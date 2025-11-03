Alicia Lira sobre el fin de Punta Peuco como penal para violadores de DDHH: “Es un acto reparatorio para los familiares”

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos menciona que el cambio de nombre si bien puede ser un acto simbólico, es relevante, puesto que se traduce en que quienes cometieron crímenes de lesa humanidad cumplen su sentencia en cárceles comunes y no en condiciones especiales.

El Presidente Gabriel Boric junto a sus ministros anunciaron hoy la conversión del penal Punta Peuco a una cárcel común, tal como había comprometido en su cuenta pública el mandatario.

Ello se realiza como un gesto a las víctimas de la dictadura, quienes venían solicitando el cambio hace años, y que cobra gran relevancia tal como fue en su minuto el cierre del penal Cordillera.

Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, dice que la transformación de Punta Peuco para ellos es muy importante, porque “al ser un centro de detención común ya se le quita el estatus que tiene la clase política militar que se ha mantenido con esta casta militar, que ya no es el penal Punta Peuco, sino que es un penal común”.

“No es tanto el nombre del penal, sino que las características y las condiciones. Porque si todos los penales fueran para todos los delincuentes igual no habríamos tendría objeción. Porque además hay que respetar la dignidad y los derechos que tienen los otros presos. Creo que es un acto reparatorio para los familiares el hecho de ajustarse a lo que corresponde, que es un penal común a pesar que hay criminales de lesa humanidad”, explica Lira.

—Dice que el cambio de Punta Peuco va a ser reparatorio con las familias, ¿es suficiente? ¿Se avanza en lograr justicia para todas las víctimas de la dictadura?

—Yo creo que es un paso adelante, lamentablemente muchos años se esperó hacer este tipo de acciones y en el tipo de avance, de garantía de no repetición que los otros gobiernos no hicieron. Esto puede no tener mucho sentido para muchos. Al común chileno. Pueden decir qué vale que Punta Peuco pase a ser un penal común. Tiene, porque esto por lo menos va a ser una sanción social. Porque cuando se dirijan a ir a la visita van a ir a un penal común a ver a los victimarios de lesa humanidad. Y con lo arribista y por la forma que lo han tratado, tanto las Fuerzas Armadas como la élite, creo que es un aporte inmenso y para nosotros como familiares es muy importante. Y eso tiene que ver también que es un avance en el término de cuando hoy día se está buscando un proyecto de ley para darle libertad a los que están enfermos, sin tomar en cuenta que ellos gozaron de impunidad por muchos años y que cuando los detuvieron cayeron presos viejos. Y además con la soberbia, la deshumanización, que sigue manteniendo el pacto de silencio y no entregarle información que amerita en forma de humanidad saber la verdad a los familiares de la víctima. Por lo tanto, para nosotros es saludable y reparatorio que tenga el nombre que debía tener siempre haber estado preso en un penal común.

—Hay candidatos que se pronuncian contrario de este tipo de medidas, por ejemplo, José Antonio Kast, Johannes Kaiser, ¿qué le parece que exista una posibilidad de que llegue a la presidencia alguien que esté en contra de medidas como esta? ¿O que Evelyn Matthei haya dicho que puede haber un ánimo de venganza más que de búsqueda?

—Nunca hemos buscado, ni hemos sentido, ni queremos venganza. Queremos la verdad, la justicia y que ellos estén en penales que les amerita a los abominables crímenes que cometieron. Además que ellos tienen este proyecto de ley, lo intentaron en el 2023. Hoy día nuevamente intentan darles libertad cuando ellos no han tenido ningún grado de arrepentimiento, no han aportado en ninguna causa que están abiertas, de entregar información para así llegar a la verdad y sobre todo en el caso de la detención forzada. Por lo cual la derecha igual, y ahí hablo de todos, tiene un discurso y por eso atacan hoy día, por ejemplo, el Plan Nacional de Búsqueda que es un plan más de búsqueda de venganza, sin contar que hay más de 1.100 víctimas que aún no se sabe dónde están sus restos. Cuando hablan de los temas de derechos humanos como que fuera una actitud constante de plata, de venganza que queremos los familiares, y como dijo Evelyn Matthei hace unos meses atrás, los muertos eran necesarios, hoy día reitera nuevamente que el Plan Nacional de Búsqueda es una búsqueda de venganza. O sea, para ello todo lo que sea buscar la verdad, hacer justicia, avanzar en el tema, es venganza ¿Por qué? Porque ellos fueron cómplices la dictadura, porque sabe que a ellos les llega eso (…). Para nosotros en estos momentos, con su discurso de odio, con su negacionismo, le están haciendo un gran daño a la población, a la democracia, más allá que a los propios familiares.

—¿Y que Kaiser haya dicho que el Plan Nacional de Búsqueda es finalmente una estafa?

—Hay que recordar que Kaiser repite las palabras que dice el Presidente de Estados Unidos, todo es estafa, el medio ambiente estafa, para él el Plan Nacional es una estafa. ¿A quién estamos estafando? Ahí están los nombres, ahí están reconocidos internacionalmente. Están los informes de verdad y reconciliación, están las víctimas. Si ahora quieren tomarse de que hay una persona que se dice que está viva, Bernarda Vera, en Argentina, aunque pongámosle que fuera ella. Si así lo amerita y lo dice más adelante el ministro que lleva la causa, nadie puede juzgarla. Porque fue una mujer, si fue ella, que arrancó de un terrorismo de Estado, quizá en qué condiciones, nosotros no negamos eso. Pero estamos hablando de más de 1.100 hombres y mujeres que fueron torturadas, asesinadas y hechas desaparecer. Por lo cual es el negacionismo más oscuro que puede tener una persona. Es como decir, y puede decir también, que el holocausto no existió.

—Más allá de lo que está haciendo el Plan Nacional de Búsqueda, ¿Qué falta?

—El Plan Nacional de Búsqueda es un proceso demasiado lento, porque como digo aquí los culpables no han entregado información. Se está trabajando con la información de los expedientes, con información que algún vecino, algún familiar tiene sospecha, porque suena brutal, pero en el fondo lo que están buscando son los huesos de las víctimas de la dictadura de Pinochet, dónde están sepultados, y se hizo mucho más difícil cuando se encuentran los campesinos de Lonquén, en los hornos de Lonquén, y hacen la removida de televisores y remueven a todos los que tenían sepultados en distintas partes a lo largo del país, removieron los lugares y por lo tanto eso ha dificultado.

Pero si hubiese un grado de humanidad en forma anónima, entregar información, eso iría más rápido (…). Las Fuerzas Armadas en conjunto nunca han pedido perdón al pueblo de Chile, a la sociedad, porque ellos tienen su sentimiento de clase. Esta casta, la familia militar se respeta sea criminal o sea ladrón o corrupto como lo han hecho.