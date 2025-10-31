Siguen los reclamos en la plaza Aníbal Pinto de Valparaíso: video capta riña en ingreso de edificio Cooperativa Vitalicia afectado por redes de ambulantes y drogas

Tras el reportaje de The Clinic que reveló la preocupación de los residentes del histórico inmueble de calle Condell por las redes de microtráfico que lo rodean, los problemas de seguridad siguen ocurriendo y los vecinos acusan desamparo. En los últimos días, ingresaron nuevas pruebas a la Justicia que demuestran cómo estas mafias tienen tomada esa zona turística del puerto.

Han pasado 90 días desde que el abogado Rodrigo Díaz Yubero presentó un recurso de protección a nombre de los vecinos que viven en el edificio Cooperativa Vitalicia, en calle Condell, a los pies de la plaza Aníbal Pinto, en Valparaíso.

El escrito retrata los problemas de violencia y venta de droga que tienen que vivir todos los días los residentes del icónico edificio de la ciudad puerto, por lo que piden que las autoridades tomen medidas, pues esas mafias ya estarían operando al interior del inmueble.

The Clinic constató esta realidad con dos reportajes. Primero, en julio pasado cuando mostró cómo una banda de narcos colombianos tenían tomada la plaza Aníbal Pinto de Valparaíso para venta de diversas drogas como cocaína y ketamina. Los extranjeros operaban bajo un piño de la barra del club Millonarios llamada “Comandos Terror Sur”, quienes fueron desarticulados en enero pasado.

Luego, hace dos semanas, realizó un recorrido por el barrio, donde comerciantes y vecinos dieron su testimonio sobre los problemas de inseguridad. En testimonios, advirtieron que el comercio ambulante es usado como camuflaje para el tráfico de varias drogas a plena luz del día.

En esa línea, las autoridades han sostenido que este fenómeno delictual en la plaza Aníbal Pinto viene desde hace varios años, pero que la respuesta policial ha estado presente. Por ejemplo, informaron que en el último año lograron el decomiso de más de 100 kilos de estupefacientes en diversas fiscalizaciones entre 2024 y 2025.

Pero para los vecinos esto no ha sido suficiente. Incluso, al proceso del recurso de protección, han ido incorporando varios registros audiovisuales que comprueban el espacio tomado por el comercio ambulante.

“Las respuestas de los recurridos son decepcionantes. No asumen la realidad descarnada de lo que ocurre, es una suerte de negación, de que está todo bien”, sostiene el abogado Díaz a The Clinic.

El pasado 21 de octubre, la situación llegó a su peor momento. Una cámara del edificio Cooperativa Vitalicia registró una riña con cuchillos que podría haber terminado en un crimen. Cerca de las 20.30 de ese día, un grupo de sujetos se enfrascaron en una discusión que terminó con golpes y amenazas.

Todo en plena calle y en medio de sus otros “colegas” dedicados al comercio ambulante en el barrio turístico. Tras la discusión, no se registró presencia policial ni de inspectores municipales.

“Esto es solo una muestra de lo que ocurre en las noches. No es fácil grabar, pero esto es muy habitual. Además de la riña, se ve claramente como están en transacciones de droga y gente que toma anotaciones en una libreta”, describe Díaz, quien acompañó el video al proceso que se tramita en la Corte de Apelaciones.

En ese aspecto, los ministros ya estarían en condiciones de resolver esta disputa. En los últimos, recibieron los informes de la Municipalidad de Valparaíso, Carabineros, la Delegación Presidencial y la recientemente creada seremía del Ministerio de Seguridad.

De acoger el recurso de protección, el fallo debería instruir una mayor coordinación a las autoridades sobre la seguridad en la plaza Aníbal Pinto y montar operativos de control más eficientes.

Pero, por otro lado, de rechazarse, dejaría en mal pie a los vecinos que denuncian esta problemática, pues por los antecedentes expuestos en la Corte de Apelaciones, se aprecia claramente la presencia de las redes de comercio ambulante en la zona.

“Esto no se trata de pedir protección exclusiva, es vivir tranquilos y seguros”, finaliza Díaz.