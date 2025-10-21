El mail clave de la ANFP que podría salvar a Limache de la denuncia de La Serena por incumplir el minutaje Sub 23 en la semifinal de la Copa Chile

La respuesta de Deportes Limache por la denuncia del equipo de la cuarta región por incumplir el minutaje Sub 23 en la semifinal de vuelta de la Copa Chile no tardó en llegar. Incluso, The Clinic tuvo acceso a un mail de Yamal Rajab, gerente de Ligas de la ANFP, del 12 de octubre a las 18:38 horas -el mismo día del partido entre Chile y Perú- donde asegura que Agustín Arce cumple con las condiciones para la bonificación reglamentaria por la citación a la selección. En ese sentido, Deportes Limache cumpliría con los minutos Sub 23, ya que la bonificación de Arce es de 65 minutos y llegarían a los 130 minutos que debían tener por reglamento.

Compartir

Este lunes, The Clinic dio a conocer la denuncia de Deportes La Serena ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP por incumplimiento en la suma de minutos Sub 23 de Deportes Limache en la semifinal de vuelta de la Copa Chile.

Según el documento, Deportes La Serena argumenta que “resulta evidente que en el presente caso, Deportes Limache infringió la referida norma, en la medida en la que sus jugadores nacidos después del 1 de enero del año 2002 totalizaron tan sólo 113 minutos en cancha”.

Así, el equipo de la cuarta región solicita que se declaren “como ganador del partido disputado entre ambos clubes el pasado día 12 de octubre por el marcador de tres goles a cero”, lo que clasificaría a Deportes La Serena a la final de la Copa Chile.

La defensa de Limache por la acusación de Deportes La Serena

Sin embargo, la respuesta del cuadro tomatino no tardó en llegar. A través de un comunicado de prensa, Deportes Limache salió al paso de la acusación.

“En las últimas horas, como Club, hemos sido notificados por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP de una denuncia presentada por parte del Club de Deportes La Serena, de una supuesta infracción al artículo 31 de las Bases de Copa Chile, de no haber cumplido con los minutos reglamentarios de juveniles en cancha, en el partido donde nuestro club ganó en cancha, y en calidad de visitante, por 6 goles a 1 al equipo denunciante”, afirman.

Sobre la denuncia y el caso particular de Agustín Arce, que fue considerado para el partido entre Chile y Perú, Deportes Limache asegura que cumplieron “a cabalidad con las bases ya que el cumplimiento de la regla con el jugador Agustín Arce, se encuentra avalada por la Gerencia de Ligas de la ANFP”.

Y agregan: “Jamás ha existido el ánimo de burlar la normativa. Por ello fue que se hizo la consulta al organismo rector del fútbol chileno sobre la procedencia de poder contar o no con el jugador en cuestión quien la respaldó”.

El mail que blinda a Agustín Arce

The Clinic tuvo acceso al mail de Yamal Rajab, gerente de Ligas de la ANFP, del 12 de octubre a las 18:38 horas -el mismo día del partido entre Chile y Perú- donde asegura que Agustín Arce cumple con las condiciones para la bonificación reglamentaria por la citación a la selección.

En ese sentido, Deportes Limache cumpliría con los minutos Sub 23, ya que la bonificación de Arce es de 65 minutos y llegarían a los 130 minutos que debían tener por reglamento.

“El jugador Agustín Arce participó de todo el proceso previo al Mundial Sub 20, desde principios de septiembre, jugando posteriormente todos los partidos que nuestra selección disputó en citada competencia, sumado a la citación al combinado adulto. Por ello, y en base a la carga de partidos que traía el jugador, era muy difícil que se encontrara en condiciones de jugar un nuevo encuentro”, argumenta el conjunto tomatino en el comunicado.

Y tuvieron un golpe final: “Como institución lamentamos profundamente que equipos estén tomando como norma permanente el tratar de ganar por secretaría lo que no fueron capaces de ganar en la cancha. Incluso Deportes Limache, se ha desistido de acciones en tribunales deportivos cuando ha sido perjudicado en acciones que no se condicen con lo que ocurre dentro de un campo de juego, porque nuestro espíritu es siempre que los partidos se ganan y se pierden en cancha y no en tribunales”.

Deportes Limache presentará los antecedentes ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP con la esperanza de que el resultado 8 a 1 en el global de las semifinales se mantenga, y así disputar por primera vez en su historia la final de la Copa Chile.