Contraloría se suma a los reparos del Consejo Fiscal Autónomo y cuestiona los cálculos del Gobierno sobre el FES

“En vista de lo planteado en el proyecto de ley para el funcionamiento del FES, se estima que los recursos que se entregarían no cumplen con las condiciones para ser reconocidos como activos al momento del otorgamiento de los beneficios, pues no se tiene un derecho adquirido”, fue parte de lo que planteó el organismo contralor. Estos reparos se suman a los que ya había hecho el Consejo Fiscal Autónomo.

Compartir

Uno de los temas de debate que ha marcado la tramitación del proyecto de Financiamiento Público para la Educación Superior (FES), ha sido su posible impacto fiscal, algo que hace algunos meses advirtió el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) y que esta vez alertó la Contraloría General de la República.

Y es que si bien el Gobierno ha asegurado que el FES será un activo, por lo que no afectará el patrimonio neto del fisco, la Contraloría emitió un informe en el que cuestiona aquellos cálculos.

Para el organismo contralor, los flujos futuros que se asociarían al FES no pueden ser catalogados como activos financieros fiscales. El ente liderado por Dorothy Pérez señala que dichos flujos solo pueden considerarse como “activos contingentes”, o sea, un ingreso potencial que depende de una serie de factores que pueden variar.

“En vista de lo planteado en el proyecto de ley para el funcionamiento del FES, se estima que los recursos que se entregarían no cumplen con las condiciones para ser reconocidos como activos al momento del otorgamiento de los beneficios, pues no se tiene un derecho adquirido”, establece la Contraloría en su informe, en respuesta a un requerimiento que hizo el diputado Miguel Mellado.

El mismo documento sostiene que “posteriormente, solo en el momento en que se determina el monto a cobrar, en base a los ingresos obtenidos por el beneficiario, se podrá contabilizar un activo por la cuenta por cobrar respectiva”.

Los reparos al FES del Consejo Fiscal Autónomo

Cabe consignar que a fines de julio, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) analizó las implicancias fiscales que podría tener el FES, ante la Comsión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

En aquella ocasión, el CFA sostuvo que “pese a que el informe financiero del proyecto de ley asume que el FES es un activo financiero (y como tal sus operaciones asociadas se consideran bajo la línea), hay incertidumbre respecto a la naturaleza fiscal del instrumento de financiamiento del FES”.

En ese sentido, el Consejo Fiscal Autónomo sugirió “establecer una instancia de coordinación con organismos pertinentes para determinar con claridad la naturaleza fiscal de este instrumento y las normas apropiadas para su registro”.