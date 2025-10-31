Tendencias31 de Octubre de 2025
Coyhaique representará a Chile en el Foro de Líderes Locales de América Latina del WWF
La capital de la Región de Aysén será representante de Chile, debido a su liderazgo mundial en acción climática. "Es una señal de que las transformaciones reales están ocurriendo desde las regiones", destacaron desde el Municipio.
Coyhaique, ciudad austral de nuestro país y capital de la Región de Aysén, fue elegida para representar a Chile en el en el Foro de Líderes Locales de América Latina, organizado por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y previo a la COP30.
Esta elección se basó en su liderazgo en soluciones basadas en la naturaleza y gestión ambiental local, las que hoy son modelo de referencia internacional.
Asimismo, Coyhaique fue seleccionada por su avance en políticas de sostenibilidad, recuperación de espacios naturales y desarrollo urbano con enfoque ecológico.
Todo lo anterior ha llevado a esta ciudad del sur a consolidarse como una de las experiencias más destacadas de la región en materia de acción climática desde los territorios.
En el encuentro, que se realizará el 5 de noviembre en Río de Janeiro, el alcalde Carlos Gatica expondrá ante representantes de toda América Latina sobre cómo las estrategias locales pueden contribuir de manera concreta a la conservación de los ecosistemas y al fortalecimiento de la resiliencia frente al cambio climático.
Desde el Municipio destacaron que el hecho de que Coyhaique represente a Chile en este foro “es una señal de que las transformaciones reales están ocurriendo desde las regiones. Nuestro trabajo ha demostrado que es posible impulsar desarrollo, innovación y conservación desde una mirada territorial y comunitaria”.
Cabe consignar que el Foro de Líderes Locales, que congregará a representantes de gobiernos de toda la región, busca destacar iniciativas que integran la agenda climática global con la acción local, promoviendo la cooperación entre ciudades, organismos internacionales y el mundo científico.