantiene su enfoque en la comodidad para siete ocupantes, adaptándose a las necesidades de las familias numerosas. De esta manera, el renovado Carens está disponible en 3 versiones con precios que parten desde los $19.990.000.

Estilo que evoluciona con el Digital Tiger Face

El diseño exterior del nuevo Kia Carens mantiene sus dimensiones y estilo SUV. También incorpora una silueta que refleja el lenguaje de diseño ya conocido de esta marca. Entre las principales novedades de esta actualización destaca el nuevo frontal, que estrena el Digital Tiger Face, una reinterpretación moderna del “rostro de tigre” de Kia. Sus focos delanteros, ahora con el diseño que la marca llama “Mapa Estelar” en las luces diurnas LED (DRL), refuerzan su identidad visual.

Además, el radiador y el parachoques adoptan líneas geométricas que enfatizan su presencia SUV. Por otra parte, en la zona trasera, el vehículo también presenta un nuevo diseño de focos LED inspirados en el Mapa Estelar, junto a un parachoques rediseñado. Lateralmente, sobresalen las renovadas molduras color plata y las nuevas llantas, que van desde las 15″ hasta las 17″ con diamantado bitono. En cuanto a sus dimensiones, el largo total es de 4.550 mm, el ancho de 1.800 mm y la distancia entre ejes es de 2.780 mm.

Motorización y Desempeño de la Nueva Kia Carens

La nueva generación del SUV familiar se presenta con dos opciones de motorización que buscan equilibrar rendimiento y eficiencia para la conducción. La primera corresponde al motor de 1,5 litros aspirado con inyección multipunto, que entrega una potencia de 113 hp y un torque de 144 Nm. Este motor se asocia a una transmisión manual de 6 velocidades.

Por su parte, la segunda alternativa incorpora un motor 1,5 turbo con inyección directa de gasolina. Este motor incrementa la potencia a 158 hp y el torque máximo a 253 Nm. Esta versión más potente se acopla a una transmisión automática de doble embrague (7DCT) de 7 velocidades. Para el motor turbo, el rendimiento mixto homologado es de 15,1 km/l. Además, la variante turbo incluye selector de modos de manejo (Eco, Normal y Sport), permitiendo adaptar el comportamiento del nuevo Kia Carens a diferentes condiciones o preferencias.

Un interior premium seguro para la familia

El interior del nuevo Kia Carens se alinea con la estética de los modelos eléctricos. La cabina está diseñada para ofrecer una experiencia funcional, con espacio para 7 pasajeros. Dependiendo de la versión, incorpora un cluster de supervisión LCD a color de 4,2″ o un sistema de infeoentretenimiento con pantalla LCD táctil a color que puede ser de 8″ o 12,3″. De esta manera, este sistema es compatible con Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica. Pensando en la conectividad familiar, el vehículo ofrece un total de 6 puertos USB (2 frontales, 2 en segunda fila, 2 en tercera fila) y cargador inalámbrico frontal para celulares.

Con respecto al confort, este se asegura con un climatizador digital con touch switch y salidas de aire para la segunda y tercera fila de asientos. En seguridad, la actualización no solo incluye de serie 6 airbags (frontales, laterales y de cortina), frenos ABS con EBD, control de estabilidad (ESC), anclaje Isofix y cámara de retroceso; sino que, además, suma el asistente de partida en pendiente (HAC) y, como novedad, el asistente de descenso en pendiente (DBC). El paquete de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) incluye: