Tesla abre en Santiago su primera tienda en Sudamérica y apuesta por una experiencia inmersiva más que por la venta inmediata

La marca estadounidense aterriza oficialmente en Chile con un centro de experiencia en Alto Las Condes, donde exhibe la Cybertruck y su robot Optimus antes incluso de venderlos. Más que un punto de compra, el espacio busca acelerar la adopción cultural de la movilidad eléctrica.

La tienda Tesla en Chile marca un hito para la electromovilidad regional. La apertura oficial del primer centro de experiencia de la marca estadounidense en Sudamérica, ubicado en el Mall Cenco Alto Las Condes, confirma una estrategia inédita que va más allá de exhibir vehículos. Según sus ejecutivos, busca acelerar el cambio cultural hacia la movilidad eléctrica con una experiencia inmersiva y altamente tecnológica.

Una apertura estratégica para Sudamérica

La tienda Tesla en Chile se presenta como un espacio de 260 m² donde el usuario no solo observa autos, sino que interactúa con software, automatización y la visión de esta marca. Los protagonistas de esta inauguración son la pick-up eléctrica Cybertruck y el robot Optimus, presentes físicamente pero aún sin fecha de comercialización confirmada. La marca explica que ambos llegarán a Chile “en un futuro cercano”, aunque no especificado oficialmente.

La estrategia tiene lógica. Chile se ha convertido en un mercado prioritario por su estabilidad macroeconómica, su red de tratados de libre comercio y su compromiso oficial con la meta 2035 para eliminar la venta de vehículos a combustión. Tesla en Chile no llega a observar el mercado: llega a construirlo.

Incentivos comerciales desde el primer día

Para posicionarse rápidamente, la tienda Tesla en Chile lanzó la campaña promocional “Tesla Boost”, con bonos de hasta $4.000.000 por tiempo limitado. El Model 3 queda con precio final de $35.900.000, mientras que el nuevo Model Y se ubica en $40.900.000. Ambos incorporan conducción semiautónoma, actualizaciones OTA (over the air) y piloto automático, entre otras funciones de asistencia avanzada.

Tesla refuerza su narrativa de seguridad y tecnología: los vehículos cuentan con monitoreo remoto, cámaras activas, bloqueo digital instantáneo y localización en tiempo real como medidas antirrobo. La marca afirma que sus autos son “virtualmente imposibles de sustraer”, y los describe además como los más eficientes del mundo en consumo energético.

Una infraestructura que recién comienza

La expansión de Tesla en Chile no quedará limitada a esta tienda. Para la primera mitad de 2026 está programada la apertura del primer Centro de Servicio y Entregas, con 5.000 m² destinados a mantenimiento y logística de postventa. Paralelamente, se desplegará una red de supercargadores en la Ruta 5, con estaciones cada 200 kilómetros. Cada punto podrá cargar del 0 al 80% de la batería en apenas 15 minutos, lo que representa un salto clave en autonomía real para viajes interurbanos.

Aunque no se especifica la cantidad exacta de cargadores iniciales, Tesla confirmó que la primera fase de instalación comenzará en diciembre. Es el primer despliegue de infraestructura propia de la marca en el Cono Sur.