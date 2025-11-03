Desde una villa en Italia y usando cero plásticos de un solo uso: la clave de Davines para mantenerse en el mercado de la belleza sustentable

Desde su villa en Italia, Davines se ha consolidado como referente en belleza sustentable al tomar distintas medidas como el compensar el 100% de sus emisiones plásticas. Su presidente, Davide Bollati, destacó que la empresa mide y reduce su impacto en agua, biodiversidad y CO₂ como parte de su propósito a largo plazo.

A las afueras de la ciudad de la Parma en Italia se encuentra la Villa de Davines, empresa especializada en productos de belleza sustentable, especialmente aquellos dedicados para el cuidado del cabello.

Desde tinturas, shampoo, sérum y aceites algunos de los productos más vendidos por la marca a través de Pichara, ya sea en sus tiendas físicas o por Internet. Se trata de una marca que decidió poner su foco en la sustentabilidad, aunque eso significara sacrificar ganancias.

Davide Bollati, presidente del Grupo Davines, explicó a The Clinic fue el propósito a largo plazo lo que los motivó a apostar por la belleza sustentable. “Tenemos mensuración en diferentes categorías. Como las emisiones de CO2, como la biodiversidad, como la circularidad. Tenemos objetivos crecientes en cada uno, como el manejo del recurso de agua. Tenemos en cada uno diferentes proyectos de reducción. Por ejemplo, en el plástico, nosotros recuperamos 100% de las emisiones plásticas recuperando de playas o en el medio ambiente el plástico abandonado, que vale el 100% de nuestra producción“, destacó.

Con respecto a la rentabilidad, destaca que “es un tema importante. Davines no es la empresa más rentable del mundo, pero nos gustaría ser la más sustentable del mundo. No se puede tener las dos. Creo que el objetivo es ser una B Corp, una empresa que tiene un propósito. Nuestro propósito, declararlo, no es ser la más profitable del mundo, es ser la más sustentable que podemos ser en el mundo”.

Davide Bollati en un evento organizado por Pichara en Las Condes

Davines por dentro

La Villa de Davines comprende sus oficinas, centros de capacitación, un laboratorio de investigación y desarrollo, la planta de producción y el almacén. En su página web explican que “el corazón de la vida corporativa es una gran estructura de vidrio localizada en el centro del complejo; un luminoso “invernadero” que se caracteriza por una arquitectura moderna y ligera. Este es un espacio de co-working, el hogar del restaurante y bistró de la empresa”.

En el centro del Invernadero hay un limonero, para los cítricos típicos del Mediterráneo, en las dos áreas laterales se encuentran las plantas de las zonas tropicales húmedas, como el banano, o el cactus característico de las zonas tropicales secas.

“En el Davines Village no usamos plástico desechable. Vasos de plástico, cubiertos y botellas de agua se reemplazaron por vidrio, porcelana y acero. Davines suministró a sus empleados botellas de agua para utilizar agua filtrada del grifo”, destacan en la compañía. Junto con eso, informaron que “el 71,4 % de la electricidad utilizada en las oficinas extranjeras procede de fuentes renovables“.

Davines

Bolatti, quien estuvo en Chile de la mano de Pichara, recalcó que “el objetivo final no es solamente tener una contribución alta, para construir algo importante es bueno tener esta visión holística. Hemos creado una fundación que estudia el concepto (de economía regenerativa), tiene el sentido de neutralizar los impactos. Es una manera de hacer empresa cada vez más necesaria en el mundo de hoy”.

“Hemos tenido un camino autónomo, independiente. Nunca hemos comprado otras marcas o aceptado el dinero de instituciones financieras porque una vez que entras en esa dinámica, pierdes el contacto con la tierra, con las raíces“, destacó.