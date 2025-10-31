Novedades de Japan Mobility Show 2025: Mitsubishi, Subaru, Suzuki y Daihatsu revelan el futuro de la aventura y los kei-cars: desde el PHEV Elevance hasta los potentes Performance STI.

Mientras los pesos pesados como Toyota y Honda acaparaban titulares con sus estrategias globales de electrificación masiva, entre las novedades del Japan Mobility Show 2025 (JMS) apareció una ventana fascinante a las ambiciones y la inventiva de otras marcas niponas, aquellas que prosperan en los nichos de la aventura, el rendimiento y la ultra-compactibilidad. Marcas como Mitsubishi, Subaru, Suzuki y Daihatsu demostraron que el futuro de la movilidad en Japón no es una talla única, sino un mosaico de soluciones diversas, innovadoras y muy personales.

Mitsubishi: El regreso del espíritu aventurero enchufable

Mitsubishi Motors aprovechó su presencia en Tokio para reconfirmar su compromiso con la tecnología híbrida enchufable (PHEV) y el ADN off-road que la hizo famosa. La gran revelación fue el Mitsubishi Elevance Concept, un SUV que no solo proyecta la nueva imagen de la marca, sino que también redefine el concepto de “Aventurero de Lujo” (Luxe Adventurer).

El Elevance se presenta como un vehículo de tres filas que promete confort para largos viajes familiares sin sacrificar la capacidad todoterreno. Su corazón es un sistema PHEV de nueva generación con una batería rumoreada de más de 23 kWh, lo que le permitiría superar los 100 kilómetros de autonomía puramente eléctrica. Lo más futurista es la integración del asistente virtual AI Co-Driver, que analiza las condiciones de manejo y el entorno para optimizar el famoso sistema S-AWC (Super All-Wheel Control) en tiempo real, adaptando el vehículo al estilo de vida del conductor.

Junto a este conceptual global, Mitsubishi presentó novedades clave en su línea más funcional: la Familia Delica. El Delica D:5 (Prototipo) evoluciona, integrando la tecnología PHEV en su robusta plataforma de minivan/SUV, mientras que el adorable Delica Mini se consolida como el epítome del kei-car aventurero, diseñado para la funcionalidad urbana, pero con el espíritu listo para la escapada de fin de semana.

Subaru: El dilema de la pasión STI entre electricidad y combustión

Fiel a su legado de rendimiento simétrico y tracción integral, Subaru se centró en la dirección futura de su división deportiva, Subaru Tecnica International (STI). Bajo el lema “Driving the Subaru Difference“, la marca develó dos conceptuales que dibujan un camino dividido para los entusiastas: el Performance-E STI Concept y el Performance-B STI Concept.

El Performance-E STI Concept es el heraldo de la nueva era: un BEV (vehículo eléctrico a batería) de proporciones agresivas y aerodinámica avanzada que sugiere firmemente que los futuros modelos STI serán completamente eléctricos. Subaru ha sido clara en que esta será la única vía para mantener la insignia de alto rendimiento.

En contraste, el Performance-B STI Concept fue un guiño conmovedor a los puristas. Utilizando un motor de combustión tradicional, este prototipo celebra la herencia mecánica de la marca y el placer de la conducción sin hibridación, aunque muchos lo interpretan como una despedida honrosa a la vieja guardia del rally. Ambos vehículos, sin embargo, reafirman el compromiso de Subaru con el handling y la emoción al volante.

Suzuki y Daihatsu: El reino de la creatividad compacta entre las novedades del Japan Mobility Show 2025

Las especialistas en vehículos ultracompactos, Suzuki y Daihatsu, demostraron por qué la inventiva japonesa sigue brillando en el segmento de los kei-cars.

Daihatsu se presentó bajo el tema “DAIHATSUMEI for me. Invented for you. Small but capable.”, haciendo de cada pequeño vehículo una declaración de propósito. El conceptual más emocionante fue el K-OPEN Concept, un prototipo que sugiere el inminente retorno de la nueva generación del deportivo biplaza Copen. El K-OPEN recupera la tracción trasera y el placer de la conducción a cielo abierto en un formato diminuto, perfecto para entusiastas. Por otro lado, el Midget X, una reinterpretación eléctrica del clásico motocarro de reparto Midget, demostró su visión de la logística urbana de última milla, siendo eficiente y extremadamente compacto.

Suzuki optó por una estrategia de descarbonización multi-vía, yendo más allá de la simple electrificación. El Vision e-Sky es un conceptual que adelanta un subcompacto 100% eléctrico con una autonomía estimada de 270 km, diseñado para ser un vehículo “positivo y alegre”. Pero la verdadera sorpresa llegó con los combustibles alternativos:

El Fronx FFV (Flexible Fuel Vehicle) es un prototipo que utiliza un tren motriz capaz de funcionar con gasolina mezclada con bioetanol, un desarrollo clave para mercados emergentes.

Además, Suzuki mostró avances en el uso de biogás (CBG), incluyendo el scooter prototipo ACCESS CNG/CBG, que utiliza gas natural comprimido y biometano generado a partir del reciclaje de residuos lácteos.

En resumen, la edición 2025 del Japan Mobility Show demostró que la industria japonesa está navegando la electrificación con una creatividad inigualable. El futuro no solo está en los grandes modelos globales, sino también en las soluciones de nicho: desde el lujo aventurero de Mitsubishi y el rendimiento eléctrico de Subaru, hasta el retorno juguetón del Copen y la movilidad ecológica basada en biogás de Suzuki.