La encrucijada de la Ley Jacinta: ¿Prohibición a menores en moto o adopción del modelo europeo de seguridad?

El debate de la Ley Jacinta ha puesto el foco en la seguridad vial infantil. Mientras se busca prohibir que los menores de 12 años viajen como acompañantes, la industria exige incorporar la tecnología europea para el transporte seguro de niños en motocicletas, desafiando la restricción con una alternativa de movilidad familiar y certificada.

El pulso de la discusión legislativa en Chile se centra hoy en la seguridad de los pasajeros más vulnerables. La Ley Jacinta, una iniciativa que busca fortalecer la seguridad vial con un amplio espectro de modificaciones, ha puesto en la encrucijada al transporte seguro de niños en motocicletas, proponiendo una restricción de edad que el gremio importador busca flexibilizar con modelos europeos.

La Ley Jacinta y la búsqueda de un camino entre la restricción y las soluciones

Dicho proyecto de ley, que lleva el nombre de una menor fallecida en un trágico siniestro vial, es un proyecto ambicioso que ha superado la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado y que pronto será analizado en sala.

Su alcance es profundo: desde aumentar las exigencias en aptitudes para la obtención de licencias de conducir hasta duplicar las indemnizaciones del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) y reducir el plazo de pago en caso de muerte de la víctima de 10 a 7 días.

Pero en el asfalto, la principal controversia para los conductores de vehículos de dos ruedas es una modificación directa: la ley busca prohibir que los menores de 12 años viajen como acompañantes en motocicletas. Además, la norma exige que todo acompañante debe ir con los pies apoyados en los reposapiés laterales de la moto, eliminando la peligrosa práctica de viajar situado en el lugar intermedio entre el conductor y el manubrio. El incumplimiento de la norma sobre la edad se catalogaría como una infracción grave a la Ley de Tránsito.

El enfoque europeo como alternativa para el transporte seguro de niños en motocicletas

Ante el inminente debate en el Senado, la Asociación Nacional de Importadores de Motocicletas (ANIM) señala que, respaldando el espíritu de la Ley Jacinta, pide una mirada más allá de las fronteras. El gremio coincide en la urgencia de fortalecer la seguridad vial infantil, pero cuestiona la simple prohibición de edad.

El llamado formal de la ANIM al Congreso Nacional es a nutrir la discusión con experiencias internacionales que permitan una regulación más integral y equilibrada. Cristián Reitze, presidente de la ANIM, sugiere incorporar las disposiciones de países más avanzados en la materia, citando directamente a España e Italia.

En estos países se permite el transporte seguro de niños en motocicletas desde los 7 años, bajo la condición de que el conductor sea su padre, madre, tutor legal, o una persona autorizada notarialmente. La propuesta central es garantizar la protección de los niños a través de la obligatoriedad de sistemas de sujeción certificados y normados, tal como se emplean en el Viejo Continente, evitando así restringir injustificadamente la movilidad familiar. La ANIM argumenta que esta alternativa ofrece una ley robusta que protege a los pasajeros más vulnerables sin imponer limitaciones de desplazamiento.

La brecha de la formación: un riesgo más allá de la edad para el transporte seguro de niños en motocicletas

Más allá de la edad de los acompañantes y los dispositivos tecnológicos, el debate se adentra en la realidad de la formación del propio conductor, un factor crítico para la seguridad en el segmento. Sebastián Moya, director de Academia Motos Chile, pone la lupa en la escasa infraestructura educativa: en el país existen cerca de 600 escuelas de conducción para automóviles, mientras que para motocicletas solo hay una academia certificada a nivel nacional, ubicada en Santiago.

Moya enfatiza la necesidad de impulsar la formación para quienes se inician en el mundo de las motocicletas y van a obtener su primera licencia clase C. “La gente menosprecia la conducción de la motocicleta pensando que es igual que una bicicleta y no es así. Es un vehículo al que hay que tenerle respeto”, comenta el especialista. A su juicio, la actual práctica de memorizar respuestas en aplicaciones para aprobar el examen teórico y obtener la licencia “no faculta a alguien para ser un conductor seguro”.

Esta deficiencia en la formación básica, sumada a la falta de conciencia tanto en el motociclista como en el automovilista sobre la vulnerabilidad de las motos en la vía, representa un riesgo constante, incluso cuando se regule el transporte seguro de niños en motocicletas.