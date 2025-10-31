Tesla Model 3 RWD a prueba: El sedán que redefinió el minimalismo y la eficiencia

Tesla Model 3 tracción trasera prueba a fondo en Chile. Analizamos el minimalismo, la dinámica de manejo de la versión RWD y su autonomía real. Conozca la experiencia de conducción que redefine la movilidad eléctrica con tecnología y simpleza llevadas al límite.

La llegada oficial del fabricante de vehículos eléctricos más disruptivo del mundo al mercado chileno, con la apertura de su primera tienda en Sudamérica, marca un punto de inflexión en la industria local. En este contexto, una prueba al Tesla Model 3 tracción trasera (RWD) no es solo examinar un automóvil eléctrico, sino sumergirse en una filosofía automotriz que prioriza la tecnología y la simpleza por encima de las convenciones.

El Model 3 se presenta en Chile como un hatchback de diseño dinámico, donde la ausencia de ornamentos y la fluidez de sus líneas destacan como su elemento diferenciador, coherente con la estética futurista de la marca.

Diseño y minimalismo extremo: Un interior para reaprender

Si el exterior del Model 3 es simple, su habitáculo lleva el minimalismo a un nuevo nivel. La cabina es, en esencia, una extensión de la misma lógica: ausencia total de un módulo de instrumentos tradicional frente al conductor, un volante sin palancas en la columna de dirección y una consola central que luce aséptica. Toda la interacción del conductor se centraliza en la omnipotente pantalla táctil de 15,4 pulgadas, un elemento que no solo provee información, sino que actúa como el centro de control total del vehículo, obligando al conductor a gestionar absolutamente todo, desde la selección de la marcha (Drive, Reversa) hasta la apertura de la guantera, mediante un toque digital.

Esta concepción diferenciadora exige del usuario una curva de aprendizaje inicial. La carencia de palancas obliga a reubicar funciones vitales, como la señalización de viraje, que se realiza mediante botones en el brazo izquierdo del volante. Si bien al comienzo requiere mirar dónde se pone el dedo, la familiaridad se logra con el tiempo, permitiendo la operación intuitiva. Esta simpleza extrema se equilibra con revestimientos de buena materialidad, aunque algunas revisiones históricas del modelo han señalado la presencia de crujidos y ruidos provenientes de los paneles y la maleta, un aspecto que la marca ha intentado mejorar en las versiones más recientes.

La habitabilidad en el Model 3 ofrece un espacio frontal holgado para rodillas y hombros. Sin embargo, la base del asiento es algo baja, lo que provoca que personas de gran estatura puedan quedar con las rodillas muy elevadas. Un detalle llamativo, y acaso el único toque de exotismo estético interior, es el doble techo solar, que proporciona una gran luminosidad al habitáculo. Para los pasajeros traseros hay una pantalla táctil de 8 pulgadas para control de entretenimiento y climatización, mejorando la experiencia a bordo.

Prueba al Tesla Model 3 tracción trasera: dinámica en asfalto

Durante la prueba al Tesla Model 3 tracción trasera observamos que ofrece una respuesta de manejo ágil y una aceleración que, aunque es la base de la gama, se siente enérgica gracias al par inmediato del motor eléctrico. Este modelo cuenta con opciones de aceleración que se gestionan desde la pantalla central: el modo “Relax”, que limita la potencia para una conducción suave, y el modo “Estándar”, que entrega el nivel normal de respuesta.

En términos de rendimiento, el Model 3 RWD, con un peso en vacío de 1.765 kilogramos, es impulsado por un tren motriz que desarrolla entre 248 y 283 cv (183 y 208 kW) de potencia y un par motor máximo de 420 Nm. Esta entrega instantánea le permite ir de 0 a 100 km/h en 6,1 segundos, alcanzando una velocidad máxima de 201 kilómetros por hora.

La dirección se percibe rápida y ajustada, y junto con un radio de giro contenido, esto facilita una alta maniobrabilidad, especialmente en entornos urbanos. En carretera, la suspensión tiende a ser firme, ofreciendo una buena sensación de aplomo, complementada por una altura libre sobre el suelo de 138 milímetros. La frenada regenerativa, que permite la conducción con un solo pedal (One Pedal Driving), no es tan intrusiva como en otros eléctricos, lo que requiere anticipación por parte del conductor para maximizar la eficiencia y el confort.

Piloto automático y desafíos de la asistencia

Uno de los principales atractivos de Tesla es su tecnología de asistencia a la conducción, representada por el control crucero adaptativo o piloto automático. Durante la prueba al Tesla Model 3 tracción trasera en carretera, notamos que, si bien opera de forma correcta en condiciones normales de tránsito, no sobresale de sus competidores más avanzados.

La experiencia reveló dos puntos a mejorar: para maniobras de adelantamiento, luego del cambio de pista, la recuperación de la velocidad programada se siente lenta, y el vehículo no cuenta con modos de manejo que permitan una respuesta más deportiva o inmediata, obligando a una presión extra en el acelerador. Además, el sistema produjo, en un par de ocasiones, reducciones de velocidad innecesarias sin una causa evidente.

Por otro lado, la capacidad del sistema para maniobrar, acelerar y frenar automáticamente dentro del carril, además de detectar vehículos en sus alrededores, incluyendo los que están doblando y los que se encuentran varios autos por delante, demuestra su avanzada capacidad sensorial.

Autonomía y carga: La declaración de eficiencia del RWD

La versión RWD del Model 3 utiliza una batería con aproximadamente 57,5 kWh de capacidad útil. Tesla anuncia una autonomía bajo el ciclo WLTP (Procedimiento Mundial Armonizado de Pruebas de Vehículos Ligeros) de 513 kilómetros, aunque la autonomía real en carretera y bajo condiciones de manejo más exigentes se sitúa consistentemente por encima de los 400 kilómetros. Pruebas de largo recorrido en Europa han registrado autonomías medias reales de más de 500 kilómetros en condiciones favorables, destacando la eficiencia del Model 3.

En términos de capacidad de carga, el Model 3 RWD puede soportar hasta 170 kW de potencia continua máxima en Supercargadores, permitiendo recuperar hasta 282 kilómetros de autonomía en tan solo 15 minutos.

La practicidad también es un punto fuerte. El maletero trasero es amplio, profundo y de formas regulares, con apertura eléctrica. Su capacidad de carga, que junto al compartimiento de almacenaje delantero o “frunk”, asciende a un total de 682 litros, ofrece un volumen excepcional para un sedán de su segmento.

El Model 3 no solo es un vehículo, sino una declaración de principios sobre cómo debe ser la movilidad moderna. Si bien el minimalismo y la dependencia de la pantalla requieren adaptación, la eficiencia, la rápida respuesta del tren motriz y su avanzada tecnología de asistencia lo posicionan como un jugador clave en la electrificación automotriz, incluso con áreas como el control crucero o la insonorización que requieren pulido.