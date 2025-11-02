La interpretación optimista que hacen en Cancillería ante la encuesta de PassBlue: “Da cuenta de que Bachelet es la candidata del seno de Naciones Unidas”

En el Ministerio de Relaciones Exteriores valoraron el resultado que arrojó el sondeo del medio especializado PassBlue, en el que Bachelet apareció en el primer lugar -con amplia diferencia- para convertirse en la sucesora de António Guterres en la Secretaría General de la ONU.

Por Eduardo Monrroy y Pablo Serey

Compartir

En las últimas horas, se dio a conocer el resultado de una encuesta que llevó a cabo PassBlue, medio especializado en Naciones Unidas, respecto a quién debe ser el próximo titular de la Secretaría General de la ONU.

Ahí Michelle Bachelet fue ubicada como la favorita para convertirse en la sucesora del portugués António Guterres, al quedarse en el primer lugar con un 29% de las preferencias.

Y si bien se trata de una encuesta informal entre los lectores de este medio especializado, en Cancillería la noticia fue muy bien recibida. Es más, el resultado de la encuesta incluso los lleva a realizar una interpretación optimista.

“Es relevante porque demuestra la preferencia de los funcionarios y líderes de la organización”, comentaron a The Clinic desde el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En la misma línea, destacaron que “da cuenta de que Bachelet es la candidata de Naciones Unidas, del seno de Naciones Unidas”.

Y si bien en Cancillería sostienen que el resultado de esta encuesta no es relevante para la elección del próximo secretario general de la ONU, ya que eso se define en el Consejo de Seguridad, sí estiman que se trata de una “señal positiva”.

Por lo mismo, también apuntaron que “puede influir en el ánimo de los integrantes del Consejo de Seguridad. Es algo que suma”.

Cabe consignar que figuras importantes de la diplomacia chilena han destacado el resultado de la encuesta de PassBlue. Así lo hicieron en sus redes sociales Paula Narváez, actual embajadora de Chile ante Naciones Unidas, como también Jorge Heine, exembajador de nuestro país en China, India y Sudáfrica.

“Michelle Bachelet of Chile finished with a commanding victory, taking more than 29 percent of the vote. That percentage is more than double the votes of her top challenger,” https://t.co/lSZcMwlUWJ November 2, 2025

Bachelet en la cima del sondeo de PassBlue

Michelle Bachelet apareció, con amplia diferencia, en el primer lugar de la encuesta de PassBlue, con un 29% de las preferencias.

En segundo lugar se ubicó la ecuatoriana María Fernanda Espinosa (13,7%), mientras que en el tercer puesto lo hizo Mia Mottley (8,9%) de Barbados.

Más atrás quedaron la francesa Colombe Cahen-Salvador (7,8%), la argentina Virginia Gamba, la eslovena Tanja Fajon (6,5%) y la costarricense Rebeca Grynspan (5,6%).