Jara en la recta final: apuesta a disputar liderazgo en seguridad y aprovechar “desorden” en la derecha por el auge de Kaiser

El comando de la candidata oficialista optó por reactivar la agenda de seguridad y dar cuenta de medidas "realistas y responsables". En su equipo aseguran que Jara puede sacar provecho de la disputa dentro de la oposición por el segundo lugar y con ello lograr una ventaja abultada frente a su más cercano perseguidor.

“La seguridad pública no es un tema de un partido político, ni de una derecha o de una izquierda. Vivir tranquilos es un derecho humano”, dijo esta mañana la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, al inicio de su habitual punto de prensa de los lunes, que los realiza a un costado de su comando, ubicado en Londres 76.

Flanqueada por miembros de comités de seguridad vecinal de Quinta Normal y Estación Central, la abanderada presentó cinco medidas principales en esa materia, un énfasis que, según su equipo, se intentará mantener durante las dos semanas que restan para las elecciones presidenciales.

Y es que esta etapa es clave para el comando, especialmente por el contexto en la vereda opositora. Diversas encuestas —en su último lanzamiento antes de la veda electoral— posicionaron a Jara como la más probable ganadora de la primera vuelta.

Varias además posicionan al abanderado republicano, José Antonio Kast, como su principal persecutor, aunque algunas mostraban un auge de Johannes Kaiser (Nacional Libertario), que ha encendido alarmas en los comandos de Kast y de Evelyn Matthei, aunque en Chile Vamos aseguran que en rigor el libertario crece a costa del republicano.

En el equipo de la candidata oficialista, precisamente, miran con atención esos movimientos y sostienen que esto le puede dar una llave para sacar una ventaja importante en la primera vuelta del 16 de noviembre.

Así lo afirmó la misma candidata, quien sostuvo que “esta elección es bien volátil entre los dos candidatos de la derecha. Al parecer ellos están en una lucha interna por quién lidera el sector”.

Con todo, desde el comando advierten que el diseño de la campaña no se modifica en caso de que el rival sea Kast o Kaiser, ya que —afirman— ambas candidaturas representan lo mismo. “Es cosa de ver el programa actual de Kaiser: es idéntico al que tenía Kast en 2021”, sostiene un miembro del equipo estratégico.

“Los dos comienzan con K, los dos tienen ascendencia alemana y los dos estarán tratando de ser la extrema derecha en Chile, por lo tanto, sinceramente, más allá de las características personales, hay pocas diferencias”, comentó el senador del PC Daniel Núñez, al ingresar al comando durante esta mañana.

Aprovechar el desorden opositor

Aun así, dentro del comando no pasa desapercibido que una eventual segunda vuelta con el fundador del Partido Nacional Libertario sería, a su juicio, más conveniente para Jara. Kaiser, explican, genera más anticuerpos en el electorado moderado que el candidato republicano, lo que podría facilitar una estrategia de ampliación hacia el centro, incluyendo a votantes de Evelyn Matthei.

A pesar de dicho diagnóstico, Jara optó por no hacer referencias a esto públicamente. Es más, dijo que “hay que tener un profundo respeto por el electorado chileno, y lo peor que uno puede hacer en política es actuar con soberbia y señalar que uno le podría convenir más que el otro, porque eso es subestimar a un adversario político, y eso no lo van a ver en esta candidatura”.

Ahora bien, Jara sí aprovechó la instancia para criticar a Kast —y no a Kaiser— a propósito de que el candidato republicano llamó a votar por él como el “voto útil”. “Más allá de que sea Kast, no hay campaña que no se llame al voto útil, y eso está destinado al fracaso: es la peor estrategia que puede haber”, sostuvo.

Apuntalar la seguridad al estilo Jara

Durante las últimas semanas, Jara ha apuntado a promocionar medidas que afectan directamente el bolsillo de las personas, como el salario vital de 750 mil pesos y la reducción de la tarifa eléctrica en un 20%. También, la semana pasada, se enfocó en iniciativas dirigidas a las mujeres, un electorado más reacio a votar por Kast o Kaiser.

Esta vez, sin embargo, se relanzaron medidas de la agenda de seguridad a las que ya se les había puesto énfasis al inicio de la campaña. En el primer capítulo de la franja electoral, de hecho, se vio a la candidata en el control fronterizo de Chacalluta, con una chaqueta rosada, revisando diseños de eventuales drones que controlarían los pasos no habilitados.

La insistencia, dicen en el comando, tiene que ver con que la prioridad ciudadana sigue siendo la seguridad. Pero también reconocen que se trata de una respuesta a un discurso que la oposición ha intentado monopolizar en ese terreno.

Con esta ofensiva “responsable”, como la llamó un miembro del comité de seguridad de Jara, buscan desdibujar el aparente monopolio opositor en materia de seguridad y disputar esa bandera con propuestas concretas en estas dos semanas de campaña.

En esa línea, Jara anunció medidas que generan un contrapunto con las de Kast, quien propuso la construcción de una zanja y un muro en la frontera. “Vamos a asegurar nuestras fronteras con decisión y coordinación, generando dentro del ámbito de Carabineros una especialidad denominada policía fronteriza, que complementará el trabajo de despliegue de las Fuerzas Armadas en las fronteras ya instaladas en nuestro país, y sobre todo considerando la necesidad urgente de detener el narcotráfico”, sostuvo Jara. A esto sumó la idea de establecer un “muro digital” que monitoree constantemente los pasos no habilitados.

En esa línea, Jara espera que los candidatos se diferencien entre sí en el próximo debate que organizará la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI), particularmente en un tema clave que la candidata ha intentado instalar: el levantamiento del secreto bancario.