El TAS sentencia a Santiago Morning a jugar la próxima temporada en Segunda División

El Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) falló en contra del club "bohemio", que reclamaba la reposición de 9 puntos que le había restado el Tribunal de Disciplina de la ANFP por incumplimientos financieros en la temporada 2024.

Este viernes se dio a conocer el fallo del Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS), respecto a la apelación que hizo ante dicha instancia Santiago Morning por la resta de 9 puntos que había sufrido en el presente campeonato de la Liga de Ascenso del fútbol chileno.

El Morning había elevado esta apelación ante el TAS por considerar excesiva e injusta esta resta de 9 puntos que le impuso el Tribunal de Disciplina de la ANFP, por incumplimientos financieros en la temporada 2024.

Pero la respuesta del TAS fue categórica. Según se lee en el documento del fallo, al que tuvo acceso The Clinic, el Tribunal con sede en Suiza determinó “rechazar íntegramente” la apelación presentada por el club “bohemio”.

Además, el TAS estableció que Santiago Morning debe abonar la suma de 2 mil francos suizos, “en concepto de contribución a los costos de sus honorarios legales y otros gastos incurridos en relación con los presentes procedimientos de arbitraje”.

Santiago Morning jugará en Segunda Divsisión

Con este fallo, Santiago Morning jugará la próxima temporada en la Segunda División Profesional, la tercera categoría del fútbol chileno.

Y es que sin la posibilidad de recuperar estos 9 puntos que reclamaba, el equipo capitalino no pudo escapar de la última posición de la tabla de posiciones de la Liga de Ascenso 2025.

Con esto, respiran varios elencos que estaban en la parte baja y que podían verse afectados si es que el Morning recuperaba esos 9 puntos.

Deportes Temuco, Unión San Felipe, Deportes Santa Cruz, Curicó Unido y Magallanes zafaron del descenso a la Segunda División y seguirán en la Primera B.