Ministro Cataldo dice que pedirán a Contraloría reconsiderar informe del FES: “No compartimos el criterio que se señala”

Contraloría se pronunció respecto del registro contable del FES, asegurando que los flujos futuros solo pueden ser catalogados como activos contingentes. El Gobierno, si bien ha tenido cautela de no enfrentarse al organismo fiscalizador, sí defendió el proyecto de ley. Es en esa línea que el ministro de Educación dijo que le van a pedir a Contraloría hacer una reconsideración del criterio, respuesta que estará a cargo de la Dipres.

La señal de la Secom a los distintos ministerios respecto de la crítica de Contraloría al registro contable del FES fue clara: no hay que entrar en una pelea con el organismo fiscalizador, pero sí hay que defender el proyecto.

Y es que Contraloría dijo que “en vista de lo planteado en el proyecto de ley para el funcionamiento del FES, se estima que los recursos que se entregarían no cumplen con las condiciones para ser reconocidos como activos al momento del otorgamiento de los beneficios, pues no se tiene un derecho adquirido“.

Es decir, que los flujos futuros asociados al FES no pueden ser catalogados como activos financieros fiscales, solo como “activos contingentes”. Es decir, un ingreso potencial, que depende de una serie de factores que podrían variar.

En esa línea, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, dijo en Tele13 Radio que respecto de los procedimientos de contabilidad en el Estado podrían estar de acuerdo, pero que “hay un aspecto en el que no estamos de acuerdo que tiene que ver con la contabilidad de los compromisos que los estudiantes van a adquirir respecto al financiamiento”.

“Sobre eso vamos a hacer una reconsideración, es decir, que vamos a pedirle a la Contraloría con argumentos, por razones fundadas que vamos a expresar en el documento, la reconsideración de ese punto en particular, porque no compartimos el criterio que se señala en este informe“, enfatizó Cataldo.

En esa línea, Cataldo dijo que “este es un informe que se firma por una jefa de división, no es la contralora la que lo está haciendo, y esperamos que ese análisis técnico en el que vamos a entrar, que lo va a hacer la dirección de presupuesto, que es la que llega a estos temas, nos permita despejar ese asunto”.

“No hay una evaluación del mérito de la ley, eso son las interpretaciones y esto es un debate técnico que se va a seguir con esta reconciliación por parte de la dirección de presupuesto a la Contraloría“, aseguró el ministro de Educación.

Cataldo se sumó a la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien también en Tele13 Radio ya había salido a defender previamente el proyecto. “Esto está en un procedimiento administrativo, son observaciones que hace la Contraloría y que van a tener respuestas por parte del Ejecutivo como pasa en todo lo que son las observaciones que se hacen a distintas medidas, decisiones, en este caso una política pública”, dijo en la mañana.

“Lo que nosotros igual queremos defender y vamos a defender siempre es que el financiamiento de los estudiantes no esté amarrado siempre a la banca privada. Vamos a defender lo que es una política pública donde el Estado se involucre y desbancarice de una vez por todas el financiamiento de la deuda estudiantil y lo haga más justo”, agregó.

Y precisó que la Dirección de Presupuestos (Dipres) va a trabajar en la respuesta a la Contraloría, “son lo que se llaman las reposiciones y el resto es lo que queda esperar el resultado de ese intercambio con la Contraloría”.

Parlamentarios de comisiones de Educación se suman a cuestionamientos al FES

El pronunciamiento de Contraloría ha sacudido el ámbito educativo, puesto que diversos expertos han salido a alertar que el proyecto va a implicar un desembolso fiscal y que saldrá más caro al Estado.

Es en esa línea, que los congresistas que debaten el proyecto también están empezando a presentar reparos con el proyecto que se discute en la comisión de Educación en el Senado.

El presidente de la comisión, el senador Gustavo Sanhueza (UDI), plantea que “Lo que ha ocurrido en este proyecto es grave. La Contraloría confirmó que el Gobierno intentó disfrazar gasto público como si fuera un activo financiero, vulnerando la transparencia fiscal. Este dictamen demuestra que el FES sí genera deuda, sí impacta en el balance estructural y sí compromete la regla fiscal. En otras palabras, el Ejecutivo quiso hacer populismo contable, ofrecer condonación y nuevos beneficios con recursos que no existen”.

Felipe Kast (Evópoli), integrante de la instancia, dice que “el informe de la Contraloría deja de manifiesto que el gobierno no puede utilizar el impuesto a los graduados, que era su estrategia, como forma de financiar el FES. Porque de seguir por esa ruta, claramente tendría que reconocer esa deuda que se va a generar, y por lo tanto no podría esconderla en el informe financiero”.

“Espero que el gobierno se abra a buscar otras alternativas que sean más transparentes y que efectivamente no signifiquen que un estudiante que reciba un financiamiento de 10 termine devolviendo al Estado 20 o 30, dado que finalmente terminaría siendo un esquema bastante injusto”, agregó Kast.

Y el diputado Hugo Rey (RN), comentó que “lo que ha dicho la Contraloría viene a confirmar lo que advertimos desde un comienzo. El FES no tiene sustento financiero sólido y su costo fiscal está subestimado. Este no es un activo, como insistía el gobierno, sino gasto público que se suma directamente a la deuda del país”.

“Eso significa más presión sobre las cuentas fiscales y menos responsabilidad en el uso de los recursos. Todos queremos un mejor sistema de financiamiento para los estudiantes, pero este gobierno está poniendo en riesgo la estabilidad económica del país”, menciona Rey.