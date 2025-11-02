El sondeo que deja Michelle Bachelet como favorita para la Secretaría General de la ONU

La expresidenta de nuestro país aparece liderando una encuesta realizada por PassBlue, medio independiente especializado en la cobertura de Naciones Unidas.

Michelle Bachelet, expresidenta de nuestro país, aparece como favorita para hacerse cargo de la Secretaría General de la ONU, según un sondeo realizado por PassBlue, medio independiente especializado en la cobertura de Naciones Unidas.

Cabe consignar que se trata de una encuesta informal entre los lectores de este medio especializado, cuyo fin es medir la percepción acerca de quien debería ser el próximo secretario general de la ONU.

Bachelet se ubica con amplia ventaja en el primer puesto, con amplia ventaja sobre su más cercana perseguidora. La expresidenta de Chile alcanzó un 29% de las preferencias.

En segundo lugar aparece la ecuatoriana María Fernanda Espinosa (13,7%), mientras que en el tercer puesto está Mia Mottley (8,9%) de Barbados.

Luego vienen la francesa Colombe Cahen-Salvador (7,8%), la argentina Virginia Gamba, la eslovena Tanja Fajon (6,5%) y la costarricense Rebeca Grynspan (5,6%).

En el octavo lugar aparece el único hombre del listado, el argentino Rafael Mariano Grossi (4,7%). El Top 10 lo cierran la nigeriana Amina Mohamed (4,0%) y la colombiana María Ángela Holguín (3,5%).

Cabe consignar que el actual secretario general de Naciones Unidas, el portugués António Guterres, finaliza su mandato el 31 de diciembre de 2026.

Quien tome la posta de Guterres, tendrá un mandato de cinco años a cargo de la Secretaría General de la ONU.

La candidatura de Bachelet

Cabe recordar que el pasado 23 de septiembre, en su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas, el Presidente Gabriel Boric anunció la candidatura de Michelle Bachelet a la secretaría general de la ONU.

A partir de aquel anuncio, el Ministerio de Relaciones Exteriores dispuso de un equipo para trabajar en la candidatura de Bachelet., incluyendo al canciller Alberto Van Klaveren, como también a la embajadora de Chile ante la ONU, Paula Narváez.

Y como parte de este despliegue chileno, el reciente viaje de Boric a Corea del Sur incluyó gestiones para abordar la postulación de Bachelet.